MÄRKTE USA/Leichter - US-Inflationsdaten setzen keinen Impuls

DOW JONES--Mit moderaten Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 fällt um 0,3 Prozent. Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran wirkt brüchig, die Anzeichen mehren sich, dass sich der Nahost-Konflikt und damit die Sperrung der Straße von Hormus hinzieht. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, der Waffenstillstand werde "künstlich am Leben erhalten" und er werde nicht von seiner Forderung abrücken, dass der Iran sein Atomprogramm aufgibt. Der Iran ist im Gegenzug bereit, "eine wohlverdiente Antwort auf jede Aggression zu geben." Die wieder zunehmende Unsicherheit zeigt sich in weiter steigenden Ölpreisen. Ein Fass der Sorte Brent verteuert sich um 3,5 Prozent auf 107,84 Dollar.

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Keinen Impuls setzen dagegen die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Der Inflationsdruck in den USA hat sich im April verstärkt, primär getrieben durch die kriegsbedingt gestiegenen Energiekosten infolge des Konflikts mit dem Iran. So stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,8 (Vormonat: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurden die Erwartungen genau erfüllt.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,4 Prozent auf Monats- und um 2,8 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Da die US-Notenbank ein Niveau von 2 Prozent anstrebt, dürfte die hohe Inflationsrate wieder Sorgen vor Zinserhöhungen anheizen, heißt es.

Die Realeinkommen in den USA sind im April gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Im Vormonat wurde noch ein Rückgang um 0,9 Prozent verzeichnet.

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Für den Dollar geht es nach oben, der Euro fällt auf 1,1745 Dollar. Die US-Währung dürfte dabei auch wieder Zulauf als sicherer Hafen erfahren. Die Inflationsdaten sorgen für keinen Impuls. Dies gilt auch für den US-Anleihemarkt, wo die Renditen nach dem Anstieg am Vortag erneut leicht zulegen. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 1,0 Basispunkte auf 4,42 Prozent. Die Inflationsdaten sorgen hier für keinen Impuls. Auch der Goldpreis zeigt keine größere Reaktion auf die Daten. Die Feinunze reduziert sich um 0,6 Prozent auf 4.708 Dollar. Teilnehmer verweisen hier auf den stärkeren Dollar.

Ebay lehnt Übernahme durch Gamestop ab

Ebay will sich nicht von Gamestop übernehmen lassen. Wie der Betreiber des gleichnamigen Online-Marktplatzes mitteilte, hat das Board die Offerte im Volumen von 56 Milliarden US-Dollar abgelehnt. Weiter hieß es, der Konzern sei zuversichtlich, dass sein derzeitiges Managementteam gut aufgestellt sei, um das Geschäft weiterhin zu führen und das Wachstum voranzutreiben. Die Ebay-Aktie verliert vorbörslich 0,8 Prozent, Gamestop fallen um 1,9 Prozent.

Die Papiere von Hims & Hers knicken um knapp 15 Prozent ein. Die Telemedizin-Plattform hat mit dem Quartalsergebnis die Erwartungen klar verfehlt. Zudem wurde mitgeteilt, dass die Umstrukturierung seiner Angebote zur Gewichtsreduktion die Kosten in die Höhe getrieben hat.

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Bristol Myers steigen um 0,3 Prozent. Der US-Pharmakonzern hat eine strategische Partnerschaft und ein Lizenzabkommen mit dem chinesischen Arzneimittelhersteller Hengrui Pharmaceuticals geschlossen. Das Geschäft könnte mehr als 15 Milliarden Dollar wert sein. Die Unternehmen kündigten eine Zusammenarbeit an, um 13 in einem frühen Stadium befindliche Medikamentenprogramme voranzutreiben.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,96 +0,02 4,00 3,96

5 Jahre 4,08 +0,01 4,12 4,08

10 Jahre 4,42 +0,01 4,45 4,41

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:01

EUR/USD 1,1745 -0,3 -0,0037 1,1782 1,1780

EUR/JPY 185,05 -0,1 -0,2000 185,25 184,9600

EUR/CHF 0,9168 +0,0 0,0002 0,9166 0,9154

EUR/GBP 0,8679 +0,3 0,0025 0,8654 0,8634

USD/JPY 157,54 +0,2 0,3800 157,16 157,0000

GBP/USD 1,353 -0,6 -0,0077 1,3607 1,3638

USD/CNY 6,792 -0,0 -0,0028 6,7948 6,7948

USD/CNH 6,7912 0,0 0,0001 6,7911 6,7908

AUS/USD 0,7226 -0,3 -0,0021 0,7247 0,7252

Bitcoin/USD 80.903,09 -1,1 -900,08 81.803,17 80.857,28

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,15 +3,1 3,08 98,07

Brent/ICE 107,84 +3,5 3,63 104,21

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.707,51 -0,6 -26,58 4.734,09

Silber 84,36 -2,0 -1,73 86,09

Platin 2.103,19 -1,3 -28,19 2.131,38

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 12, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)