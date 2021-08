MÄRKTE USA/Leichter - Gewinnmitnahmen vor Powell-Auftritt

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der mehrtägigen Gewinnstrecke mit meist kleinen Aufschlägen bei den Indizes und dem bereits 51. Rekordhoch des S&P-500 im laufenden Jahr, haben die US-Börsen am Freitag nachgegeben. Für Zurückhaltung sorgte der am Freitag anstehende Auftritt von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole. Daneben verschreckte die Entwicklung in Afghanistan, wo bei einer Attentatserie am Flughafen Kabul Dutzende von Menschen ums Leben kamen, darunter auch mehrere US-Soldaten.

Neue US-Konjunkturdaten bewegten kaum, sowohl die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel im Rahmen der Erwartung aus wie auch die zweite Lesung des US-BIP-Wachstums im zweiten Quartal mit einem Plus von 6,6 Prozent.

Der Dow-Jones-Index kam um 0,5 Prozent zurück auf 35.213 Punkte und schloss damit ebenso wie die anderen Indizes knapp über dem Tagestief. Der S&P-500 und die Nasdaq-Composite gaben ähnlich nach.

Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 872 (Mittwoch: 2.072) Kursgewinner und 2.441 (1.205) -verlierer. Unverändert gingen 115 (145) Titel aus dem Handel.

Anleihen verteidigen Renditeanstiege

Von der Powell-Rede wird mehrheitlich noch keine Ankündigung einer für den Aktienmarkt ungünstigen strafferen Geldpolitik in Form eines Zurückfahrens der monatlichen Wertpapierkäufe (Tapering) erwartet. Weil dies aber nicht ausgemacht ist, neigten manche Akteure sicherheitshalber zu Gewinnmitnahmen. Ökonomen rechnen mit Taper-Signalen eher im September oder Oktober. Die Wirtschaftsdaten seien zwar gut, aber die Dynamik lasse nach und die Inflationsängste seien nicht gestiegen, kommentierte Paolo Zanghieri, Ökonom bei Generali Investments, die vorherrschende Erwartungshaltung.

Am Anleihemarkt verteidigten die zuletzt gestiegenen Renditen das erhöhte Niveau. Das stützte den Dollar, der Dollar-Index verbesserte sich um 0,2 Prozent.

Die Ölpreise gaben um bis zu 1 Prozent nach, wobei Teilnehmer von vereinzelten Gewinnmitnahmen sprachen nach den massiven Gewinne der Vortage. Dass sich die Preise im Verlauf des Handels von den Tiefs erholten, brachten Marktexperten in Zusammenhang mit den Anschlägen in Afghanistan. Der Markt habe darauf mit Risikoaufschlägen auf die Ölpreise reagiert.

Quartalszahlen bewegen Kurse - Salesforce an Dow-Spitze

Am Aktienmarkt stiegen Salesforce.com um 2,7 Prozent auf 267,79 Dollar und waren klarer Spitzenreiter im Dow-Jones-Index. Das Unternehmen hatte mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Der SAP-Wettbewerber hob zudem seinen Ausblick an. Canaccord Genuity hob darauf das Kursziel von 270 auf 305 Dollar an.

Snowflake legten um 7,6 Prozent zu. Das ebenfalls auf Cloud-Computing spezialisierte Unternehmen hatte seinen Umsatz mehr als verdoppelt.

Autodesk (-9,4%) enttäuschte mit dem Ausblick auf das laufende dritte Quartal. Die Zahlen zum zweiten Quartal des Softwareunternehmens lagen im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Williams-Sonoma machten eine Satz um gut 9 Prozent, nachdem der Inneneinrichter eine Dividendenanhebung und eine neues Aktienrückkaufprogramm vorgestellt hatte.

Einzelhandelsaktien unter Druck

Dollar Tree verbilligten sich um über 12 und Dollar General um 3,8 Prozent. Die beiden Discounter enttäuschten mit neuen Angaben zur Geschäftsentwicklung.

Für Abercrombie & Fitch ging es um 10,4 Prozent südwärts, nachdem der Textil-Einzelhändler mit seinem Zweitquartalsumsatz die Erwartungen verfehlt hatte. Dass der Nettogewinn die Erwartungen klar übertraf, half nicht. Bei dem starken Kursminus könnten auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, denn seit Jahresbeginn hat sich der Kurs fast verdoppelt. In den vergangenen Tagen waren auch bei anderen Unternehmen aus dem Einzelhandelssektor gute Geschäftszahlen oft nicht mehr honoriert worden, zum einen weil die Messlatten sehr hoch liegen, zum anderen, weil es zuletzt aus dem Einzelhandelssektor Signale für eine nachlassende Dynamik gab.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.213,12 -0,5% -192,38 +15,1%

S&P-500 4.469,92 -0,6% -26,27 +19,0%

Nasdaq-Comp. 14.945,81 -0,6% -96,05 +16,0%

Nasdaq-100 15.278,52 -0,6% -90,40 +18,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,23 -0,4 0,24 11,7

5 Jahre 0,84 1,5 0,82 47,9

7 Jahre 1,12 -0,3 1,13 47,3

10 Jahre 1,35 0,1 1,35 43,1

30 Jahre 1,94 -1,2 1,95 29,5

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:02 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1754 -0,2% 1,1766 1,1748 -3,8%

EUR/JPY 129,34 -0,1% 129,59 129,28 +2,6%

EUR/CHF 1,0791 +0,4% 1,0782 1,0747 -0,2%

EUR/GBP 0,8580 +0,3% 0,8561 0,8561 -3,9%

USD/JPY 110,04 +0,0% 110,13 110,05 +6,5%

GBP/USD 1,3698 -0,4% 1,3743 1,3722 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4839 +0,2% 6,4828 6,4732 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 46.979,76 -4,3% 46.758,51 48.392,51 +61,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,84 68,36 -0,8% -0,52 +41,3%

Brent/ICE 71,56 72,25 -1,0% -0,69 +40,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,42 1.790,98 +0,1% +1,44 -5,6%

Silber (Spot) 23,55 23,88 -1,3% -0,32 -10,8%

Platin (Spot) 981,93 999,85 -1,8% -17,93 -8,3%

Kupfer-Future 4,23 4,27 -0,8% -0,03 +20,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 16:10 ET (20:10 GMT)