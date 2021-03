MÄRKTE USA/Konjunkturoptimismus dürfte Aktien stützen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Dienstag dürfte es zur Wochenmitte an den US-Börsen wieder aufwärts gehen. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an.

Anleger setzen auf die Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie. US-Präsident Joe Biden hat zugesichert, dass bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle erwachsenen Amerikaner zur Verfügung stehen werde - zwei Monate früher als ursprünglich angekündigt. Am Mittwoch beginnt überdies im US-Senat die Debatte über ein geplantes Konjunkturpaket, das sich allerdings in einigen Punkten von jenem Maßnahmenpaket unterscheidet, dem das Repräsentantenhaus kürzlich zugestimmt hat. Erst wenn sich beide Kammern auf die gleichen Maßnahmen geeinigt haben, kann das entsprechende Gesetz dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt werden.

Fed-Gouverneurin Brainard zerstreut Zinserhöhungsängste

Zur Beruhigung der Anleger dürfte auch Fed-Gouverneurin Lael Brainard beigetragen haben. Angesichts der jüngst drastisch gestiegenen Anleiherenditen versicherte sie am Dienstag, dass die US-Notenbank ihre Unterstützung so lange nicht zurückfahren werde, bis die US-Wirtschaft wieder solide aufgestellt sei. Der Renditeanstieg beunruhigt Brainard nach eigener Aussage nicht, sie behalte die Entwicklungen an den Märkten aber im Auge.

Anhand einer Fülle von Konjunkturdaten können sich die Investoren ein Bild von der Lage der US-Wirtschaft machen. Veröffentlicht wurde vorbörslich der ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar. Demnach war der Beschäftigungsaufbau im vergangenen Monat nur etwa halb so hoch wie erwartet. Nach der Startglocke folgen die Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für den Servicesektor ebenfalls für Februar. Im späteren Verlauf wird die US-Notenbank ihr Beige Book vorlegen.

HPE überzeugt mit Zahlen und Ausblick

Unter den am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalsausweisen hat besonders der von Hewlett Packard Enterprise (HPE) überzeugt. Auch der Ausblick übertraf die Erwartungen. Die Aktie tendiert vorbörslich 0,3 Prozent höher, hat aber im vergangenen halben Jahr um gut 50 Prozent zugelegt.

Licht und Schatten enthielten derweil die Zahlen von Urban Outfitters (-2,3%). Auch bei den Einzelhändlern Ross Stores (-3,0%) und Nordstrom (-2,5%) lief es nicht rund.

Am Devisenmarkt legt der Dollarindex leicht zu und tendiert etwas fester. Das Aufwertungspotenzial der US-Währung sei kurzfristig begrenzt, meinen die Analysten der MUFG. Sie verweisen auf die jüngsten Äußerungen von US-Notenbankgouverneurin Brainard.

Ungeachtet der beschwichtigenden Aussagen Brainards ziehen die Anleiherenditen wieder an. Dies lastet auf dem Goldpreis.

Berichte, wonach die Opec+-Länder die Fördermenge nicht erhöhen werden, geben dagegen den Ölpreisen Auftrieb. Der am Vorabend vom US-Branchenverband gemeldete Anstieg der US-Ölvorräte belastet nicht. Die Akteure warten nun auf die Ölvorratsdaten der staatlichen Energy Information Administration.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 2,4 0,11 1,2

5 Jahre 0,70 4,3 0,66 34,2

7 Jahre 1,12 5,6 1,07 47,4

10 Jahre 1,46 5,7 1,40 54,3

30 Jahre 2,25 5,0 2,20 60,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:51h Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2051 -0,27% 1,2096 1,2073 -1,3%

EUR/JPY 128,80 -0,12% 129,23 128,85 +2,1%

EUR/CHF 1,1061 +0,04% 1,1063 1,1042 +2,3%

EUR/GBP 0,8633 -0,30% 0,8654 0,8654 -3,3%

USD/JPY 106,88 +0,16% 106,83 106,73 +3,5%

GBP/USD 1,3961 +0,04% 1,3977 1,3951 +2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4721 -0,04% 6,4616 6,4755 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 51.795,50 +8,22% 49.972,50 48.582,00 +78,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,44 59,75 +1,2% 0,69 +24,1%

Brent/ICE 63,36 62,70 +1,1% 0,66 +22,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.711,97 1.738,10 -1,5% -26,13 -9,8%

Silber (Spot) 26,22 26,78 -2,1% -0,56 -0,7%

Platin (Spot) 1.186,38 1.207,90 -1,8% -21,53 +10,8%

Kupfer-Future 4,16 4,23 -1,6% -0,07 +18,3%

