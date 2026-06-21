MÄRKTE USA/Mehrheitlich etwas fester - USA/Iran-Verhandlungen im Fokus

DOW JONES--Nach dem langen Wochenende ist die Wall Street am Montag mehrheitlich mit leichten Aufschlägen gestartet. Am Freitag fand feiertagsbedingt kein Handel in den USA statt. Im Fokus stehen vor allem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Gesprächen, einschließlich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus trotz andauernder diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, haben die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, heißt es von der Saxo Bank.

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Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,5 Prozent auf 51.804 Punkte. Der S&P-500 erhöht sich um 0,1 Prozent. Dagegen büßt der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent ein.

Der Speicherchiphersteller SK Hynix hat Samsung Electronics überholt und ist das wertvollste Unternehmen Südkoreas. Treiber ist der KI-bedingte Chip-Boom. SK Hynix, ein wichtiger Lieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten (HBM), die in Nvidias KI-Beschleunigern verwendet werden, vermeldete im April einen verfünffachten Anstieg des Quartalsüberschusses aufgrund steigender Nachfrage. In den vergangenen Jahren haben Speicherhersteller die HBM-Produktion für spezialisierte Speicher priorisiert, die für KI benötigt werden. Das Training großer Sprachmodelle macht in der Regel die Kombination von Nvidias Grafikprozessoren mit HBM erforderlich. Die Nvidia-Aktie gewinnt 1,4 Prozent.

Im Blick stehen auch diverse Veränderungen bei den Zusammensetzungen von S&P-500 und Nasdaq-100. So werden die Aktien von Flex und Marvell Technology in den S&P-500 aufgenommen. Dagegen müssen Campbell's und Pool ihren Platz in dem Index räumen. Neue Mitglieder des Nasdaq-100 werden Astera Labs, Coreweave, Nebius, Rocket Lab und Teradyne. Entnommen werden die Papiere von Charter Communications, Cognizant, Insmed, Verisk und Zscaler.

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Die Renditen am US-Anleihemarkt und der Dollar legen leicht zu - der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Die Märkte setzten weiter auf eine straffere Geldpolitik der Federal Reserve, heißt es. Gleichzeitig richte sich die Aufmerksamkeit auch auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran, wobei beide Länder eine Einigung innerhalb von 60 Tagen anstrebten, so Li Xing von Exness. "Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung könnten die Nachfrage nach sicheren Häfen verringern und den Dollar belasten. Die Vorsicht könnte jedoch angesichts der zahlreichen Rückschläge, die die Verhandlungen in den letzten Monaten gekennzeichnet haben, andauern", meint Xing. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 4 Basispunkte auf 4,49 Prozent.

Die Ölpreise geben nach vor dem Hintergrund der andauernden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte Brent rutscht deutlicher unter die Marke von 80 Dollar und verliert 2,7 Prozent auf 78,43 Dollar je Fass.

Der Goldpreis erholt sich von zwischenzeitlichen Verlusten. Für die Feinunze geht es um 0,6 Prozent auf 4.184 Dollar nach oben. Auch hier werde auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran geschaut, heißt es. Zudem habe die Sitzung der US-Notenbank in der vergangenen Woche darauf hingedeutet, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben dürften, was die Attraktivität zinsloser Anlagen verringert.

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Bei den Einzelwerten schießen die Aktien von Apogee Therapeutics um 46,8 Prozent auf 132,70 Dollar nach oben. Der US-Pharmakonzern Abbvie übernimmt das Unternehmen für 10,9 Milliarden US-Dollar. Abbvie erklärte am Montag, dass man 135,11 US-Dollar je Aktie in bar zahlen will. Dies entspricht einem Aufschlag von 49 Prozent gegenüber dem Apogee-Schlusskurs vom Donnerstag bei 90,38 Dollar. Für die Aktien von Abbvie geht es um 4,2 Prozent nach oben.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.803,77 +0,5 +239,07 51.564,70

S&P-500 7.510,36 +0,1 +9,78 7.500,58

NASDAQ Comp 26.442,96 -0,3 -74,97 26.517,93

NASDAQ 100 30.454,86 +0,2 +48,67 30.406,19

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,22 +0,04 4,23 4,21

5 Jahre 4,27 +0,05 4,28 4,26

10 Jahre 4,49 +0,04 4,50 4,48

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13

EUR/USD 1,1437 -0,3 -0,0031 1,1468 1,1463

EUR/JPY 185,12 +0,1 0,1000 185,02 184,9300

EUR/CHF 0,9252 -0,0 -0,0001 0,9253 0,9259

EUR/GBP 0,8629 -0,4 -0,0032 0,8661 0,8669

USD/JPY 161,84 +0,4 0,5600 161,28 161,3100

GBP/USD 1,3253 +0,2 0,0021 1,3232 1,3218

USD/CNY 6,7745 +0,1 0,0059 6,7686 6,7686

USD/CNH 6,78 -0,0 -0,0027 6,7827 6,7845

AUS/USD 0,7005 -0,1 -0,0006 0,7011 0,7008

Bitcoin/USD 64.959,07 +1,9 1.191,29 63.767,78 63.245,49

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,22 -2,2 -1,63 75,85

Brent/ICE 78,43 -2,7 -2,14 80,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.183,66 +0,6 23,66 4.160,00

Silber 66,34 +2,2 1,44 64,91

Platin 1.682,35 +1,1 18,29 1.664,06

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)