MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Ölpreis- und Renditeanstieg belasten

23.09.26 15:47 Uhr

DOW JONES--Die US-Börsen starten zur Wochenmitte mit einem kleinen Minus in den Handel. Belastend wirken wieder gestiegene Ölpreise und Anleiherenditen. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,1 Prozent auf 51.833 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,3 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite, der am Dienstag auf ein Rekordhoch gestiegen war, verliert 0,4 Prozent.

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Zentrales Thema ist der Krieg der USA gegen den Iran. Diplomaten beider Länder trafen während der UN-Vollversammlung in New York zusammen; es handelte sich um das erste Treffen seit Juni. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verliefen die Gespräche "sehr gut". Zuvor hatte er allerdings in seiner Rede vor der Generalversammlung gesagt, ein "Deal" werde erst nach den Midterm-Wahlen in den USA im November zustandekommen.

Im Blick steht ferner der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi in den USA, der am Mittwoch beginnt. Am Markt wird erwartet, dass Xi und Trump Themen wie KI und auch den allgemeinen Handel erörtern werden.

Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe auf der Agenda.

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Am Ölmarkt legen die Preise etwas zu. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 1,4 Prozent auf 100,65 Dollar. Am Vortag hatte Präsident Trump eine Abwärtsbewegung des Ölpreises gestoppt mit der Drohung, den Iran auszulöschen. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten zu den Ölvorräten der USA im weiteren Tagesverlauf.

Der Anstieg des Ölpreises gibt Inflations- und Zinserhöhungssorgen neue Nahrung. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen daher an; die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf die psychologisch wichtige Marke von 5 Prozent. Der Dollar wertet im Sog der Marktzinsen weiter auf; für den Dollarindex geht es um 0,3 Prozent nach oben. Anleger preisten weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank in naher Zukunft ein, heißt es aus dem Handel.

Gold steht mit dem festeren Dollar und den Zinserhöhungserwartungen stärker unter Druck. Die Feinunze ermäßigt sich um 1,2 Prozent auf 4.304 Dollar.

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Unter den Einzelwerten werden Broadcom von Medienberichten belastet, denen zufolge China derzeit den Einsatz von Broadcom-Switches in staatlichen Rechenzentren überprüft. Bei einigen staatlichen Unternehmen könnten diese Switches bis zu 90 Prozent der eingesetzten Geräte ausmachen, schreibt die Financial Times. Die Untersuchung könnte eine informelle Empfehlung zur Folge haben, die Nutzung von Broadcom-Produkten zu reduzieren. Die Broadcom-Aktie notiert 1,8 Prozent niedriger.

Die Aktien des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens KB Home fallen nach einer Gewinnwarnung um 2,6 Prozent. Die Aktie des Themenparkbetreibers Six Flags Entertainment sinkt um 1,1 Prozent. Der aktivistische Investor Jana Partners dränge auf einen Verkauf des Unternehmens, berichtete das Wall Street Journal.

General Mills ermäßigen sich um 1,6 Prozent. Der Nahrungsmittelkonzern hat im ersten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet, doch ging der Umsatz zurück. Das Unternehmen will nun mit neuen Produkten und Marketingstrategien gegensteuern. Auch die Kosten sollen sinken.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.832,92 -0,1 -30,77 51.863,69

S&P-500 7.752,07 -0,2 -12,57 7.764,64

NASDAQ Comp 27.147,15 -0,4 -97,13 27.244,28

NASDAQ 100 30.613,46 -0,4 -118,93 30.732,40

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,80 +0,03 4,80 4,75

5 Jahre 4,88 +0,03 4,88 4,81

10 Jahre 5,00 +0,03 5,00 4,93

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1413 -0,3 -0,0034 1,1447 1,1440

EUR/JPY 180,2 +0,0 0,0300 180,17 180,0200

EUR/CHF 0,9392 +0,0 0,0002 0,9390 0,9391

EUR/GBP 0,8591 +0,2 0,0016 0,8575 0,8574

USD/JPY 157,86 +0,3 0,4900 157,37 157,3300

GBP/USD 1,3283 -0,4 -0,0056 1,3339 1,3340

USD/CNY 6,7083 +0,1 0,0087 6,6996 6,6990

USD/CNH 6,7089 +0,2 0,0103 6,6986 6,6994

AUS/USD 0,7059 -0,8 -0,0053 0,7112 0,7105

Bitcoin/USD 85.775,57 -0,5 -457,37 86.232,94 86.193,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,33 +0,9 0,81 90,52

Brent/ICE 100,65 +1,4 1,40 99,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.303,82 -1,2 -50,92 4.354,74

Silber 65,07 -3,0 -2,01 67,08

Platin 1.762,48 -3,8 -70,03 1.832,51

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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September 23, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)