MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Anleger agieren vorsichtig

NEW YORK (Dow Jones)--Knapp behauptet ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet, womit der S&P-500 sich weiter in der Nähe seiner Mehrmonatshochs bewegt. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 33.509 Punkte, der S&P-500 gibt ebenfalls 0,2 Prozent ab und der Nasdaq-Composite fällt um 0,3 Prozent. Die Märkte zeigen sich vorsichtig, nachdem der jüngste Anstieg der Wall Street auf neue Jahreshöchststände gegen Ende der vorangegangenen Sitzung ins Stocken geraten war.

Den Teilnehmern fehlt es am Dienstag an neuen Katalysatoren, da keine nennenswerten Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse zur Veröffentlichung anstehen. Zudem äußern sich Notenbank-Vertreter nicht vor ihrer am kommenden Dienstag beginnenden Sitzung. Derweil scheinen die Anleger die Aussichten für die Fed-Politik entspannt zu sehen, denn die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhungspause in der kommenden Woche liegt bei 78 Prozent.

Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, urteilt, der S&P-500 habe am Vortag die Marke von 4.300 Punkten durchbrochen und sei kurzzeitig in den technischen Bullenmarktbereich vorgestoßen. Dann aber habe der enttäuschende ISM-Index für den Dienstleistungssektor belastet.

Zudem habe es eine eher unsichere Reaktion auf eine mit Spannung erwartete Produkteinführung des Tech-Giganten Apple gegeben. Die Apple-Aktien erreichten am Montag zunächst ein Rekordhoch bei 185 Dollar, bevor sie den Tag bei unter 180 Dollar beendeten, nachdem die Worldwide Developers' Conference dem Hype nicht gerecht werden konnte. Die Apple-Aktie gibt am Dienstag um weitere 0,7 Prozent nach.

Dollar im Plus - Anleihen etwas leichter

Der Dollar legt zu, der Dollarindex gewinnt 0,3 Prozent. Der Euro pendelt weiter um die Marke von 1,07 Dollar. Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank sieht den Euro kurzfristig gefangen im Bereich um 1,07 US-Dollar. Mangels klarer Impulse in den kommenden Tagen und dem Warten des Marktes auf die richtungsweisenden Zentralbanksitzungen in der nächsten Woche ergäben große neue Positionierungen zunächst keinen Sinn.

Anleihen haben ins Minus gedreht. Die Zehnjahresrendite steigt im Gegenzug um 1,5 Basispunkte auf 3,70 Prozent.

Der Ölpreis gerät nach seinem jüngsten Höhenlauf unter Druck. Hatte zuletzt die Kürzung der Produktion durch Saudi-Arabien gestützt, belastet nun die Sorge wegen einer schwachen Nachfrage.

Die Aktien von GitLab zeigen sich mit einer Kursrally. Das Software-Unternehmen hat mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen. Auch der Ausblick fiel besser als gedacht aus. Der Kurs schnellt um 24 Prozent in die Höhe.

Mobileye geben dagegen um 3,2 Prozent nach. Der Anbieter von Technologie im Bereich Autonomes Fahren kündigte eine Zweitplatzierung von 35 Millionen Aktien an. Die Stücke stammen von Intel Overseas Funding Corp - einer Tochter des Chipproduzenten Intel.

Gut kommen die Erstquartalszahlen von HealthEquity (+9,3%) und Sprinklr (+5%) an. Einen Kurssprung von 12 Prozent macht die Aktie von Thor Industries. Der Hersteller von Wohnmobilien hat in seinem dritten Geschäftsquartal zwar einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet, der aber weniger drastisch ausfiel als befürchtet.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.508,68 -0,2% -54,18 +1,1%

S&P-500 4.264,84 -0,2% -8,95 +11,1%

Nasdaq-Comp. 13.185,69 -0,3% -43,74 +26,0%

Nasdaq-100 14.504,89 -0,4% -51,61 +32,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,49 +3,8 4,45 7,1

5 Jahre 3,84 +2,5 3,81 -16,1

7 Jahre 3,78 +1,4 3,77 -18,9

10 Jahre 3,70 +1,5 3,69 -17,9

30 Jahre 3,89 +0,5 3,89 -7,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0681 -0,3% 1,0726 1,0713 -0,2%

EUR/JPY 149,19 -0,2% 149,52 149,61 +6,3%

EUR/CHF 0,9701 -0,0% 0,9699 0,9706 -2,0%

EUR/GBP 0,8610 -0,1% 0,8618 0,8626 -2,7%

USD/JPY 139,66 +0,1% 139,41 139,66 +6,5%

GBP/USD 1,2406 -0,2% 1,2447 1,2419 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1344 +0,2% 7,1172 7,1169 +3,0%

Bitcoin

BTC/USD 25.512,71 -0,7% 25.771,96 26.426,50 +53,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,69 72,15 -2,0% -1,46 -11,5%

Brent/ICE 75,49 76,71 -1,6% -1,22 -9,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,01 28,48 -8,7% -2,47 -63,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.963,98 1.962,10 +0,1% +1,88 +7,7%

Silber (Spot) 23,57 23,53 +0,2% +0,05 -1,7%

Platin (Spot) 1.032,25 1.035,00 -0,3% -2,75 -3,4%

Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,3% -0,01 -1,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2023 09:46 ET (13:46 GMT)