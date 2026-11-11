DAX 26.575 +0,9%ESt50 6.370 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,8%Nas 25.446 +1,5%Bitcoin 66.327 +0,5%Euro 1,1091 -0,7%Öl 92,7 +1,3%Gold 4.030 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

MÄRKTE USA/Kräftige Erholung nach Zinsschreck - Coreweave versprüht KI-Optimismus

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
493.80 EUR 32.65 EUR 7.08 %
Charts | News | Analysen
Broadcom
317.00 EUR 21.85 EUR 7.40 %
Charts | News | Analysen
CoreWeave
51.35 EUR 8.06 EUR 18.63 %
Charts | News | Analysen
GE Vernova
759.60 EUR 57.40 EUR 8.17 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
698.90 EUR 55.60 EUR 8.64 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
156.78 EUR 5.32 EUR 3.51 %
Charts | News | Analysen
Seagate Technology
495.00 EUR 53.00 EUR 11.99 %
Charts | News | Analysen
Western Digital Corp.
280.00 EUR 22.10 EUR 8.57 %
Charts | News | Analysen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--US-Aktien werden zum Start am Mittwoch mit kräftigen Gewinnen erwartet. Insbesondere bei Aktien aus dem Technologiesektor sind vorbörslich kräftige Aufschläge zu sehen. Dabei helfen neue positive Signale aus der KI-Branche. Zuversicht schürt insbesondere der Cloud-Infrastrukturanbieter Coreweave mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Das unterstreiche die andauernd hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz, betonen Marktteilnehmer. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen über den bisherigen Markterwartungen. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Die Zahlen hellen auch deswegen die Stimmung auf, weil Coreweave wegen seiner hohen Verschuldung von rund 50 Milliarden US-Dollar zuletzt vor dem Hintergrund gestiegener US-Marktzinsen unter Druck gestanden hatte. Vorbörslich geht es für die Aktie um 16 Prozent nach oben.

Werbung

Andere KI-Aktien wie AMD, Broadcom, Intel oder Micron liegen in der Vorbörse zwischen 4,5 und 7,5 Prozent im Plus. Nvidia erholen sich nach den starken Einbußen der Vortage, ausgelöst von Untersuchungen gegen Unternehmenschef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin, um 3,6 Prozent. Die Kurse der Datenspeicherhersteller Seagate und Western Digital legen auf Nasdaq.com um rund 9 Prozent zu. GE Vernova verteuern sich um gut 6 Prozent. Das Unternehmen liefert Strominfrastruktur für Rechenzentren. Hier könnten auch stark ausgefallene Quartalszahlen und optimistische Erwartungen des deutschen Wettbewerbers Siemens Energy treiben.

Zusätzlichen Rückenwind liefere die Entwicklung bei den KI-Riesen Anthropic und OpenAI, heißt es weiter. Anthropic treibe seinen Börsengang trotz der jüngsten KI-Turbulenzen voran und OpenAI sorge mit starkem Wachstum für Schlagzeilen. Der Umsatz des ChatGPT-Entwicklers erreichte im dritten Quartal erstmals 10 Milliarden Dollar, was gegenüber dem Vorquartal eine Steigerung um rund 50 Prozent bedeutet. Dessen ungeachtet ist das Unternehmen operativ aber weiter defizitär unterwegs. Unterdessen hat die Führung von Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltweit größten Auftragschip-Hersteller, Pläne genehmigt, jeweils 500 Millionen Dollar in Anthropic und OpenAI zu investieren.

Die positive Stimmung wird zwar von am Vortag deutlich gestiegenen Anleiherenditen gebremst als Folge einer unerwartet hoch ausgefallenen US-Inflation im Oktober, begleitet von falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankern. Allerdings wird am Berichtstag am US-Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day nicht gehandelt. Die US-Zehnjahresrendite war am Dienstag erstmals seit rund zehn Tagen wieder über die Marke von 5,0 Prozent gestiegen. Die Ökonomen von Goldman Sachs haben nun eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im März 2027 in ihre Prognose aufgenommen.

Werbung

Auch von den Ölpreisen kommt etwas Gegenwind. Sie ziehen nach den jüngsten starken Verlusten wieder an, Brent-Öl um 1,5 Prozent auf knapp 93 Dollar. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hatten die Preise zuletzt gedrückt, allerdings lassen konkrete Fortschritte bislang auf sich warten.

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25

EUR/USD 1,1115 -0,4 -0,0048 1,1163 1,1150

EUR/JPY 177,18 -0,0 -0,0200 177,2 177,0400

EUR/CHF 0,9233 +0,2 0,0021 0,9212 0,9214

EUR/GBP 0,8359 -0,0 -0,0003 0,8362 0,8367

Werbung

USD/JPY 159,42 +0,4 0,6900 158,73 158,7800

GBP/USD 1,3296 -0,3 -0,0045 1,3341 1,3326

USD/CNY 6,6703 NULL 0,0000 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6691 -0,1 -0,0072 6,6763 6,6783

AUS/USD 0,6852 -0,2 -0,0013 0,6865 0,6850

Bitcoin/USD 73.645,78 -0,2 -126,52 73.772,30 72.930,67

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,49 +1,7 1,45 86,04

Brent/ICE 92,98 +1,6 1,49 91,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.034,99 +0,1 4,06 4.030,93

Silber 52,69 +2,3 1,19 51,51

Platin 1.569,53 +1,9 29,20 1.540,33

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 08:49 ET (13:49 GMT)

Aktuelle CoreWeave Aktie News

Werbung

CoreWeave Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CoreWeave nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.