MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Zurückhaltung dominiert weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Die Entwicklung an der Wall Street ist auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt. Die Indizes geben kurz nach der Startglocke leicht nach. Der Dow-Jones-Index reduziert sich um 0,3 Prozent auf 42.184 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben um jeweils 0,2 Prozent nach. Die Investoren treibt weiter die Frage um, ob die US-Notenbank im November erneut einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte beschließen wird.

Diesen Spekulationen hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag etwas den Wind aus den Segeln genommen. Er geht von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bei den zwei verbleibenden Sitzungen des Offenmarktausschusses aus. "Powells Äußerungen ließen Zweifel aufkommen, ob das aggressive Tempo des Lockerungszyklus, das die Märkte erwarten, tatsächlich eintreten wird", so die Deutsche Bank. Allerdings wird vieles vom US-Arbeitsmarktbericht für September abhängen, der am Freitag veröffentlicht wird.

Es stützen dagegen Aussagen von Powell, dass die Zinssenkungen der Fed eine sanfte Landung der US-Wirtschaft unterstützen könnten. Daher wird auf die anstehenden US-Konjunkturdaten geschaut. Am Berichtstag wird nach der Eröffnung der Einkaufsmanagerindex (PMI) September für das verarbeitende Gewerbe in der zweiten Lesung bekannt gegeben. Daneben werden der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im September, die Bauausgaben für den August und die Zahl der offenen Stellen (Jolts) für den August veröffentlicht.

Für die Aktien von CVS Health geht es um 1,8 Prozent nach unten. Der Konzern prüft Kreisen zufolge seine strategischen Optionen einschließlich einer möglichen Aufspaltung. Das Board habe Banker mit einer Prüfung beauftragt, die seit Wochen andauere, sagten mit der Situation vertraute Personen. Eine Entscheidung stehe allerdings nicht unmittelbar bevor, und es sei auch möglich, dass die Prüfung keine größeren Veränderungen für das Unternehmen nach sich ziehen könnte, so die Informanten weiter.

Die Boeing-Aktie fällt um 0,8 Prozent. Der US-Flugzeughersteller denkt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg darüber nach, sich mindestens 10 Milliarden Dollar frisches Geld durch die Ausgabe neuer Aktien zu beschaffen. Der Konzern prüfe mit Beratern seine Optionen, heißt in dem Bericht unter Verweis auf Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind. Die Kapitalerhöhung werde wahrscheinlich frühestens in einem Monat stattfinden. Zudem ist der Tarifstreit mit der Gewerkschaft weiterhin nicht gelöst, was für Unsicherheit sorgt.

Die Titel von Pepsico gewinnen 0,2 Prozent. Der Konzern verstärkt sein Snack-Geschäft mit der Übernahme von Siete. Der Konzern zahlt für den Hersteller von Tortilla-Chips 1,2 Milliarden US-Dollar.

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu. Für den Dollar könnte es weiter nach oben gehen, nachdem Fed-Chairman Powell signalisierte, dass die Zinssätze nach der Senkung um 50 Basispunkte im vergangenen Monat nun in kleineren Schritten gesenkt werden könnten, so Devisen-Analyst Francesco Pesole von der ING. Powells Kommentare seien "ungewöhnlich spezifisch" gewesen und signalisierten seine "Unzufriedenheit" mit den Zinserwartungen des Marktes, so der Teilnehmer weiter.

Die Ölpreise geben nach. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 1,0 Prozent. Die OPEC+ wird einen Teil ihrer Produktionskürzungen vom Dezember schrittweise zurücknehmen, was die Besorgnis über einen überversorgten Markt im nächsten Jahr schürt, heißt es. Laut Analysten hat sich der Markt gegenüber den Spannungen im Nahen Osten "zunehmend abgestumpft", da die Ölproduktion bisher nicht wesentlich beeinträchtigt wurde. Das Risiko einer Versorgungsunterbrechung würde sich jedoch drastisch erhöhen, wenn der Iran direkter involviert wäre.

Der Goldpreis erholt sich etwas von den Vortagesverlusten. Die Feinunze legt um 0,7 Prozent auf 2.653 Dollar zu. "Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten treiben die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold weiter an", sagt Tito Iakopa von FlowCommunity.

Am Anleihemarkt geben die Renditen ihre Vortagesgewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 4,7 Basispunkte auf 3,74 Prozent. Die Wetten auf eine regelmäßige Zinssenkung um 25 Basispunkte im November nehmen zu, heißt es. Fed-Chairman Powell habe betont, die Wirtschaft sei in guter Verfassung, was als Zeichen dafür gewertet werde, dass eine weitere große Zinssenkung möglicherweise nicht notwendig sei. Die Chancen auf eine Zinssenkung um lediglich 25 Basispunkte liegen bei CME FedWatch aktuell bei 60 Prozent, gegenüber 42 Prozent vor einer Woche.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.183,74 -0,3% -146,41 +11,9%

S&P-500 5.749,86 -0,2% -12,62 +20,6%

Nasdaq-Comp. 18.158,97 -0,2% -30,20 +21,0%

Nasdaq-100 20.048,84 -0,1% -11,85 +19,2%

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,62 -1,4 3,64 -79,5

5 Jahre 3,52 -3,8 3,56 -47,9

7 Jahre 3,61 -4,5 3,65 -36,3

10 Jahre 3,74 -4,7 3,78 -14,4

30 Jahre 4,07 -5,5 4,12 9,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:58 Mo, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,1078 -0,5% 1,1138 1,1158 +0,3%

EUR/JPY 159,42 -0,3% 160,64 159,79 +2,5%

EUR/CHF 0,9386 -0,3% 0,9419 0,9419 +1,2%

EUR/GBP 0,8316 -0,1% 0,8328 0,8322 -4,1%

USD/JPY 143,91 +0,2% 144,23 143,22 +2,2%

GBP/USD 1,3322 -0,4% 1,3374 1,3408 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0247 +0,2% 7,0198 7,0013 -1,4%

BTC/USD 63.362,80 -0,5% 63.722,55 63.783,20 +45,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,62 68,17 -0,8% -0,55 -4,3%

Brent/ICE 70,96 71,70 -1,0% -0,74 -5,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,71 38,69 -2,5% -0,98 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.653,20 2.634,71 +0,7% +18,49 +28,7%

Silber (Spot) 31,56 31,13 +1,4% +0,43 +32,7%

Platin (Spot) 994,64 981,00 +1,4% +13,64 +0,3%

Kupfer-Future 4,51 4,50 +0,4% +0,02 +14,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

