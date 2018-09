MÄRKTE USA/Leichter - Amazon erstmals über 1 Bill USD wert

Amazon 1.755,87 EUR 0,05% Charts

Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Verlusten zeigt sich die Wall Street nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag. Zwar lasten die Handelsstreitigkeiten auf der Stimmung, doch längst nicht so stark wie zum Beispiel in Europa. Im Fokus stehen vor allem die weiteren Nafta-Verhandlungen mit Kanada, nachdem in der vergangenen Woche bereits eine Einigung mit Mexiko erzielt werden konnte. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende gedroht, Kanada von dem neuen Abkommen auch auszuschließen, wenn es nicht einlenkt. Von den tatsächlichen Verhandlern war aber zu hören gewesen, dass es Fortschritte geben soll. Die Gespräche sollen am Mittwoch fortgesetzt werden.

Das Ergebnis der Nafta-Gespräche "wird zeigen, ob sich die Handelsstreitigkeiten auf China fokussieren, oder ob es doch ein globales Element bleibt", so ein Analyst. Auch die krisenhaften Entwicklungen in einigen Schwellenländern scheinen die Akteure an der Wall Street (noch) nicht weiter umzutreiben.

Der Dow-Jones-index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,4 Prozent auf 25.856 Punkte. Für den S&P-500 geht es ebenfalls um 0,4 Prozent nach unten, der Nasdaq-Composite büßt 0,5 Prozent ein. Zu Wochenbeginn fand wegen des "Labor Day" kein Handel statt.

Amazon-Marktkapitalisierung erstmals über 1 Billion Dollar

Im Fokus steht die Amazon-Aktie, denn der Börsenwert des Konzerns hat erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Die Aktie überwand dafür im Handelsverlauf das notwendige Kursniveau von 2.050,27 Dollar. Aktuell legt sie um 1,1 Prozent auf 2.036,51 Dollar zu. Damit ist Amazon nach Apple das zweite US-Unternehmen, dass die Schallmauer von 1 Billion Dollar Börsenwert durchbrochen hat. Apple hatte dies am 2. August geschafft.

Die Amazon-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um 75 Prozent zugelegt und damit gut 435 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen - das entspricht dem Börsenwert der Einzelhändler Walmart, Costco Wholesale und Target zusammengenommen. Beim Handelsstart von Amazon im Jahr 1997 hatte der Börsenwert des Unternehmens noch bei 500 Millionen Dollar gelegen.

Zeichen stehen weiter auf steigende US-Zinsen - Dollar steigt

Neue US-Konjunkturdaten deuten weiter auf eine brummende US-Wirtschaft hin. Das Wachstum der US-Industrie hat sich im August unerwartet verstärkt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanager stieg auf 61,3 (Juli: 58,1) Punkte, während Volkswirte einen Rückgang auf 57,5 prognostiziert hatten. Die Aktivität in der US-Industrie ist im August zwar langsamer als noch im Vormonat gewachsen, liegt aber weiter deutlich über der Expansionsschwelle. Die Bauausgaben sind im Juli weniger stark als erwartet gestiegen.

"Die Stärke der US-Wirtschaft macht eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank zu einem Automatismus, und das spiegelt der Dollar wider", sagt Volkswirt Witold Bahrke von Nordea Asset Management. Vor diesem Hintergrund zeigt der Dollar weiter Stärke, was vor allem für Schwellenländer zu einem Problem werden könnte, die hohe Dollar-Schulden zu bedienen haben. Am Anleihemarkt klettert die Zehnjahresrendite um 4 Basispunkte auf 2,90 Prozent.

Am Ölmarkt geben die Preise den Großteil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Zunächst hatte die Befürchtung gestützt, dass sich der Tropensturm Gordon, der über den Golf von Mexiko zieht, zu einem Hurrikan auswachsen könnte und die Ölförderung bzw - verarbeitung beeinträchtigt. Doch mittlerweile setzt sich auch der feste Dollar als Belastungsfaktor wieder durch. US-Öl der Sorte WTI verteuert sich um 0,4 Prozent auf 70,08 Dollar, nach einem Tageshoch bei 71,40 Dollar.

Der Goldpreis fällt um 0,8 Prozent auf 1.191 Dollar und auch die Preise anderer Metalle wie Kupfer stehen unter Druck, belastet vom Dollar. Die festere US-Devise verteuert ganz allgemein in Dollar gehandelte Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

Nike-Aktie mit Werbekampagne um NFL-Rebell Kaepernick unter Druck

Die Nike-Aktie verliert 3,1 Prozent. Der US-Sportartikelhersteller hat US-Footballstar und NFL-Rebell Colin Kaepernick als Gesicht einer neuen Werbekampagne verpflichtet. Damit gerät das Unternehmen in eine Kontroverse zwischen einem der wichtigsten Geschäftspartner und dem polarisierenden NFL-Spieler. Kaepernick steht im Konflikt mit der NFL, nachdem er in der Spielzeit 2016/17 mit einer provozierenden Geste für Aufsehen sorgte. Vor NFL-Spielen ging er beim Abspielen der Nationalhymne aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA auf die Knie. Aus diesem Grund hatte sich auch immer wieder US-Präsident Trump mit negativen Kommentaren zu Wort gemeldet.

Gegen den Markttrend legt die Ford-Aktie um 0,1 Prozent zu. Der US-Autohersteller hat für August einen Absatzanstieg um 4 Prozent bekannt gegeben. Hintergrund sind vor allem starke SUV-Verkäufe. Dagegen geht der Pkw-Absatz weiter zurück, er reduzierte sich im August um 21 Prozent.

Transocean verlieren 7,6 Prozent und Ocean Rig schießen um 10,6 Prozent nach oben. Transocean kauft das Offshore-Bohrunternehmen Ocean Rig für inklusive Schulden 2,7 Milliarden Dollar. Basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag bedeutet dies einen Aufschlag von 19,2 Prozent je Ocean-Rig-Aktie.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.856,26 -0,42 -108,56 4,60

S&P-500 2.889,75 -0,41 -11,77 8,08

Nasdaq-Comp. 8.067,75 -0,52 -41,79 16,87

Nasdaq-100 7.609,11 -0,59 -45,44 18,96

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,66 3,3 2,63 145,9

5 Jahre 2,77 2,9 2,74 84,6

7 Jahre 2,85 3,5 2,81 59,8

10 Jahre 2,90 3,9 2,86 45,5

30 Jahre 3,06 4,3 3,02 -0,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.24 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1567 -0,41% 1,1593 1,1621 -3,7%

EUR/JPY 128,96 -0,05% 129,11 129,05 -4,7%

EUR/CHF 1,1287 +0,25% 1,1253 1,1258 -3,6%

EUR/GBP 0,9016 -0,08% 0,9023 0,9023 +1,4%

USD/JPY 111,50 +0,37% 111,37 111,08 -1,0%

GBP/USD 1,2828 -0,34% 1,2851 1,2880 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 7.377,75 +1,2% 7.274,42 7.288,01 -46,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,08 69,80 +0,4% 0,28 +19,4%

Brent/ICE 78,38 77,42 +0,3% 0,23 +20,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.191,50 1.201,15 -0,8% -9,65 -8,6%

Silber (Spot) 14,10 14,51 -2,8% -0,41 -16,8%

Platin (Spot) 773,65 788,50 -1,9% -14,85 -16,8%

Kupfer-Future 2,57 2,65 -2,9% -0,08 -22,9%

September 04, 2018 12:40 ET (16:40 GMT)