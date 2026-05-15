MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Trump-Post hievt Dow & Co von Tiefs nach oben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem gut behaupteten Start haben die US-Börsen am Montag mit moderaten Verlusten geschlossen. Die Meldungslage zum Nahostkonflikt wurde zwar aufmerksam, bewegte zunächst aber kaum. Medienberichten zufolge sollen sowohl Washington als auch Teheran Änderungen an ihren jeweiligen Vorschlägen zur Beendigung des Krieges vorgenommen haben, aber weiterhin weit auseinanderliegen. Die Ölpreise gaben zunächst nach, stiegen dann angesichts neuer Sicherheitsvorfälle im Nahen Osten wieder deutlicher, um am Ende wieder klar von den Tageshochs zurückzukommen.

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Während die Ölpreise im Späthandel zurückkamen, erholten sich die Aktienkurse deutlich von den Tagestiefs. Auslöser war, dass US-Präsident Donald Trump über seine sozialen Medien mitgeteilt hatte, einen angeblich für Dienstag geplanten Militärschlag gegen den Iran auszusetzen. Trump sagte, er komme damit einer Bitte diverser Golfstaaten nach, die ihm mitgeteilt hätten, dass ernsthafte Verhandlungen im Gange seien und eine Einigung möglich sei.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent im Plus bei 49.686 Punkten, der wesentlich breitere S&P-500 büßte am Ende lediglich 0,1 Prozent ein. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes gaben um bis zu 0,5 Prozent nach, hatten im Tief aber auch schon bis zu 1,4 Prozent zurückgelegen. An der Nyse gab es nach ersten Angaben 1.608 (Freitag: 641) Kursgewinner und 1.149 (2.127) Kursverlierer. Unverändert schlossen 49 (38) Titel.

Brent-Öl kostete zuletzt knapp 109 Dollar, fast 4 Dollar weniger als im Tageshoch. Am Anleihemarkt kam es zu keiner Entspannung. Dort waren in der Vorwoche die Renditen auf Mehrjahreshochs gestiegen in Reaktion auf höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten, wiederum als Folge des Energiepreisschocks durch den Iran-Krieg. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,60 Prozent. Der Dollar gabt nach seinem kräftigen Anstieg im Sog der gestiegenen Marktzinsen leicht nach, der Euro stieg auf 1,1655 Dollar. Der Goldpreis legte um 22 Dollar zu auf 4.560 je Feinunze.

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Am Aktienmarkt wurden insbesondere Technologieaktien gemieden. Für Vorsicht sorgte hier, dass am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Quartalsergebnisse der KI-Ikone Nvidia auf dem Programm stehen. Die Zahlen gelten wie üblich als wichtiger Gradmesser, inwieweit der KI-Hype - unter anderem am Aktienmarkt - sowie die immensen KI-Investitionen vieler Unternehmen gerechtfertigt sind. Nvidia gaben um 1,3 Prozent nach, auch andere Chipaktien wie AMD, Broadcom oder Intel geben nach.

Dominion Energy zogen um 9,4 Prozent an. Das Energieunternehmen wird vom Wettbewerber Nextera Energy übernommen in einem 67 Milliarden Dollar schweren Deal. Nextera verbilligten sich um 4,6 Prozent. Das Geschäft vereint zwei der größten US-Versorgungsunternehmen zu einem Energiegiganten an der Ostküste.

Regeneron sackten nach einem Studienfehlschlag mit einem Präparat gegen Hautkrebs um knapp 10 Prozent ab.

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Bio-Rad Laboratories sprangen um 13,9 Prozent. Der aktivistische Investor Elliott Investment hat laut Wall Street Journal eine beträchtliche Beteiligung an dem Anbieter von Labor- und Diagnostik-Ausrüstung. LiveRamp haussierten um über 27 Prozent mit der Nachricht, dass das französische Werbeunternehmen Publicis den Datenspezialisten für einen Gesamtwert von 2,2 Milliarden Dollar übernehmen will.

Delta Air Lines legten nur anfangs zu, schlossen aber unverändert, während Macy's um 0,6 Prozent stiegen, nachdem Berkshire Hathaway Positionen bei der Fluggesellschaft und bei dem Einzelhändler aufgebaut hatte. UnitedHealth fielen dagegen um 0,7 Prozent. Bei dem Krankenversicherer ist die Investmentholding ausgestiegen.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.686,12 +0,3 +159,95 49.526,17

S&P-500 7.403,05 -0,1 -5,45 7.408,50

NASDAQ Comp 26.090,73 -0,5 -134,41 26.225,15

NASDAQ 100 28.994,37 -0,4 -130,83 29.125,20

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,06 -0,02 4,11 4,04

5 Jahre 4,25 -0,00 4,29 4,22

10 Jahre 4,60 +0,01 4,63 4,56

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:01

EUR/USD 1,1651 +0,2 0,0026 1,1625 1,1628

EUR/JPY 185,12 +0,3 0,6000 184,52 184,4000

EUR/CHF 0,9138 -0,1 -0,0007 0,9145 0,9143

EUR/GBP 0,8674 -0,6 -0,0048 0,8722 0,8713

USD/JPY 158,87 +0,1 0,1100 158,76 158,5900

GBP/USD 1,3429 +0,8 0,0108 1,3321 1,3343

USD/CNY 6,8 -0,1 -0,0092 6,8092 6,8092

USD/CNH 6,7988 -0,2 -0,0138 6,8126 6,8118

AUS/USD 0,7166 +0,3 0,0018 0,7148 0,7155

Bitcoin/USD 76.945,08 -1,7 -1.313,40 78.258,48 79.139,91

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 106,12 +0,7 0,70 105,42

Brent/ICE 108,86 -0,4 -0,40 109,26

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.557,79 +0,4 19,77 4.538,02

Silber 77,34 +1,8 1,39 75,95

Platin 1.971,36 -0,1 -2,09 1.973,45

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 16:08 ET (20:08 GMT)