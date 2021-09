MÄRKTE USA/Kleine Verluste - Wieder Sorgen um Evergrande

NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Verluste zum Handelsstart verzeichnet die Wall Street am Freitag. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 34.693 Punkte, der S&P-500 gibt 0,3 Prozent ab und der Nasdaq-Composite 0,6 Prozent. Die zuletzt etwas abgeebbte Unsicherheit über die Zukunft des hoch verschuldeten chinesischen Immobilienriesen Evergrande lebt wieder auf, nachdem Evergrande eine Frist für eine fällige Zinszahlung an US-Dollar-Anleihegläubiger am Donnerstag verstreichen ließ.

Am Vortag hatte die Wall Street auch davon profitiert, dass vielen Experten zufolge von der Krise um Evergrande keine systemischen Risiken ausgehen dürften. Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors, sieht neben Evergrande aber noch tiefer liegende Ursachen für die Marktschwäche: "Der Markt ist im Moment sehr anfällig für jede Art von Schock, weil sich das Wachstum verlangsamt und die Bewertungen überzogen erscheinen."

Die Börsen waren in dieser Woche von der Befürchtung erschüttert worden, dass der mögliche Zusammenbruch von Evergrande auf die globalen Märkte übergreifen und die sich ohnehin schon eintrübenden Aussichten für das globale Wachstum noch verstärken könnte. "Es handelt sich um eines der größten Unternehmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, und wenn etwas das chinesische Wachstum bremst, wird es auch das globale Wachstum bremsen", sagt Shah.

Nike nach Ausblicksenkung sehr schwach

Die Nike-Aktie steht nach Vorlage des Quartalsberichts unter Druck. Der Sportartikelhersteller verdiente zwar mehr als erwartet, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung und wegen Problemen in der Lieferkette, insbesondere in Vietnam, hat Nike auch den Umsatzausblick gesenkt. Die Aktie verliert 5,6 Prozent. Das belastet auch die Aktie des Konkurrenten Under Armour (-3,2%) und des Sportartikelhändlers Dick's Sporting Goods (-3,1%)

Dagegen legen Costco um 1,3 Prozent zu, nachdem die US-Großhandelskette mit den Geschäftszahlen für das vierte Quartal die Markterwartungen übertroffen hat. Progress Software (+9,6%) hat mit den Geschäftszahlen für das dritte Quartal die Marktprognosen übertroffen und den Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben.

Die Meredith-Aktie haussiert um 27 Prozent. IAC/InterActiveCorp (+0,3%) will Kreisen zufolge das Medienunternehmen übernehmen.

China drückt Bitcoin

Der Dollar rückt vor. Teilnehmer verweisen auf Aussagen der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, die einen Tapering-Beginn ab der nächsten geldpolitischen Sitzung unterstützt sowie eine Zinserhöhung im nächsten Jahr. Dagegen stehen Bitcoin und andere Kryptowährungen unter massivem Druck, nachdem China alle Transaktionen mit Kryptowährungen für illegal erklärt hat.

An den übrigen Märkten zeigt sich kaum Bewegung. Die Zehnjahresrendite bei Staatsanleihen verharrt bei 1,43 Prozent. Gold legt minimal zu, die Ölpreis geben etwas nach.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.693,17 -0,2% -71,65 +13,4%

S&P-500 4.435,82 -0,3% -13,16 +18,1%

Nasdaq-Comp. 14.964,48 -0,6% -87,76 +16,1%

Nasdaq-100 15.220,79 -0,6% -95,79 +18,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,25 -0,8 0,26 13,4

5 Jahre 0,94 -0,1 0,94 58,3

7 Jahre 1,24 0,2 1,24 59,2

10 Jahre 1,43 0,1 1,43 51,6

30 Jahre 1,95 0,7 1,94 30,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:49 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1716 -0,2% 1,1733 1,1735 -4,1%

EUR/JPY 129,62 +0,1% 129,70 129,30 +2,8%

EUR/CHF 1,0835 -0,2% 1,0865 1,0844 +0,2%

EUR/GBP 0,8561 +0,1% 0,8551 0,8550 -4,1%

USD/JPY 110,64 +0,3% 110,54 110,20 +7,1%

GBP/USD 1,3686 -0,3% 1,3721 1,3726 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4673 +0,1% 6,4626 6,4609 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 41.448,01 -7,3% 44.259,01 44.014,01 +42,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,19 73,30 -0,2% -0,11 +53,0%

Brent/ICE 77,09 77,25 -0,2% -0,16 +51,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.744,26 1.742,85 +0,1% +1,41 -8,1%

Silber (Spot) 22,20 22,53 -1,4% -0,32 -15,9%

Platin (Spot) 971,80 993,15 -2,1% -21,35 -9,2%

Kupfer-Future 4,23 4,23 +0,0% +0,00 +20,0%

===

