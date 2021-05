MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Schwächere Konjunkturdaten bremsen

NEW YORK (Dow Jones)--Mit kleineren Verlusten sind die US-Börsen am Dienstag aus dem Handel gegangen. Nachdem die Aktienkurse am Montag kräftig gestiegen waren, dämpften schwächere Konjunkturdaten die Kauflust der Anleger. Sowohl die Daten zu den Neubauverkäufen als auch der Index des Verbrauchervertrauens hatten die Erwartungen verfehlt. Allerdings verringerte die Datenlage auch die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Straffung, was den Verkaufsdruck linderte.

Der Dow-Jones-Index sank um 0,2 Prozent auf 34.312 Punkte, der S&P-500 verlor ebenfalls 0,2 Prozent, während der Nasdaq-Composite 4 Punkte abgab. Dabei wurden 1.210 (Montag: 2.174) Kursgewinner und 2.114 (1.153) -verlierer gesehen. Weitere 125 (126) Titel gingen unverändert aus dem Handel.

Am Vortag hatte sich die Stimmung aufgehellt, weil einige Fed-Banker der aktuell hohen Inflation etwas von ihrem Schrecken nahmen. Am Markt war die Sorge umgegangen, dass die hohe Teuerung die Währungshüter zu einer Umkehr der Geldpolitik zwingen könnte.

Nun sagten Repräsentanten, sie seien wegen der Inflation nicht besorgt. "Die Fed-Banker haben dem Markt genau das erzählt, was er hören wollte", sagt Stratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management. Es sei ermutigend, dass bei all der Volatilität die Märkte sich auf die fundamentalen Gegebenheiten konzentrierten.

Renditen und Dollar fallen

Die Anleiherenditen gaben in Reaktion auf die Konjunkturdaten nochmals nach. "Tapering und Zinserhöhungen rücken weiter nach hinten", so ein Händler.

Am Devisenmarkt zeigten sich beim Dollar die Nachwehen der Notenbanker-Aussagen vom Vortag. Mit dem Abwiegeln der Inflationsgefahr stand der Dollar unter Druck, weil eine Zinswende in weitere Ferne gerückt zu sein scheint. Der Euro kletterte erstmals seit Januar über 1,2250 Dollar. Der Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Der Bitcoin kam nach einigen Tagen erhöhter Volatilität erneut unter die Räder und fiel um 2,7 Prozent.

Gold tendierte nach den schwächeren Konjunkturdaten fester und klettert auf den höchsten Stand seit Anfang Januar. Derweil trat Öl mehr oder weniger auf der Stelle. Am Markt war von Zurückhaltung die Rede, nachdem der Preis zwei Tage in Folge kräftig vorgerückt war.

Amazon mit Zukauf im Plus

Amazon schlossen 0,4 Prozent höher Minus. Der Onlinehandelsgigant nähert sich informierten Kreisen zufolge dem Erwerb des Hollywoodstudios MGM Holdings für fast 9 Milliarden Dollar inklusive Schulden. Etwas überschattet wurde der Zukauf von der Nachricht, dass der Generalstaatsanwalt der US-Hauptstadt Washington Anklage gegen das Unternehmen erhebt. Er wirft Amazon vor, seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen.

Moderna profitierten von Aussagen des Pharmaunternehmens, denen zufolge der Covid-19-Impfstoff bei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren Wirksamkeit gezeigt hat. Für die Titel ging es daraufhin um 3,1 Prozent aufwärts.

Die Fluggesellschaft United Airlines erfreut sich großer Beliebtheit bei Urlaubsreisenden. United erwartet im zweiten Quartal nur noch 12 Prozent Umsatzrückgang zu 2019 nach zuvor 20 Prozent. Die Aktie gewann 1,5 Prozent.

Lordstown Motors brachen um 7,4 Prozent ein, nachdem der E-Automobilhersteller im ersten Quartal ein Kostenproblem offenbart hatte. Das Unternehmen muss daher Kapital beschaffen, um bestimmte E-Modelle produzieren zu können. Der Verlust des Startups in der ersten Periode stieg derweil auf Jahressicht deutlich.

Hydrofarm Holdings Group kletterten um 9,2 Prozent. Der Anbieter landwirtschaftlicher Geräte und Zubehör übernimmt den in Kalifornien ansässigen Hersteller von Nährstoffen House & Garden für 125 Millionen US-Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.312,46 -0,24 -81,52 12,11

S&P-500 4.188,13 -0,21 -8,92 11,50

Nasdaq-Comp. 13.657,17 -0,03 -4,00 5,97

Nasdaq-100 13.657,73 0,12 15,98 5,97

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 2,0

5 Jahre 0,77 -3,4 0,80 40,7

7 Jahre 1,22 -4,5 1,26 57,0

10 Jahre 1,56 -4,5 1,60 63,9

30 Jahre 2,26 -4,4 2,30 60,8

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Fr, 18:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2247 +0,25% 1,2224 1,2178 +0,3%

EUR/JPY 133,18 +0,23% 132,96 132,67 +5,6%

EUR/CHF 1,0965 +0,08% 1,0961 1,0945 +1,4%

EUR/GBP 0,8659 +0,32% 0,8623 0,8605 -3,1%

USD/JPY 108,75 -0,02% 108,72 108,94 +5,3%

GBP/USD 1,4144 -0,09% 1,4176 1,4152 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,4102 +0,00% 6,4066 6,4401 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 37.566,76 -2,74% 38.355,26 37.510,17 +29,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,88 66,05 -0,3% -0,17 +27,6%

Brent/ICE 68,42 68,46 -0,1% -0,04 +33,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.900,03 1.880,50 +1,0% +19,53 +0,1%

Silber (Spot) 28,00 27,77 +0,8% +0,23 +6,1%

Platin (Spot) 1.196,88 1.178,70 +1,5% +18,18 +11,8%

Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,5% -0,02 +28,3%

