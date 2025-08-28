DAX23.936 -0,4%ESt505.362 -0,7%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.457 -0,4%Nas21.461 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

MÄRKTE USA/Leichter - Zurückhaltung vor verlängertem Wochenende

29.08.25 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Affirm Holdings Inc
93,87 USD 13,88 USD 17,35%
Charts|News|Analysen
Ambarella Inc
70,32 EUR 9,12 EUR 14,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Autodesk Inc.
267,00 EUR 20,40 EUR 8,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
358,50 EUR -14,00 EUR -3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Celsius Holdings Inc
63,16 USD 3,47 USD 5,81%
Charts|News|Analysen
Dell Technologies
102,88 EUR -12,40 EUR -10,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elastic B.V. Bearer and Registered Shares
81,20 EUR 8,28 EUR 11,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gap Inc.
18,32 EUR -0,68 EUR -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
55,08 EUR -11,15 EUR -16,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
127,26 EUR 1,48 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Petco Health and Wellness Company Inc Registered Shs -A-
3,20 EUR 0,44 EUR 15,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SentinelOne Inc Registered Shs -A-
16,10 EUR 1,10 EUR 7,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ulta Beauty Inc Registered Shs
466,20 EUR 7,90 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Etwas leichter tendieren die US-Aktienindizes kurz nach dem Handelsbeginn am Freitag. Nach den jüngsten Rekordhochs dürften einige Akteure zu Gewinnmitnahmen neigen, auch weil man es mit einem verlängerten Wochenende zu tun hat und erst am Dienstag wieder auf neue Ereignisse reagieren kann. Am Montag ruht der US-Aktienhandel wegen des Feiertags "Labor Day".

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index gibt um 0,1 Prozent nach auf 45.585 Punkte. Der breitere S&P-500-Index kommt um 0,4 Prozent zurück, die Nasdaq-Indizes verlieren etwas stärker, sie verlieren bis 0,9 Prozent.

Keine neuen Erkenntnisse haben neue Preisdaten aus den USA geliefert, sie sind exakt wie erwartet ausgefallen. Der PCE-Preisindex stieg im Juli im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, in der Kernrate um 2,9 Prozent. Das liegt zwar über dem Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent, an der Erwartung einer Zinssenkung im September ändert dies zunächst aber nicht. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird weiter bei etwa 87 Prozent gesehen. Notenbankchef Powell hatte zuletzt den Fokus mehr auf den Arbeitsmarkt als auf die Inflation gelegt.

Während des Handels könnten der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan noch für frische Impulse sorgen.

Wer­bung

Im Blick haben die Akteure den Machtkampf zwischen dem auf Zinssenkungen drängenden US-Präsidenten Trump und der US-Notenbank. Im Tagesverlauf wird ein Gericht in Washington über die Annahme der Klage von Fed-Gouverneurin Lisa Cook gegen ihre Entlassung durch den Präsidenten entscheiden. Sollte das Gericht gegen Cook entscheiden, könnte das die Zinssenkungserwartung anheizen.

Etwas auf die Stimmung drücken dürfte, dass Trump offenbar weitere Zölle plant und sich dabei auf die nationale Sicherheit beruft. Die Regierung plant demnach, eine bestimmte Kategorie von Zöllen auszuweiten, in der Hoffnung, Produktion in die USA umzuleiten und potenzielle rechtliche Drohungen im Handelskrieg zu vereiteln.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nach den Preisdaten etwas an, im Zehnjahresbereich um knapp 4 Basispunkte auf 4,24 Prozent. Der Dollar tendiert unter kleineren Schwankungen seitwärts. Die Ölpreise geben um rund ein halbes Prozent nach, beim Gold tut sich wenig.

Wer­bung

Am Aktienmarkt brechen Marvell Technology um 17 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns entsprachen zwar den Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick.

Das Softwareunternehmen Autodesk überzeugte dagegen mit Zahlen und Ausblick, die Aktie zieht um 12 Prozent an.

Auch Dell hat seine Jahresziele erhöht. Allerdings liegt der Ausblick des Computerbauers für das laufende Quartal unter den Erwartungen. Das drückt den Kurs um 9,9 Prozent.

Gut lief es hingegen für Ulta Beauty. Der Kosmetikkonzern erhöhte nach einem starken zweiten Quartal die Jahresprognose. Der Kurs verliert dennoch über 4 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt er 22 Prozent im Plus. Affirm Holdings machen einen Satz um 22 Prozent. Das Finanztechnologieunternehmen schrieb im Berichtsquartal schwarze Zahlen und steigerte den Umsatz um ein Drittel.

Celsius Holdings profitieren davon, dass PepsiCo seine Beteiligung an dem Hersteller von Energydrinks im Rahmen einer Vereinbarung zur Ausweitung der strategischen Partnerschaft ausgebaut hat. Der Kurs legt um 2,5 Prozent zu. PepsiCo verteuern sich um 0,7 Prozent.

Der Bekleidungskonzern Gap und der Baumaschinenhersteller Caterpillar rechnen mit höheren Belastungen durch die US-Zollpolitik als ursprünglich angenommen. Gap fallen um 0,4 und Caterpillar um 3,1Prozent.

Für das Papier des Cybersicherheitsunternehmens SentinelOne geht es nach starken Zahlen um gut 6 Prozent nach oben. Ambarella schießen um knapp 30 Prozent in die Höhe. Das Chipdesign-Unternehmen hat nach unerwartet starken Zahlen den Ausblick erhöht. Petco Health & Wellness schnellen um 17,3 Prozent nordwärts - auch der Einzelhändler für Tierprodukte überzeugte auf ganzer Linie.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.585,25 -0,1% -51,65 +7,3%

S&P-500 6.474,81 -0,4% -27,05 +10,5%

NASDAQ Comp 21.522,65 -0,8% -182,51 +12,4%

NASDAQ 100 23.497,96 -0,9% -205,49 +12,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:01 % YTD

EUR/USD 1,1665 -0,1% 1,1679 1,1673 +12,8%

EUR/JPY 171,64 +0,0% 171,63 171,58 +5,3%

EUR/CHF 0,9352 -0,1% 0,9362 0,9360 -0,3%

EUR/GBP 0,8666 +0,2% 0,8644 0,8638 +4,5%

USD/JPY 147,14 +0,1% 146,95 146,99 -6,6%

GBP/USD 1,3462 -0,4% 1,3510 1,3514 +8,0%

USD/CNY 7,0916 +0,1% 7,0841 7,0872 -1,7%

USD/CNH 7,1259 +0,1% 7,1201 7,1213 -2,9%

AUS/USD 0,6533 +0,0% 0,6529 0,6530 +5,5%

Bitcoin/USD 109.194,80 -2,5% 112.050,30 112.673,10 +18,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,39 64,60 -0,3% -0,21 -10,1%

Brent/ICE 68,29 68,62 -0,5% -0,33 -9,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.425,53 3.414,28 +0,3% 11,25 +30,3%

Silber 38,97 39,08 -0,3% -0,10 +35,3%

Platin 1.158,03 1.167,49 -0,8% -9,46 +33,3%

Kupfer 4,51 4,46 +1,0% 0,04 +9,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 10:04 ET (14:04 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Autodesk und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Affirm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Affirm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Marvell Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung