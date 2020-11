MÄRKTE USA/Kräftig nach oben zu Wochenbeginn

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Abgaben vom Wochenschluss dürfte es am Montag für die Kurse an der Wall Street nach oben gehen. Allerdings dürfte das Aufwärtspotenzial vor dem Ergebnis der US-Wahl in dieser Woche begrenzt sein, denn es gibt eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Lediglich ein eindeutiges Wahlergebnis dürfte für Erleichterung sorgen - sofern US-Präsident Donald Trump dieses auch anerkennt. Bei einem knappen Wahlausgang drohten dagegen Tage der Ungewissheit, so ein Teilnehmer.

In einem Worst-Case-Szenario könnte der S&P-500 um 30 Prozent einbrechen, heißt es von Chris Tinker, Mitgründer von Libra Investment Services. Ein klarer Sieg von einem der beiden Kandidaten könnte dagegen für ein Plus von 20 bis 50 Prozent sorgen, ergänzt Tinker. US-Präsident Trump hat am Wochenende vor Unruhen im Land nach der Präsidentschaftswahl gewarnt. Falls nicht schnell ein klarer Wahlsieger feststehe, könnte "Chaos in unserem Land" ausbrechen, sagte er.

Daneben bleibt die weiter steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen das bestimmende Thema. In den USA waren diese in den vergangenen Tagen auf neue Rekordwerte geklettert. Zudem verhängen immer mehr Länder, vor allem in Europa, erneute Lockdowns, was sich negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken dürfte.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 1,2 Prozent zu. Leicht stützend wirken auch gute Konjunkturdaten aus China. Die Aktivität in der chinesischen Industrie war im Oktober nur leicht gesunken und etwas besser als erwartet ausgefallen. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Sektors verringerte sich zwar, blieb aber im Expansionsbereich. Etwas mehr zu bieten hatte der entsprechende Index von Caixin und Markit, der sich im Oktober auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt erhöhte und ebenfalls die Marktvorhersagen übertraf.

Für Bewegung könnten auch die nach der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Dabei dürfte vor allem der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober im Fokus stehen. Hier wird ein leichter Anstieg gegenüber dem Vormonat erwartet. Dazu kommen die Bauausgaben für September und der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe Oktober in zweiter Lesung.

Ölpreise bleiben unter Druck

Die Ölpreise stehen tendenziell weiterhin unter Druck, können sich aber von zwischenzeitlich erneuten Verlusten erholen. Vor allem die vermehrte Verhängung erneuter Lockdowns belastet das Sentiment, da dies die Nachfrage deutlich belasten dürfte. Dazu kommt die Ungewissheit über den Ausgang der US-Wahl. Daneben machten am Markt Spekulationen die Runde, wonach Saudi-Arabien die Preise für Lieferungen nach Asien senken könnte. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zeigt sich wenig verändert bei 35,78 Dollar, Brent verliert 0,6 Prozent auf 37,71 Dollar.

Wenig Bewegung gibt es im Vorfeld der US-Wahl am Devisenmarkt. Der Dollar-Index zeigt sich kaum verändert. Dagegen rutscht der Rubel gegenüber dem Dollar auf ein Siebenmonatstief. Zum einen brechen die Ölpreise weiter ein, was klar negativ für die stark vom Ölgeschäft abhängige Wirtschaft des Landes ist. Zudem sei schwer einzustufen, wie sich das Verhältnis zwischen einem möglichen zukünftigen US-Präsidenten Biden und Russland entwickelt. US-Präsident Trump hatte sich in den vergangenen vier Jahren, auch mit Blick auf die heimische Ölindustrie, für die Branche und stabile Preise eingesetzt, heißt es aus dem Handel.

Die "sicheren Häfen" Gold und US-Anleihen sind im Vorfeld der US-Wahl bei den Investoren gesucht. Der Preis für die Feinunze legt um 0,7 Prozent auf 1.892 Dollar zu, für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 2,8 Basispunkte auf 0,85 Prozent nach unten.

Übernahme von Dunkin' Brands im Mittelpunkt

Bei den Einzelwerten steht eine Übernahme im Restaurant-Sektor im Blick. Die US-Restaurant-Holding Dunkin' Brands geht für 8,8 Milliarden US-Dollar an die Inspire Brands Inc, wie beide Unternehmen bereits am Freitag mitteilten. Es ist einer der größten Deals der Branche seit Jahren. Inspire zahlt für Dunkin' 106,50 Dollar je Aktie in bar, was einer Prämie von 20 Prozent auf den Schlusskurs vom 23. Oktober entspricht. Dunkin' Brands legen vorbörslich um 6,2 Prozent auf 105,90 Dollar zu.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 -2,4 0,17 -105,4

5 Jahre 0,37 -1,1 0,38 -155,4

7 Jahre 0,62 -2,9 0,65 -162,6

10 Jahre 0,85 -2,8 0,88 -159,5

30 Jahre 1,64 -2,4 1,66 -142,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1644 -0,01% 1,1640 1,1649 +3,8%

EUR/JPY 121,84 +0,02% 121,94 121,84 -0,1%

EUR/CHF 1,0694 +0,17% 1,0676 1,0677 -1,5%

EUR/GBP 0,8999 -0,06% 0,9020 0,8994 +6,3%

USD/JPY 104,65 +0,03% 104,76 104,58 -3,8%

GBP/USD 1,2937 +0,03% 1,2905 1,2954 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,6873 -0,12% 6,6962 6,6923 -4,0%

Bitcoin

BTC/USD 13.415,50 -2,05% 13.755,25 13.518,26 +86,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 35,78 35,79 -0,0% -0,01 -36,6%

Brent/ICE 37,71 37,94 -0,6% -0,23 -38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,26 1.878,99 +0,7% +13,27 +24,7%

Silber (Spot) 24,11 23,63 +2,1% +0,49 +35,1%

Platin (Spot) 858,30 847,45 +1,3% +10,85 -11,1%

Kupfer-Future 3,09 3,05 +1,3% +0,04 +9,2%

===

