MÄRKTE USA/Knapp behauptet vor wichtigen Quartalsausweisen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Dienstag leicht im Minus, aber in der Nähe der am Vortag markierten neuen Rekordhochs starten. Nicht nur dürfte sich vor den Zinsaussagen der US-Notenbank am Mittwoch Abwarten breitmachen, zugleich stehen im Laufe der Woche die Quartalsberichte wichtiger US-Technologieunternehmen auf der Agenda. Bereits nachbörslich am Abend berichten unter anderem Microsoft und Alphabet, am Donnerstag folgen Apple, Amazon und Meta.

Die Frage sei, ob die Zahlen den jüngsten Marktoptimismus rechtfertigten. Immerhin bringe es Microsoft mit 7,3 Prozent auf die größte Gewichtung im S&P-500. Die Kursreaktion der betreffenden Schwergewichte sei entscheidend für die Gesamtmarktrichtung, befindet Evercore ISI.

Stimmungsmäßig kommt derweil weiter Unterstützung von der Zinsseite. Die US-Zehnjahresrendite ist wieder auf dem Weg nach unten Richtung 4 Prozent, nachdem das Finanzministerium am Montag mitgeteilt hatte, dass es im ersten Quartal weniger Kredite aufnehmen müsse, als der Markt befürchtet hatte.

Schwache Zahlen drücken UPS - Optimismus beflügelt GM

UPS liegen vorbörslich deutlich im Minus mit 7 Prozent. Der Paketauslieferer hat Viertquartalszahlen unter der Erwartung vorgelegt und auch mit dem Ausblick enttäuscht.

Besser als erwartet hat General Motors abgeschnitten, wenngleich der Streik der Gewerkschaft UAW im vergangenen Herbst und Verluste im Geschäft mit Elektroautos das Ergebnis belastet haben. GM ist allerdings zuversichtlich, im laufenden Jahr einen höheren Gewinn zu erzielen. Für die GM-Aktie geht es um 7,4 Prozent nach oben.

Leicht wohlwollend werden Zahlen und Ausblick von Pfizer (+0,4%) aufgenommen. Der Pharmahersteller hat seine Ziele für das laufende Jahr bekräftigt.

Unter den Einzelwerten aus hinteren Reihen werden Sanmina vorbörslich fast 16 Prozent höher gesehen. Der Fertigungsdienstleister hat neben der Vorlage von Erstquartalszahlen Zweitquartalszahlen über den bisherigen Erwartungen in Aussicht gestellt. Northrop Grumman tendieren behauptet mit der Mitteilung des Rüstungsunternehmens, beschleunigt eigene Aktien zurückzukaufen.

Harmonic verbilligen sich um 7,3 Prozent. Der Anbieter von Videorouting-, Server- und Speicherprodukten hat zwar gute Quartalszahlen vorgelegt, aber auch mit einem enttäuschenden Ausblick aufgewartet. Calix sacken um 21 Prozent ab. Das Breitbandsoftwareunternehmen hat mit Zahlen und Ausblick enttäuscht.

Der Dollar kommt am Dienstag leicht zurück; für den Dollarindex geht es um 0,2 Prozent nach unten. Nach dem jüngsten guten Lauf sei die US-Währung überkauft und teuer, meint TD Securities. Die Analysten rechnen vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank mit dem Aufbau von Short-Positionen im Dollar. MUFG hält es indessen für möglich, dass der Dollar aufwertet, wenn die Daten zu den offenen Stellen am Mittwoch und der Arbeitsmarktbericht am Freitag von einer guten Beschäftigungslage zeugten und damit Zinssenkungen der US-Notenbank weniger wahrscheinlich erschienen.

Wenig verändert zeigen sich die Ölpreise nach ihrem Rücksetzer vom Montag. Unterstützung kommt unverändert vom Nahostkonflikt. Ferner hat Saudi-Arabien seine Pläne für einen Ausbau der Förderkapazitäten des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco zurückgenommen. Es habe Anweisung des Energieministeriums erhalten hat, "seine maximale nachhaltige Kapazität bei zwölf Millionen Barrel pro Tag zu belassen", erklärte das Unternehmen am Dienstag.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,32 +0,0 4,32 -9,6

5 Jahre 3,99 -0,3 3,99 -1,2

7 Jahre 4,04 +0,1 4,03 6,6

10 Jahre 4,07 -0,7 4,08 19,0

30 Jahre 4,30 -1,4 4,32 33,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:09 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0840 +0,1% 1,0815 1,0805 -1,9%

EUR/JPY 159,95 +0,1% 159,34 159,60 +2,8%

EUR/CHF 0,9363 +0,3% 0,9321 0,9334 +0,9%

EUR/GBP 0,8560 +0,4% 0,8522 0,8522 -1,3%

USD/JPY 147,55 +0,0% 147,33 147,71 +4,7%

GBP/USD 1,2664 -0,4% 1,2690 1,2678 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1910 +0,0% 7,1866 7,1890 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 43.330,16 +0,4% 43.347,71 42.982,82 -0,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,07 76,78 -0,9% -0,71 +5,4%

Brent/ICE 81,87 82,40 -0,6% -0,53 +6,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,775 28,30 +1,7% +0,47 -11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,77 2.033,20 +0,0% +0,57 -1,4%

Silber (Spot) 23,09 23,20 -0,5% -0,11 -2,9%

Platin (Spot) 921,88 931,50 -1,0% -9,63 -7,1%

Kupfer-Future 3,88 3,88 +0,0% +0,00 -0,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

