MÄRKTE USA/Leichtes Plus - Merck & Co mit Übernahme im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die positive Vortagestendenz dürfte sich zunächst auch am Donnerstag zur Eröffnung an der Wall Street fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu. Der Handel dürfte aber weiter von einer eher abwartenden Haltung gekennzeichnet sein. Zwar enthielt das jüngste Fed-Protokoll nur wenig Neues, doch bleibt die Lage an den Märkten weiter angeschlagen. Die US-Notenbank dürfte auch im Juli kräftig an der Zinsschraube drehen, mit einer Erhöhung um 50 oder erneut 75 Basispunkten. Daneben herrscht vor diesem Hintergrund weiterhin die Furcht vor einer Rezession.

Für etwas Entspannung bei der Inflation sorgten die zuletzt kräftig gefallenen Ölpreise. Diese zeigen sich nun mit einer moderaten Erholung. Die Rohölpreise könnten in diesem Jahr auf 65 Dollar pro Barrel fallen, wenn es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Rezession kommt, so die Analysten der Citi. Sie würden bis Ende 2023 weiter bis auf 45 Dollar pro Barrel sinken, wenn die erdölexportierenden Länder nicht eingriffen, um das Angebot zu reduzieren.

"Die nächsten Inflationsdaten werden den Investoren wahrscheinlich mehr Klarheit über das Stagflationspotenzial verschaffen, das zum jetzigen Zeitpunkt ein Restrisiko darstellt", so die Analysten von Yieldstreet.

Blicke schon auf US-Arbeitsmarkt gerichtet

Bei den vorbörslich veröffentlichten US-Daten hat die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung wider Erwarten leicht zugelegt. Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Mai weniger als erwartet gesunken.

Der Blick richtet sich hier aber bereits auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag. Die US-Notenbank sieht den Arbeitsmarkt als überhitzt an und hat den Leitzins deshalb und wegen der hohen Inflation seit März um 150 Basispunkte erhöht. Das Bestreben der Fed, die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesamtwirtschaft zu dämpfen, schürt Ängste vor einer Rezession im nächsten Jahr.

Euro weiter unter 1,02 Dollar - Pfund legt mit Johnson-Rücktritt zu

Der Dollar gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab - der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Der Euro liegt dagegen weiter unter der Marke von 1,02 Dollar, unter die er am Vortag gerutscht war. Im Fokus steht allerdings das britische Pfund. Premierminister Boris Johnson hat am Mittag seinen Rücktritt als Chef der konservativen Tory-Partei angekündigt. Er wolle jedoch Premierminister bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei. Im Anschluss kommt das Pfund wieder etwas zurück und notiert aktuell mit 1,1974 Dollar. Mit entsprechenden Medienberichten war es im Vorfeld bis auf 1,2023 Dollar nach oben gegangen.

Am Anleihemarkt setzen die Renditen ihre Erholung fort. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 1,2 Basispunkte auf 2,95 Prozent. Damit liegt die Zehnjahresrendite weiterhin unter der Zweijahresrendite, was als das Zeichen einer drohenden Rezession gesehen wird.

Nach zuletzt sieben Handelstagen mit Abgaben erholt sich der Goldpreis leicht. Doch der weiter starke Dollar und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen belasten das Edelmetall übergeordnet weiter. "Im Großen und Ganzen wird es darauf ankommen, was an der Wachstums- und Inflationsfront passiert", sagt John Reade, Chefmarktstratege des World Gold Council.

Merck & Co vor milliardenschwerem Zukauf

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Merck & Co vorbörslich um 0,9 Prozent nach unten. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, befindet sich der Pharmakonzern in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Seagen. Die Übernahme könnte einen Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar haben und binnen weniger Wochen unter Dach und Fach gebracht werden. Diskutiert werde zurzeit ein Kaufpreis von mehr als 200 Dollar je Seagen-Aktie, so die Informanten. Seagen gewinnen 4,3 Prozent auf 182,62 Dollar.

Gamestop steigen um 5,0 Prozent. Das Unternehmen plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4. Anleger bekommen für jede gehaltene Aktie drei weitere ins Depot gebucht. Der Handel auf splitbereinigter Basis beginne am 22. Juli, teilte der Videospiele-Händler mit.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,01 +2,9 2,98 227,8

5 Jahre 3,00 +1,2 2,99 173,8

7 Jahre 3,02 +1,6 3,00 157,7

10 Jahre 2,95 +1,2 2,93 143,6

30 Jahre 3,15 +3,0 3,12 125,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Uhr Mi, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0184 +0,0% 1,0207 1,0188 -10,4%

EUR/JPY 138,34 -0,1% 138,67 138,22 +5,7%

EUR/CHF 0,9903 +0,2% 0,9896 0,9886 -4,5%

EUR/GBP 0,8504 -0,5% 0,8544 0,8559 +1,2%

USD/JPY 135,83 -0,1% 135,85 135,66 +18,0%

GBP/USD 1,1977 +0,5% 1,1946 1,1904 -11,5%

USD/CNH (Offshore) 6,7065 -0,1% 6,7009 6,7125 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 20.426,91 +0,4% 20.265,00 20.127,03 -55,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 99,65 98,53 +1,1% 1,12 +38,1%

Brent/ICE 101,41 100,69 +0,7% 0,73 +35,4%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 185,99 174,50 +8,8% 14,99 +36,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.741,26 1.738,77 +0,1% +2,49 -4,8%

Silber (Spot) 19,37 19,21 +0,8% +0,16 -16,9%

Platin (Spot) 877,43 860,15 +2,0% +17,28 -9,6%

Kupfer-Future 3,55 3,42 +4,0% +0,14 -20,0%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2022 08:56 ET (12:56 GMT)