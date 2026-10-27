MÄRKTE USA/Leichtes Plus erwartet - Spannung vor Fed-Entscheidung und Tech-Zahlen

27.10.26 13:20 Uhr

DOW JONE--Mit einer leicht positiven Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Allerdings könnte das Aufwärtsmomentum im Handelsverlauf nachlassen - denn mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und Quartalszahlen von großen Technologie-Unternehmen stehen wichtige Impulse für den Markt an. Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA wird erwartet, dass die Fed keine Zinserhöhung bekannt geben wird. Daher werden vor allem die Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh mit erhöhtem Interesse bedacht, denn für die Sitzung im Dezember geht der Markt mehrheitlich von einer Anhebung des Zinsniveaus an. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,4 Prozent zu.

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In den kommenden Tagen stehen mit den Ergebnissen von Intel, Microsoft, Amazon und der Google-Mutter Alphabet wichtige Tech-Geschäftszahlen auf der Agenda. Der KI-Sektor war am Vortag mit den Unterlagen zum Börsengang von Anthropic wieder stärker in den Fokus gerückt. Anthropic könnte dem KI-Sektor zu einem wesentlich klareren Bild verhelfen, sobald das Unternehmen an der Börse notiert sei, so Michael Field, Chefstratege für europäische Aktien bei Morningstar. Zudem scheine der Börsengang auf die Zeit nach den US-Zwischenwahlen gelegt worden zu sein, was bedeute, dass er nicht in den politischen Schlagzeilen untergehen sollte und von einer größeren Klarheit über die politische Richtung profitieren dürfte, ergänzt Field.

Für einen Impuls könnten möglicherweise die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für September, der Index des Verbrauchervertrauens für Oktober und die Neubauverkäufe für den September bekannt gegeben.

Die Renditen am US-Anleihemarkt geben leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 1 Basispunkt auf 4,97 Prozent.

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Der Dollar baut seine Vortagesgewinne weiter aus. Der Dollar-Index legt um 0,3 Prozent zu. Der Greenback dürfte vor den Zwischenwahlen im November stark bleiben, selbst wenn die US-Notenbank am Mittwoch trotz erhöhter Inflationsrisiken die Zinssätze unverändert lässt, schreiben die Strategen von TD Securities in einer Research Note.

Die Ölpreise zeigen sich volatil. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verliert 0,8 Prozent auf 114,87 Dollar. Händler wiegen diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Spannungen im Nahen Osten gegen erneute Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien und anhaltende Risiken für die regionale Ölversorgung ab, heißt es.

Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert, kann sich allerdings über der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze behaupten. Der Goldpreis notiert bei 4.015 Dollar je Feinunze.

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Daneben sorgt weiterhin die Berichtssaison für Kursbewegungen. United Parcel Service hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und im dritten Quartal einen höheren Umsatz erzielt, da die jüngsten Restrukturierungsbemühungen weiterhin Früchte tragen. Die Aktie steigt vorbörslich um 1,2 Prozent. Coca-Cola hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet für das dritte Quartal gemeldet hatte, da die starke globale Nachfrage dazu beitrug, das schleppende Absatzvolumen in Nordamerika auszugleichen. Die Titel gewinnen 0,3 Prozent.

Paypal Holdings (+2,3%) hat ebenfalls seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und für das dritte Quartal einen höheren Umsatz ausgewiesen. Die Ergebnisse folgen auf monatelange Spekulationen über eine mögliche Übernahme von Paypal. Der Konkurrent Stripe und Advent International hatten im Sommer angeboten, das Unternehmen für 60,50 Dollar je Aktie zu erwerben, wie das Wall Street Journal berichtete. Ein Geschäft kam jedoch bislang nicht zustande.

Sherwin-Williams verzeichnete im dritten Quartal einen niedrigeren Gewinn. Belastet wurde das Ergebnis durch ein herausforderndes Nachfrageumfeld und höhere Kosten, was das Unternehmen dazu veranlasste, seinen Ausblick für das Gesamtjahr einzugrenzen. Die Aktie verliert 3,8 Prozent.

General Motors (+3,0%) verlegt seine Börsennotierung von der New York Stock Exchange zur Nasdaq. GM teilte mit, dass der Konzern damit kalkuliert, dass die Aktie ab dem 17. November unter dem aktuellen GM-Aktienkürzel als Nasdaq-notiertes Unternehmen gehandelt wird.

Nvidia (+0,7%) und Meta Platforms (-0,5%) weiten ihre Zusammenarbeit aus. Sie arbeiten enger bei dem KI-Agenten von Meta namens "Muse" zusammen. Darüber hinaus wird Nvidia 3 Milliarden US-Dollar in die von Meta geplante Kapitalerhöhung investieren.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,70 -0,01 4,72 4,69

5 Jahre 4,81 -0,01 4,84 4,80

10 Jahre 4,97 -0,01 5,00 4,96

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,1151 -0,2 -0,0021 1,1172 1,1191

EUR/JPY 175,85 -0,1 -0,1300 175,98 176,1900

EUR/CHF 0,9236 -0,1 -0,0009 0,9245 0,9251

EUR/GBP 0,8364 -0,1 -0,0010 0,8374 0,8379

USD/JPY 157,69 +0,1 0,1900 157,5 157,4100

GBP/USD 1,333 -0,1 -0,0009 1,3339 1,3353

USD/CNY 6,6675 -0,0 -0,0025 6,6700 6,6700

USD/CNH 6,665 -0,0 -0,0026 6,6676 6,6675

AUS/USD 0,7032 +0,2 0,0016 0,7016 0,7022

Bitcoin/USD 79.796,14 +0,1 49,73 79.746,41 80.077,46

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,10 -0,7 -0,66 101,76

Brent/ICE 114,87 -0,8 -0,94 115,81

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.015,41 -0,0 -0,90 4.016,31

Silber 53,31 -1,1 -0,62 53,93

Platin 1.506,54 -1,3 -20,43 1.526,97

(Angaben ohne Gewähr)

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October 27, 2026 08:21 ET (12:21 GMT)