DAX 25.459 -0,5%ESt50 6.306 -0,3%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,38 -2,1%Nas 27.103 -0,5%Bitcoin 75.126 -0,1%Euro 1,1411 -0,4%Öl 101,4 +2,1%Gold 4.287 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Ölpreis- und Renditeanstieg belasten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
316.45 EUR -2.05 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
General Mills Inc.
30.40 EUR -0.81 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KB Home
41.32 EUR 0.29 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs
10.90 EUR 0.30 EUR 2.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die US-Börsen starten zur Wochenmitte mit einem kleinen Minus in den Handel. Belastend wirken wieder gestiegene Ölpreise und Anleiherenditen. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,1 Prozent auf 51.833 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,3 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite, der am Dienstag auf ein Rekordhoch gestiegen war, verliert 0,4 Prozent.

Werbung

Zentrales Thema ist der Krieg der USA gegen den Iran. Diplomaten beider Länder trafen während der UN-Vollversammlung in New York zusammen; es handelte sich um das erste Treffen seit Juni. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verliefen die Gespräche "sehr gut". Zuvor hatte er allerdings in seiner Rede vor der Generalversammlung gesagt, ein "Deal" werde erst nach den Midterm-Wahlen in den USA im November zustandekommen.

Im Blick steht ferner der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi in den USA, der am Mittwoch beginnt. Am Markt wird erwartet, dass Xi und Trump Themen wie KI und auch den allgemeinen Handel erörtern werden.

Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe auf der Agenda.

Werbung

Am Ölmarkt legen die Preise etwas zu. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 1,4 Prozent auf 100,65 Dollar. Am Vortag hatte Präsident Trump eine Abwärtsbewegung des Ölpreises gestoppt mit der Drohung, den Iran auszulöschen. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten zu den Ölvorräten der USA im weiteren Tagesverlauf.

Der Anstieg des Ölpreises gibt Inflations- und Zinserhöhungssorgen neue Nahrung. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen daher an; die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf die psychologisch wichtige Marke von 5 Prozent. Der Dollar wertet im Sog der Marktzinsen weiter auf; für den Dollarindex geht es um 0,3 Prozent nach oben. Anleger preisten weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank in naher Zukunft ein, heißt es aus dem Handel.

Gold steht mit dem festeren Dollar und den Zinserhöhungserwartungen stärker unter Druck. Die Feinunze ermäßigt sich um 1,2 Prozent auf 4.304 Dollar.

Werbung

Unter den Einzelwerten werden Broadcom von Medienberichten belastet, denen zufolge China derzeit den Einsatz von Broadcom-Switches in staatlichen Rechenzentren überprüft. Bei einigen staatlichen Unternehmen könnten diese Switches bis zu 90 Prozent der eingesetzten Geräte ausmachen, schreibt die Financial Times. Die Untersuchung könnte eine informelle Empfehlung zur Folge haben, die Nutzung von Broadcom-Produkten zu reduzieren. Die Broadcom-Aktie notiert 1,8 Prozent niedriger.

Die Aktien des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens KB Home fallen nach einer Gewinnwarnung um 2,6 Prozent. Die Aktie des Themenparkbetreibers Six Flags Entertainment sinkt um 1,1 Prozent. Der aktivistische Investor Jana Partners dränge auf einen Verkauf des Unternehmens, berichtete das Wall Street Journal.

General Mills ermäßigen sich um 1,6 Prozent. Der Nahrungsmittelkonzern hat im ersten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet, doch ging der Umsatz zurück. Das Unternehmen will nun mit neuen Produkten und Marketingstrategien gegensteuern. Auch die Kosten sollen sinken.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.832,92 -0,1 -30,77 51.863,69

S&P-500 7.752,07 -0,2 -12,57 7.764,64

NASDAQ Comp 27.147,15 -0,4 -97,13 27.244,28

NASDAQ 100 30.613,46 -0,4 -118,93 30.732,40

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,80 +0,03 4,80 4,75

5 Jahre 4,88 +0,03 4,88 4,81

10 Jahre 5,00 +0,03 5,00 4,93

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1413 -0,3 -0,0034 1,1447 1,1440

EUR/JPY 180,2 +0,0 0,0300 180,17 180,0200

EUR/CHF 0,9392 +0,0 0,0002 0,9390 0,9391

EUR/GBP 0,8591 +0,2 0,0016 0,8575 0,8574

USD/JPY 157,86 +0,3 0,4900 157,37 157,3300

GBP/USD 1,3283 -0,4 -0,0056 1,3339 1,3340

USD/CNY 6,7083 +0,1 0,0087 6,6996 6,6990

USD/CNH 6,7089 +0,2 0,0103 6,6986 6,6994

AUS/USD 0,7059 -0,8 -0,0053 0,7112 0,7105

Bitcoin/USD 85.775,57 -0,5 -457,37 86.232,94 86.193,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,33 +0,9 0,81 90,52

Brent/ICE 100,65 +1,4 1,40 99,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.303,82 -1,2 -50,92 4.354,74

Silber 65,07 -3,0 -2,01 67,08

Platin 1.762,48 -3,8 -70,03 1.832,51

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

Aktuelle Broadcom Aktie News

Werbung

Broadcom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.