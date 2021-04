MÄRKTE USA/Kleine Verschnaufpause nach Rekordjagd

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Rekordjagd am Ostermontag dürfte die Wall Street am Dienstag eine Verschnaufpause einlegen. Starke Konjunkturdaten, darunter ein deutlich besserer US-Arbeitsmarktbericht für den März, hatten den Dow-Jones-Index und den S&P-500 am Vortag auf neue Rekordstände geführt. Der Future auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,1 Prozent nach.

"Es sieht so aus, als ob die US-Wirtschaft gerade auf das Gaspedal getreten ist", sagt Brian O'Reilly, Leiter Marktstrategie bei Mediolanum International Funds. Die jüngste Rally sei breit angelegt und konzentriere sich nicht alleine auf die konjunktursensiblen Sektoren, die 2020 am meisten unter der Pandemie gelitten hätten.

Wichtige Konjunkturdaten, die die jüngste positive Entwicklung untermauern könnten, stehen am Dienstag nicht auf der Agenda.

"Das Hauptrisiko ist immer noch eine Umkehr der Fed-Sprache", ergänzt O'Reilly. Diese hatte zuletzt immer wieder betont, an der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. Zudem müsse man auch ein Auge auf den Anstieg der Covid-19-Fälle in den USA haben, so der Teilnehmer. Der Sieben-Tage-Durchschnitt liegt laut einer Analyse des Wall Street Journal über dem 14-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeute, dass die Neuinfektionen zunähmen.

Dollar gibt weiter nach - Ölpreise mit Erholung

Erneut mit Abgaben zeigt sich der Dollar am Dienstag. Der Dollar-Index büßt 0,4 Prozent ein. Im Gegenzug steigt der Euro wieder über die Marke von 1,18 Dollar. Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann hält Händler für kurzsichtig, die auf den Dollar wegen der schneller laufenden Corona-Impfungen setzen. Denn es sei absehbar, dass der Rest der Welt mit Impferfolgen und Lockdown-Beendigungen nachziehen werde. Zudem erhöhe sich die Risikobereitschaft der Anleger wieder, was den Dollar als "sicheren Hafen" weniger attraktiv mache.

Mit Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise und holen damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Gute Konjunkturdaten aus den USA und China würden die Hoffnung auf eine starke konjunkturelle Erholung und damit eine anziehende Ölnachfrage wieder befeuern, heißt es. Die Situation bleibe allerdings weiter mit Unsicherheiten behaftet, mahnt ein Händler.

Für den Goldpreis geht es moderat nach oben. Hier verweisen Teilnehmer auf den nachgebenden Dollar.

Die Renditen am Anleihemarkt geben dagegen leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Titel gibt um 1,1 Basispunkte nach und fällt auf 1,69 Prozent.

Oracle geben leicht nach

Die Oracle-Aktie verliert vorbörslich 0,6 Prozent. Hier wird auf Medienberichte verwiesen, dass die Google-Mutter Alphabet bei ihrer Finanz-Software vom US-Anbieter zu SAP wechseln werde.

Die Papiere von Duck Creek Technologies steigen um 2,8 Prozent. Der Software-Entwickler hat einen besser als erwarteten Ausblick für das Fiskaljahr und das dritte Quartal gegeben.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 1,2 0,15 4,7

5 Jahre 0,91 -0,6 0,92 55,2

7 Jahre 1,38 -0,8 1,38 72,7

10 Jahre 1,69 -1,0 1,70 77,3

30 Jahre 2,34 -0,8 2,35 69,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Mo, 20:35 % YTD

EUR/USD 1,1814 +0,01% 1,1814 1,1811 -3,3%

EUR/JPY 130,13 +0,00% 130,21 130,12 +3,2%

EUR/CHF 1,1064 +0,05% 1,1073 1,1060 +2,4%

EUR/GBP 0,8535 +0,47% 0,8491 0,8495 -4,4%

USD/JPY 110,15 -0,00% 110,21 110,18 +6,6%

GBP/USD 1,3844 -0,48% 1,3913 1,3903 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,5535 -0,08% 6,5532 6,5566 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 58.871,36 +0,34% 58.716,00 58.899,50 +102,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,85 58,65 +2,0% 1,20 +22,9%

Brent/ICE 63,19 62,15 +1,7% 1,04 +22,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.736,59 1.728,10 +0,5% +8,49 -8,5%

Silber (Spot) 25,03 24,93 +0,4% +0,11 -5,2%

Platin (Spot) 1.219,65 1.213,20 +0,5% +6,45 +14,0%

Kupfer-Future 4,08 4,14 -1,4% -0,06 +15,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 08:44 ET (12:44 GMT)