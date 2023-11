MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Cisco knicken nach Umsatzwarnung ein

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen ist die Wall Street am Donnerstag mit einem leichten Minus in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 34.929 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert und der Nasdaq-Composite fällt ebenfalls um 0,2 Prozent. Die Inflationsdaten haben "die Überzeugung der Anleger gestärkt, dass die US-Notenbank von einer weiteren Zinserhöhung absehen könnte", und die Erwartungen steigen lassen, dass die Fed die Zinsen im Mai nächsten Jahres senken könnte, heißt es von CPT Markets.

Bei den vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten stehen vor allem die wöchentlichen Erstanträge im Fokus. Diese sind stärker als erwartet gestiegen. Die Daten deuten auf eine Entspannung am Arbeitsmarkt hin und stützen die Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank weiter, heißt es.

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im November etwas stärker aufgehellt als von Ökonomen erwartet. Die Industrieproduktion ist im Oktober etwas deutlicher als prognostiziert im Vergleich zum Vormonat gesunken. Die US-Importpreise verzeichneten im Oktober zum ersten Mal seit Juni einen Rückgang, und zwar stärker als erwartet, was darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck möglicherweise deutlicher nachlässt.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Cisco Systems um 11,9 Prozent nach unten, nachdem der Netzwerkausrüster die Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt hat. Bei Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal übertraf das Unternehmen die Schätzungen der Analysten knapp.

Keinen Impuls setzt dagegen das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping. Im Wesentlichen verabredeten beide Seiten lediglich die Wiederaufnahme der militärischen Kommunikation.

Dollar mit Abgaben

Der Dollar gibt leicht nach. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Nach den stärker als erwartet gestiegenen Erstanträgen haben die Anleger einen weiteren Grund, darauf zu wetten, dass die Zinserhöhungen, die den Dollar gestützt haben, vorbei sind, heißt es.

Für die Ölpreise geht es erneut leicht nach unten. Auslöser waren am Vortag die gestiegenen US-Rohöllagerbestände. Dazu kommt die Ankündigung der US-Regierung, die Sanktionen gegen den Iran kosequenter durchzusetzen. "Die Sanktionen sind zwar in Kraft geblieben, aber die USA haben sie nicht konsequent durchgesetzt, so dass die iranischen Ölexporte in diesem Jahr zunehmen konnten", heißt es von der ING. Die Analysten fügen hinzu, dass eine strengere Durchsetzung der Sanktionen und ein anschließender Angebotsverlust ausreichen würden, um die globale Ölbilanz bis 2024 erheblich zu verschlechtern.

Die Renditen am Anleihemarkt geben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Hier war es zu einer Gegenbewegung nach dem Absturz am Dienstag im Zuge der niedriger als erwarteten US-Inflationsdaten gekommen. Die Rendite zehnjähriger Titel verliert 6,6 Basispunkte auf 4,46 Prozent.

Schwache Prognose drückt Walmart-Aktie

Für die Walmart-Aktie geht es 7,3 Prozent nach unten. Der US-Einzelhandelskonzern hat im dritten Quartal zwar mehr umgesetzt und verdient als erwartet, mit seiner erhöhten Jahresprognose jedoch enttäuscht.

Die Papiere von Alibaba fallen um knapp 10 Prozent. Der chinesische E-Commerce-Riese hat im zweiten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert und wieder schwarze Zahlen geschrieben. Doch vor allem die Absage an die geplante Ausgliederung der Cloud-Sparte belastet. Alibaba teilte mit, dass es die Ausgliederung wegen der jüngsten Maßnahmen der Biden-Administration zur Ausweitung der Exportkontrollen für fortschrittliche Chips und Halbleiterausrüstung ablehnen würde.

Palo Alto Networks reduzieren sich um 7,7 Prozent. Das Cybersicherheits-Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn und Umsatz verzeichnet, die über den Prognosen des Marktes lagen. Die Schätzungen für das laufende Quartal und das Geschäftsjahr 2024 blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.928,98 -0,2% -62,23 +5,4%

S&P-500 4.501,09 -0,0% -1,79 +17,2%

Nasdaq-Comp. 14.073,49 -0,2% -30,35 +34,5%

Nasdaq-100 15.776,96 -0,3% -40,22 +44,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,84 -8,5 4,93 42,2

5 Jahre 4,45 -7,6 4,52 44,5

7 Jahre 4,48 -8,0 4,56 51,1

10 Jahre 4,46 -6,6 4,53 58,1

30 Jahre 4,64 -5,6 4,70 67,1

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Mi, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0868 +0,2% 1,0836 1,0863 +1,5%

EUR/JPY 163,88 -0,1% 164,07 163,95 +16,8%

EUR/CHF 0,9648 +0,2% 0,9630 0,9632 -2,5%

EUR/GBP 0,8748 +0,2% 0,8748 0,8727 -1,2%

USD/JPY 150,78 -0,3% 151,41 150,93 +15,0%

GBP/USD 1,2424 +0,0% 1,2385 1,2448 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2482 -0,1% 7,2623 7,2552 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 36.690,06 -2,7% 37.515,72 36.339,10 +121,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,04 76,66 -3,4% -2,62 -4,2%

Brent/ICE 79,39 81,18 -2,2% -1,79 -2,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,6 46,51 +0,2% +0,09 -48,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.974,41 1.959,31 +0,8% +15,10 +8,3%

Silber (Spot) 23,97 23,53 +1,9% +0,45 +0,0%

Platin (Spot) 903,58 900,00 +0,4% +3,58 -15,4%

Kupfer-Future 3,72 3,72 -0,0% -0,00 -2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

