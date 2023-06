MÄRKTE USA/Kleines Minus nach verlängertem Wochenende

Aktien in diesem Artikel FedEx 205,00 EUR

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem langen Wochenende dürfte die Wall Street am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Am Montag fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Für etwas Enttäuschung sorgt das Ausbleiben eines Konjunkturprogramms in China, um die dort schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Der Markt hatte zuletzt fest mit solch einer Maßnahme gerechnet. Die chinesische Notenbank hat zwar ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte nach unten genommen, doch auch hier hatte der Markt teilweise mit einer deutlicheren Leitzinssenkung gerechnet. Es geht nun verstärkt die Sorge um, eine schwache Konjunkturlokomotive China könnte negative Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,3 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist insgesamt sehr übersichtlich. Es wurden lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für Mai veröffentlicht. Letztere haben mit einem Anstieg um 5,2 Prozent gegenüber dem Vormonat positiv überrascht, Analysten hatten lediglich mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet. Zudem werde auf die halbjährliche Kongress-Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch geschaut.

Nach der jüngsten Gewinnstrecke agierten die Anleger zudem vorsichtiger, heißt es. Der S&P-500 legte in der vergangenen Woche um 2,6 Prozent zu und verzeichnete damit bereits die fünfte Woche in Folge Gewinne, während der technologielastige Nasdaq-Composite seine Gewinnserie auf acht Wochen ausdehnte.

Dollar wenig verändert

Der Dollar zeigt sich kaum verändert. Der Greenback hat deutlich an Aufwärtsdynamik verloren, nachdem die US-Notenbank vergangene Woche zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr keine Zinserhöhung vorgenommen hat, wie die MUFG Bank anmerkt. "Das langsamere Tempo der Zinserhöhungen unterstreicht, dass die Fed vorsichtiger wird, was die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen angeht, und mehr Zeit haben möchte, um die eingehenden Daten zu bewerten", sagt Währungsanalyst Lee Hardman. Die Fed habe signalisiert, dass sie die Zinssätze in diesem Jahr noch zwei weitere Male anheben könnte, aber die Märkte seien skeptisch, ob dies angesichts der sich abzeichnenden Desinflation notwendig sei, so Hardman. Während die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli hoch sei, könnte die Fed bis September eine Pause einlegen, ergänzt der Teilnehmer.

Die Ölpreise geben nach. Die chinesische Leitzinssenkung hat zwischenzeitlich nur für eine leicht positive Reaktion gesorgt. Es sei teils mit einer deutlicheren Senkung und auch mit einem Konjunkturprogramm gerechnet worden, heißt es.

Am Anleihemarkt treten die Notierungen auf der Stelle. Die Renditekurven stehen bereits im Einklang mit der neuen hawkishen Botschaft der Zentralbanken, so dass ein Anstieg der Renditen wahrscheinlich eher von den Wirtschaftsdaten herrühren wird, merkt die ING an.

Aktien von Intel und Paypal legen zu

Die Titel von Intel klettern um 1,0 Prozent. Der Weg für den Bau des angekündigten Werks in Magdeburg ist frei. Wie der US-Chipkonzern mitteilte, hat er mit der Bundesregierung eine überarbeitete Absichtserklärung unterzeichnet. Die Bundesregierung werde nun 9,9 Milliarden Euro an staatlichen Subventionen bereitstellen statt der ursprünglich vorgesehenen 6,9 Milliarden Euro, wie Dow Jones Newswires aus Regierungskreisen erfuhr.

Die Paypal-Aktie gewinnt 2,0 Prozent. Der Zahlungsdienstleister will die erwarteten Erlöse aus einem Deal mit KKR an seine Aktionäre weitergeben. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es in einer mehrjährigen Vereinbarung mit KKR praktisch alle seine Forderungen aus dem "Buy now, pay later"-Geschäft in Europa an den Finanzinvestor. Paypal rechnet mit einem unmittelbaren Erlös von rund 1,8 Milliarden US-Dollar, der unter anderem in Aktienrückkäufe fließen soll.

Die Fedex-Aktie steigt um 0,4 Prozent. Der Logistik-Konzern wird nach der Schlussglocke Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal bekannt geben.

