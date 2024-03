MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Halbleiteraktien gesucht

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Ruhig gestaltet sich der Start in die neue Woche an der Wall Street. Nach dem jüngsten Höhenflug mit neuen Indexrekorden warten die Akteure einerseits auf neue Impulse, andererseits sorgt die Neigung, Gewinne erst einmal mitzunehmen, für eine leicht abwärts gerichtete Tendenz. Angeführt von den Technologiewerten, hatten am Freitag der Nasdaq-Composite, der Nasdaq-100 und der S&P-500-Index neue Rekordhochs markiert.

Zur Mittagszeit in New York am Montag gibt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 39.020 Punkte nach. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes liegen ebenso knapp unter den Ständen vom Freitag.

Am Rentenmarkt erholen sich die Renditen von den Abschlägen am Freitag wieder, als sie nach mehrheitlich schwächeren US-Konjunkturdaten deutlicher gesunken waren. Schwache Konjunkturdaten sprächen tendenziell für eine eher früher als später kommende erste Zinssenkung , so die Spekulation im Handel. Am Berichtstag waren neue Konjunkturdaten Fehlanzeige. Hier steht das Highlight der Woche am Freitag an, wenn der Arbeitsmarktbericht für Februar präsentiert wird.

Halbleiteraktien im KI-Hype - Apple von EU-Strafe belastet

Tagessieger am Aktienmarkt sind Halbleitertitel. Als Treiber sehen Börsianer weiter den derzeitigen Hype um das Potenzial Künstlicher Intelligenz (KI). Intel machen einen Satz um über 5 Prozent, Nvidia steigen um weitere 4,5 Prozent. AMD verteuern sich um 2,9 Prozent. Auslöser der jüngsten Euphorie waren sehr starke Geschäftszahlen und Ausblick von Nvidia, einem Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen.

Schlusslicht bei den Branchen sind die Autotitel (-5,1%). Hier verbilligt sich das Schwergewicht Tesla um fast 7 Prozent. Teilnehmer führen den Kursrückgang auf den Preiskampf in China zurück. Dort hat BYD laut einer Reuters-Meldung ein neues Modell zu einem Preis auf den Markt gebracht der 11,8 Prozent unter dem des Vorgängermodells liegt. Tesla wartet derweil neben Preissenkungen mit diversen Kaufanreizen wie Versicherungs- oder Ladezuschüssen auf.

Für Apple geht es dagegen um 2,9 Prozent nach unten, nachdem die EU eine Strafe über 1,8 Milliarden Euro gegen den iPhone-Hersteller verhängt hat. Apple habe seine dominante Position beim Angebot von Musik-Streaming-Apps über seinen App Store missbraucht, so der Vorwurf. Insbesondere habe Apple App-Entwicklern Beschränkungen auferlegt, die diese daran hindern, Nutzer des Apple-Betriebssystems iOS über alternative und günstigere Musik-Abos zu informieren.

Macy's verteuern sich um 15 Prozent, nachdem eine Investorengruppe ihr Buyout-Angebot für den Kaufhausbetreiber um fast 1 Milliarde Dollar erhöht hat.

Hewlett Packard stechen mit einem Plus von rund 10 Prozent heraus und bauen damit die jüngsten kräftigen Gewinne noch aus. Das Informationstechnikunternehmen hatte in der Vorwoche durchwachsene Zahlen präsentiert, aber auch einen Ausblick, der gewinnseitig über den kursierenden Schätzungen ausfiel.

Jetblue steigen um 1,2 Prozent, während Spirit Airlines um fast 14 Prozent absacken. Jetblue verzichtet wegen einer Kartellentscheidung nun auf die geplante Übernahme des Konkurrenten Spirit Airlines. Die US-Regierung hatte im Frühjahr 2023 kartellrechtliche Klage gegen die Fusion eingereicht, ein Bundesrichter gab dieser Klage im Januar statt. Die beiden Fluggesellschaften erwarteten daher nicht, dass sie die Fusion wie geplant bis Ende Juli die nötigen Genehmigungen erhalten würde.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.020,17 -0,2% -67,21 +3,5%

S&P-500 5.136,18 -0,0% -0,90 +7,7%

Nasdaq-Comp. 16.242,70 -0,2% -32,24 +8,2%

Nasdaq-100 18.279,50 -0,1% -23,41 +8,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,61 +7,8 4,53 19,0

5 Jahre 4,22 +6,6 4,15 21,7

7 Jahre 4,24 +4,6 4,19 26,8

10 Jahre 4,22 +3,0 4,19 34,5

30 Jahre 4,36 +2,9 4,33 39,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,0858 +0,2% 1,0850 1,0833 -1,7%

EUR/JPY 163,43 +0,5% 163,18 162,63 +5,0%

EUR/CHF 0,9606 +0,3% 0,9581 0,9589 +3,5%

EUR/GBP 0,8554 -0,1% 0,8566 0,8563 -1,4%

USD/JPY 150,52 +0,3% 150,39 150,13 +6,8%

GBP/USD 1,2693 +0,3% 1,2666 1,2651 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2086 -0,0% 7,2107 7,2101 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 66.500,06 +6,0% 63.677,26 61.328,25 +52,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,02 79,97 -1,2% -0,95 +9,2%

Brent/ICE 83,01 83,55 -0,6% -0,54 +8,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,695 25,55 +4,5% +1,15 -20,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.116,08 2.082,77 +1,6% +33,31 +2,6%

Silber (Spot) 23,75 23,12 +2,7% +0,62 -0,1%

Platin (Spot) 900,55 890,30 +1,2% +10,25 -9,2%

Kupfer-Future 3,86 3,86 +0,1% +0,00 -1,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

