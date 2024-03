MÄRKTE USA/Leichte Gewinne - S&P-500 mit erneutem Rekordhoch

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am letzten Handelstag der Woche mit leichten Gewinnen. Der S&P-500 markierte im frühen Handel ein neues Allzeithoch. Die zum Wochenausklang veröffentlichten US-Daten fielen mehrheitlich unter den Erwartungen aus und deuten auf eine Abschwächung der Wirtschaft in den USA hin. Dies erhöhe wiederum die Chancen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank, heißt es.

Zudem war der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben am Vortag exakt wie erwartet ausgefallen, brachte also kein Störfeuer für die mehrheitliche Annahme des Marktes, dass im Juni in den USA die erste Zinssenkung anstehen dürfte. "Die Daten waren eine Erleichterung für diejenigen, die auf das Schlimmste vorbereitet waren", sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,1 Prozent auf 39.048 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,5 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite steigt um 0,7 Prozent.

Die Konjunkturdaten des Tages sind schwächer als erwartet ausgefallen. So fiel der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar deutlicher in den Schrumpfung anzeigenden Bereich, während Ökonomen mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Der Index der Verbraucherstimmung Uni Michigan gab in der zweiten Lesung ebenfalls nach, während hier mit einer Bestätigung des Wertes gerechnet worden war. Und auch die Bauausgaben im Januar gingen im Vergleich zum Vormonat zurück, während Analysten eine leichte Zunahme prognostiziert hatten.

Dagegen hat sich die Aktivität in der US-Industrie laut einer Umfrage von S&P Global im Februar deutlicher als erwartet verstärkt.

Renditen drehen nach US-Daten ins Minus

Am Rentenmarkt geben die Renditen nach der Veröffentlichung der durchweg schwachen US-Daten zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und rutschen ins Minus. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 5,5 Basispunkte auf 4,20 Prozent nach unten. Die überwiegend schwachen Daten deuten auf eine Abkühlung der US-Konjunktur hin, so ein Beobachter.

Auch der Dollar dreht mit den US-Konjunkturdaten ins Minus. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,2 Prozent. Die Daten machten eine Zinssenkung der US-Notenbank wahrscheinlicher. Der Markt geht weiterhin mehrheitlich von einer ersten Zinssenkung im Juni aus.

Für die Ölpreise geht es kräftig nach oben. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 2,7 Prozent. Die chinesischen Daten entfachen Hoffnungen auf eine steigende Nachfrage. Auch die Unsicherheit über das mögliche Zustandekommen eines Waffenstillstandes im Gaza-Streifen stützt die Preise.

Wieder Sorgen um US-Regionalbank

Erneut gerät eine US-Regionalbank in schwieriges Fahrwasser: New York Community Bancorp stürzen um 23,7 Prozent ab. Die Regionalbank ersetzt ihren Chef, nachdem beträchtliche Mängel bei internen Kontrollmechanismen entdeckt worden sind. Die Bank muss Abschreibungen über 2,4 Milliarden Dollar vornehmen.

Dell Technologies machen dagegen einen Satz um 27,6 Prozent nach oben. Der Computerhersteller hat einen kräftigen Gewinnanstieg berichtet, getrieben von einer verstärkten Nachfrage nach KI-optimierten Servern.

Für die Aktien von Spirit AeroSystems geht es um 14,3 Prozent nach oben. Boeing führt Gespräche zum Kauf des angeschlagenen Flugzeugrumpfhersteller, von dem sich Boeing vor zwei Jahrzehnten getrennt hat und der im Mittelpunkt von Qualitätsproblemen bei den 737 MAX-Jets stand. Spirit hat Banker beauftragt, strategische Optionen auszuloten, und hat nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, erste Gespräche mit dem ehemaligen Eigentümer geführt. Die Boeing-Aktie verliert 1,4 Prozent.

Das Softwareunternehmen Autodesk hat einen unerwartet starken Umsatzanstieg für das Fiskaljahr in Aussicht gestellt. Für die Aktie steigt um 0,9 Prozent. Tesla erholen sich von anfänglichen Verlusten und steigen um 0,2 Prozent. Hintergrund sind weitere Rabatte, die der Elektroautobauer in China im Preiskampf mit Konkurrenten wie BYD gewähren will.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.047,65 +0,1% 51,26 +3,6%

S&P-500 5.120,90 +0,5% 24,63 +7,4%

Nasdaq-Comp. 16.210,18 +0,7% 118,26 +8,0%

Nasdaq-100 18.215,58 +1,0% 171,73 +8,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,55 -7,7 4,62 12,6

5 Jahre 4,16 -7,3 4,23 15,9

7 Jahre 4,21 -6,5 4,28 24,1

10 Jahre 4,20 -5,5 4,26 32,0

30 Jahre 4,35 -3,8 4,38 37,6

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:12 % YTD

EUR/USD 1,0836 +0,3% 1,0814 1,0818 -1,9%

EUR/JPY 162,68 +0,4% 162,69 161,97 +4,5%

EUR/CHF 0,9580 +0,2% 0,9580 0,9536 +3,2%

EUR/GBP 0,8563 +0,0% 0,8562 0,8557 -1,3%

USD/JPY 150,12 +0,1% 150,45 149,74 +6,6%

GBP/USD 1,2655 +0,2% 1,2630 1,2642 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2098 +0,0% 7,2124 7,2066 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 61.694,86 +0,7% 61.511,19 62.725,34 +41,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,30 78,26 +2,6% +2,04 +10,9%

Brent/ICE 84,15 81,91 +2,7% +2,24 +9,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,55 25,30 +1,0% +0,25 -20,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.084,72 2.044,14 +2,0% +40,58 +1,1%

Silber (Spot) 23,15 22,73 +1,9% +0,43 -2,6%

Platin (Spot) 886,10 880,00 +0,7% +6,10 -10,7%

Kupfer-Future 3,86 3,85 +0,4% +0,02 -1,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

