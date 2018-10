MÄRKTE USA/Leichter - Technologiewerte werden abverkauft

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktien an der Wall Street verbuchen am Montagmittag Verluste. Nach dem Rücksetzer der vergangenen Woche ist keine Erholung in Sicht, ein Ausflug ins Plus währte nur kurz. Der Dow-Jones-Index verliert 0,5 Prozent auf 26.307 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,6 Prozent nach. Besonders stark trifft es wieder die Technologiewerte, bei denen die seit Jahresbeginn angelaufenen üppigen Gewinne mitgenommen werden. Der technologielastige Nasdaq-Composite fällt um 1,4 Prozent.

Die hohen Anleihezinsen und der Handelsstreit zwischen den USA und China lasten unverändert auf den Börsen. Dazu kommen negative Vorgaben aus Asien und Europa. Ungeachtet dessen dürfte das Geschäft sehr ruhig verlaufen. Den US-Feiertag Columbus Day am Montag werden vermutlich viele Marktteilnehmer für ein verlängertes Wochenende nutzen, auch wenn fast alle Märkte geöffnet sind. Nur der Anleihemarkt bleibt wegen des Feiertags geschlossen.

Die hohen Anleiherenditen - die Zehnjahresrendite erreichte vergangene Woche mit 3,23 Prozent den höchsten Stand seit sieben Jahren - sind in den Augen von Beobachtern derzeit das größte Hindernis für höhere Aktienbewertungen. Der Markt sei stark in das letzte Quartal des Jahres gestartet, dann aber von den steigenden Renditen ausgebremst worden, sagt Peter Cardillo, Chef-Marktvolkswirt bei Spartan Capital Securities. Cardillo rechnet mit einer überzeugenden Bilanzsaison der US-Unternehmen, wobei sich in Einzelfällen der Zollstreit bemerkbar machen und den Enthusiasmus der Anleger dämpfen dürfte. Kurzfristig sei er aber vorsichtig optimistisch, so Cardillo.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Montag nicht angekündigt. Auch die Bilanzsaison läuft erst im Laufe der Woche allmählich an, wenn einige große US-Banken ihre Quartalszahlen vorlegen. Andere Unternehmensnachrichten sind rar. Ford-Aktien halten sich mit einem Plus von 0,1 Prozent besser als der Markt und profitieren ein wenig von dem Stellenabbau , den der Automobilkonzern am Freitag angekündigt hatte. Details dazu blieb das Unternehmen bislang allerdings schuldig.

Tesla fallen um 2,8 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos hat am Sonntagabend (Ortszeit) verkündet, er habe sein Ziel erreicht, die Limousine Model 3 zum sichersten Pkw zu machen, der je gebaut wurde. Anleger scheinen davon aber nicht wirklich überzeugt.

Spekulation auf Lockerung der Iran-Sanktionen drückt Ölpreise

Am Ölmarkt kommen die zuletzt kräftig gestiegenen Preise am Montag zurück, auch wenn sie sich von den Tagestiefes erholen. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sinkt um 0,3 Prozent auf 74,09 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 83,68 Dollar. Auslöser des Preisrückgangs sind neben dem starken Dollar Berichte, wonach die USA die im November in Kraft tretenden Sanktionen gegen Iran lockern könnten. Die Abnehmer iranischen Öls sollen mehr Zeit bekommen, um andere Bezugsquellen zu finden. Überdies hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, indische Käufer hätten für November Öl aus Iran geordert. Indien ist einer der größten Abnehmer iranischen Öls. In den zurückliegenden Wochen hatten die Ölpreise von Erwartungen profitiert, dass als Folge der Sanktionen sehr viel weniger iranisches Öl auf den Markt kommen werde.

Auch der Goldpreis fällt am Montag. Die Feinunze verbilligt sich um 1,4 Prozent auf 1.186 Dollar. Auch wenn der US-Anleihehandel am Montag ruht, dämpft der kräftige Renditeanstieg der vergangenen Woche das Interesse an dem Edelmetall. Er schmälert nämlich die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes. Daneben lastet der starke Dollar auf dem Preis, denn er verteuert Gold für Käufer aus anderen Währungsgebieten.

Am Devisenmarkt gerät derweil der Euro mit den Sorgen um Italien unter Druck. Die Regierung in Rom streitet weiter mit der EU über den italienischen Haushaltsplan. Die Gemeinschaftswährung fällt auf rund 1,1480 Dollar. Im späten US-Handel am Freitag stand der Euro noch bei gut 1,1520 Dollar. Die italienischen Anleiherenditen ziehen weiter an, getrieben von Befürchtungen, dass die geplante höhere Verschuldung die Ratingagenturen dazu veranlassen wird, Italien schlechtere Bonitätsnoten zu geben.

Für den brasilianischen Real geht es steil aufwärts. Der Sieg des rechtsgerichteten Kandidaten Jair Bolsonaro in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl kommt an der Börse gut an, weil er als marktfreundlich gilt. Der Dollar fällt um 2 Prozent auf 3,76 Real. Am Vortag mussten für einen Dollar in der Spitze noch rund 3,84 Real gezahlt werden.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.306,57 -0,53 -140,48 6,42

S&P-500 2.869,39 -0,56 -16,18 7,32

Nasdaq-Comp. 7.682,88 -1,36 -105,57 11,29

Nasdaq-100 7.296,04 -1,39 -102,97 14,06

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:07 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1479 -0,42% 1,1501 1,1510 -4,5%

EUR/JPY 129,78 -1,02% 130,85 130,85 -4,1%

EUR/CHF 1,1401 -0,27% 1,1402 1,1425 -2,6%

EUR/GBP 0,8788 +0,06% 0,8794 0,8793 -1,2%

USD/JPY 113,06 -0,62% 113,77 113,69 +0,4%

GBP/USD 1,3062 -0,48% 1,3079 1,3089 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 6.665,80 +0,7% 6.584,20 6.590,86 -51,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,09 74,34 -0,3% -0,25 +26,9%

Brent/ICE 83,68 84,16 -0,6% -0,48 +31,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.185,86 1.202,91 -1,4% -17,05 -9,0%

Silber (Spot) 14,29 14,65 -2,4% -0,35 -15,6%

Platin (Spot) 814,10 823,10 -1,1% -9,00 -12,4%

Kupfer-Future 2,76 2,76 -0,2% -0,00 -17,7%

===

