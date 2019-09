MÄRKTE USA/Leichte Gewinne zum Start am Verfalltag erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Gewinne werden an der Wall Street zum Start am Freitag erwartet. Einerseits könnte nach der Fed-Entscheidung am Mittwoch und den kräftigen Ölpreisbewegungen rund um die Krise am Golf etwas mehr Ruhe einkehren. Andererseits sind am Tag des vierfachen Verfalls Bewegungen und Ausschläge in beide Richtungen möglich.

Ein stützender Faktor ist die wiederaufkeimende Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit. Zum einen soll US-Präsident Donald Trump Hunderte von chinesischen Produkten von den Zöllen ausgenommen haben, wie Medienberichte wissen. Zum andern treffen sich gegenwärtig Vertreter aus Washington und Peking, um die höherrangigen Gespräche Anfang Oktober vorzubereiten.

Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda, lediglich eine Rede des Boston-Fed-Präsidenten Eric Rosengreen wird erwartet.

Ölpreis legt weiter zu

Der Ölpreis knüpft an die Aufwärtsbewegung des Vortags an. Gestützt hatte da die Meldung, dass Saudi-Arabien verarbeitete Ölprodukte einführen muss. Die Sorte WTI steigt um 1 Prozent auf 58,62 Dollar je Fass, Brent gewinnt 0,6 Prozent auf 64,78 Dollar.

Im Übrigen zeigt sich aktuell noch wenig Bewegung an den Märkten der anderen Assetklassen. Der Goldpreis verharrt bei 1.500 Dollar je Feinunze. Auch am Anleihemarkt herrscht weitgehend Ruhe. Die Zehnjahresrendite steigt um 0,8 Basispunkte auf 1,79 Prozent.

Das Euro-Dollar-Paar steht mit 1,1030 knapp unter dem Niveau des späten Donnerstag. Nervöse Bewegung gibt es im Pfund, das zunächst auf ein Achtwochenhoch bei 1,2583 Dollar stieg, gestützt von Äußerungen des EU-Kommissionspräsidenten Juncker, der sich optimistisch zu einem möglichen Brexit-Deal geäußert hat. Inzwischen ist die Devise aber wieder abgesackt auf 1,2491 Dollar.

Steelcase nach Zahlen fest

Gute Zahlen des Büroeinrichters Steelcase treiben die Aktie vorbörslich um 5,2 Prozent. Steelcase steigerte in seinem zweiten Quartal den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 60,5 Millionen Dollar und setzte mit 998 Millionen Dollar 14 Prozent mehr um. Analysten hatten lediglich mit 980 Millionen gerechnet.

McDonald's könnten ebenfalls zulegen. Das Unternehmen erhöhte die Quartalsdividende auf 1,25 Dollar je Aktie von 1,16 Dollar und teilte zudem mit, voraussichtlich wie geplant das Dreijahresziel einer Ausschüttung von 25 Milliarden Dollar zu erreichen. Per Ende August lag diese Summe bei 21 Milliarden Dollar.

Die Xilinx-Aktie sackt um 3,5 Prozent ab. Der CFO des Unternehmens ist zurückgetreten.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,75 1,3 1,74 54,9

5 Jahre 1,67 1,1 1,66 -25,4

7 Jahre 1,74 0,6 1,73 -50,9

10 Jahre 1,79 0,8 1,78 -65,3

30 Jahre 2,23 0,2 2,23 -83,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1029 -0,12% 1,1056 1,1052 -3,8%

EUR/JPY 119,08 -0,19% 119,27 119,40 -5,3%

EUR/CHF 1,0942 -0,19% 1,0960 1,0973 -2,8%

EUR/GBP 0,8828 +0,15% 0,8792 0,8854 -1,9%

USD/JPY 107,96 -0,07% 107,87 108,03 -1,5%

GBP/USD 1,2495 -0,26% 1,2577 1,2482 -2,1%

USD/CNY 7,0912 -0,08% 7,083 7,0966 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 10.191,50 -0,65% 10.186,75 9.864,50 +174,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,69 58,13 +1,0% 0,56 +22,2%

Brent/ICE 64,78 64,40 +0,6% 0,38 +17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.499,51 1.499,60 -0,0% -0,09 +16,9%

Silber (Spot) 17,81 17,79 +0,1% +0,02 +14,9%

Platin (Spot) 939,90 938,00 +0,2% +1,90 +18,0%

Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,1% +0,00 -2,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2019 08:47 ET (12:47 GMT)