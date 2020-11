MÄRKTE USA/Kräftige Kursgewinne am Wahltag - Hoffen auf Konjunkturpaket

NEW YORK (Dow Jones)--Mit kräftigen Gewinnen zeigt sich die Wall Street am Tag der US-Präsidentschaftswahl. Laut Umfragen besitzt der demokratische Herausforderer Joe Biden weiterhin einen komfortablen Vorsprung vor US-Präsident Donald Trump . Doch ob es wirklich zu einem Sieg reicht, wird von vielen Faktoren abhängen. Nicht zuletzt, ob der Amtsinhaber eine Niederlage akzeptieren wird. Die Befürchtung, dass es in den Tagen nach der Wahl zu "chaotischen Verhältnissen" komme, gehe weiter um, so ein Beobachter. Zudem sei fraglich, wann ein belastbares Ergebnis feststeht.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Dienstag gegen Mittag (Ortszeit New York) 2,1 Prozent auf 27.479 Punkte. Der S&P-500 legt um 1,9 Prozent zu, der Nasdaq-Composite steigt um 1,8 Prozent.

"Der Markt sieht einen Biden-Sieg als den sichersten Weg, um die Covid-19-Pandemie zu besiegen und einen positiven Ausgang der Konjunkturgespräche zu erreichen", sagt Analyst Paul Sandhu von BNP Paribas Asset Management. "Sollten die Demokraten als Gewinner aus der Wahl hervorgehen, dann könnte die Regierung weitere 3 Billionen Dollar ausgeben, um die US-Wirtschaft zu stärken", so Stephane Monier, Chief Investment Officer bei Lombard Odier. Das verleihe der in den vergangenen Wochen abgeschwächten Aktienmarktrally neuen Schwung.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Veröffentlicht wurde lediglich der Auftragseingang der Industrie für September. Er stieg etwas stärker als erwartet.

Dollar von Aussicht auf Biden-Sieg belastet

Der auch als "sicherer Hafen" gesehene Dollar gibt am Wahltag weiter nach. Der Dollar-Index verliert 0,8 Prozent, der Euro steigt dagegen von 1,1640 auf rund 1,1720 Dollar. "Ein klarer Biden-Sieg und die Annahme, dass es weitere Stimuli gibt, könnten den Dollar belasten", sagt Eoin Murray, Head of Investments bei Federated Hermès. Wenn Trump eine zweite Amtszeit bekommt, "besteht die Wahrscheinlichkeit von mehr Handelsspannungen und Protektionismus, was den Dollar stärken könnte".

Die positive Entwicklung an den Aktienmärkten gibt den Ölpreisen weiterhin Rückenwind. Zudem stützen Berichte, wonach die Förderkürzungen der OPEC+ verlängert werden könnten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 2,6 Prozent auf 37,76 Dollar, für Brent geht es um 2,1 Prozent auf 39,80 Dollar nach oben.

Die Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahl und die möglichen Komplikationen im Zuge der Auszählung verhelfen dem Goldpreis zu kleineren Gewinnen. Begünstigt wird die Entwicklung aber auch vom nachgebenden Dollar. "Wenn die US-Wahlen ohne Zwischenfälle verlaufen, dann könnte Gold unter andauernden Abwärtsdruck geraten, da es dann in anderen Anlageklassen deutlich nach oben gehen dürfte", so Analyst Jeffrey Halley von Oanda. Die Feinunze erhöht sich um 0,6 Prozent auf 1.907 Dollar.

Die US-Anleihen zeigen sich mit leichten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Titel verbessert sich um 3,3 Basispunkte auf 0,89 Prozent.

Mondelez gewinnen nach Zahlen - Gewinnmitnahmen bei Paypal

Die höheren Anleihezinsen machen Bankenwerte mit einem Plus von durchschnittlich 3,3 Prozent zum stärksten Sektor, gefolgt von Finanzwerten mit plus 2,8 Prozent.

Bei den Einzelwerten steht weiterhin die Berichtssaison im Fokus. Für die Aktien von Mondelez International geht es nach überzeugender Geschäftszahlen um 1,2 Prozent nach oben. Paypal geben trotz eines guten Geschäftsausweises um 1,6 Prozent nach, hatten zeitweise aber über 6 Prozent im Minus gelegen. Seit Jahresbeginn haben die Papiere jedoch um 72 Prozent zugelegt.

Arista Networks erhöhen sich dagegen um 16,2 Prozent. Der Cloud-Software-Anbieter übertraf mit den Geschäftszahlen und dem Ausblick die Markterwartungen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.479,06 2,06 554,01 -3,71

S&P-500 3.372,23 1,87 61,99 4,38

Nasdaq-Comp. 11.154,27 1,79 196,66 24,31

Nasdaq-100 11.289,05 1,84 204,29 29,27

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 0,0 0,16 -103,8

5 Jahre 0,40 2,1 0,38 -152,7

7 Jahre 0,66 2,4 0,63 -159,1

10 Jahre 0,89 3,3 0,86 -155,6

30 Jahre 1,67 5,1 1,62 -139,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Mo, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1724 +0,72% 1,1659 1,1640 +4,5%

EUR/JPY 122,52 +0,46% 121,94 121,94 +0,5%

EUR/CHF 1,0698 +0,04% 1,0702 1,0701 -1,5%

EUR/GBP 0,8988 -0,28% 0,9018 0,9020 +6,2%

USD/JPY 104,50 -0,26% 104,58 104,77 -3,9%

GBP/USD 1,3042 +0,98% 1,2930 1,2903 -1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,6825 -0,10% 6,6948 6,6910 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 13.725,50 +0,99% 13.447,00 13.511,75 +90,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,76 36,81 +2,6% 0,95 -33,1%

Brent/ICE 39,80 38,97 +2,1% 0,83 -38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.906,58 1.894,40 +0,6% +12,18 +25,7%

Silber (Spot) 24,21 24,18 +0,1% +0,03 +35,6%

Platin (Spot) 874,35 862,03 +1,4% +12,33 -9,4%

Kupfer-Future 3,10 3,08 +0,7% +0,02 +9,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 12:14 ET (17:14 GMT)