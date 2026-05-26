DAX24.960 +0,9%Est506.270 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9700 +4,2%Nas25.477 -0,4%Bitcoin54.010 +0,6%Euro1,1363 +0,1%Öl73,00 -0,2%Gold4.007 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Butterfly Network: Ultraschall auf einem Chip! Ist Butterfly der neue Star für medizinische Bildgebung? Butterfly Network: Ultraschall auf einem Chip! Ist Butterfly der neue Star für medizinische Bildgebung?
Webinar mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest! Webinar mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Micron-Zahlen dürften für gute Börsenstimmung sorgen

25.06.26 14:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bio-Techne Corp
49,80 EUR 0,60 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Herman Miller Inc.
14,80 EUR 0,90 EUR 6,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
1.092,00 EUR 173,70 EUR 18,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Passage Bio Inc Registered Shs
5,88 USD -0,24 USD -3,92%
Charts|News|Analysen
QUALCOMM Inc.
193,78 EUR 12,74 EUR 7,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1.960,00 EUR 320,00 EUR 19,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Silverback Therapeutics Inc Registered Shs
10,54 USD 0,26 USD 2,53%
Charts|News|Analysen
Western Digital Corp.
643,60 EUR 93,40 EUR 16,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit einer Erleichterungsrally im Technologiesektor auf die Geschäftszahlen von Micron Technology reagieren. Während der Aktienterminmarkt für den breiten Markt eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt andeutet, dürften die technologielastigen Nasdaq-Indizes über 2 Prozent fester eröffnen. Der Speicherchiphersteller Micron Technology haucht der KI-getriebenen Rally am Aktienmarkt neues Leben ein. Das Unternehmen hat die Markterwartungen bei praktisch allen wichtigen Finanzkennziffern klar übertroffen und den Ausblick mit einer beeindruckenden Prognose angehoben - die Aktien haussieren im vorbörslichen US-Handel um 17,5 Prozent.

Marktakteure werten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Die Geschäftszahlen "haben die Hoffnungen auf KI-getriebenes Wachstum neu entfacht und dazu beigetragen, die Angst vor einer möglichen Blase zu zerstreuen", urteilt Marktstratege Henry Allen von der Deutschen Bank. Im Schlepptau von Micron klettern im Sektor Sandisk um 15,3 Prozent, Western Digital um 12,3 Prozent und Qualcomm um 10,7 Prozent.

Ein weiterer den Markt stützenden Faktor kommt vom Ölpreis. Denn die Erdölpreise fallen mit Fortschritten bei den Friedensverhandlungen und der offenbar sicheren Passage von Tankern durch die Straße von Hormus auf das Niveau zurück, auf dem sie vor Ausbruch des Iran-Krieges gelegen haben. US-Leichtöl der Sorte WTI sinkt unter die Marke von 70 US-Dollar je Fass.

Doch warnen Händler vor zuviel Optimismus, denn ein ganz entscheidender Impulsgeber für die Tagestendenz steht vor der Startglocke noch an. Denn neben den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter für Mai, der Drittveröffentlichung des US-BIP zum ersten Quartal und den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten stehen die Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Mai auf der Agenda. In diesem Zusammenhang wird mit dem PCE-Preisindex eines der für die US-Notenbank wichtigsten Inflationsbarometer veröffentlicht. Sollte diese Kennziffer für erneute US-Zinserhöhungsspekulationen sorgen, könnte die Stimmung an der Wall Street möglicherweise kippen. Die jüngste Dollar-Aufwertung nach den falkenhaften Aussagen von US-Notenbankgouverneur Kevin Warsh in der Vorwoche gilt als klares Zeichen.

Die Renditen bei Anleihen steigen leicht - angetrieben von den Zinserhöhungserwartungen in den USA. Allerdings sprechen Händler auch von einer Stabilisierung, nachdem die Renditen am Vortag deutlich gesunken waren. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen aktuell 1 Tick auf 4,41 Prozent mehr ab. Aber auch hier dürfte das letzte Wort erst mit den PCE-Daten gesprochen sein. Der Dollar bleibt im Aufwind, der Dollar-Index gewinnt weitere 0,1 Prozent hinzu. "Inflationssorgen, gepaart mit einem widerstandsfähigen Arbeitsmarkt und einer soliden Wirtschaftsaktivität haben die Erwartungen verstärkt, dass die Federal Reserve eine falkenhafte Haltung beibehalten könnte", urteilt Analyst Crispus Nyaga von Empire FX.

Die Stärke des Greenback und die Aussicht auf Zinserhöhungen bilden für Gold kein positives Marktumfeld. Die Feinunze verbilligt sich um 0,6 Prozent.

Am Aktienmarkt schnellen Bio-Techne Corporation vorbörslich um knapp 20 Prozent in die Höhe. Das Life-Science-Unternehmen wird von der deutschen Merck KGaA geschluckt. ARS Pharmaceuticals teilte mit, dass keine privaten Krankenversicherer das Neffy-Nasenspray im aktuellen Versicherungszyklus in ihre Pläne aufgenommen hätten. Die Aktien stürzen um 21,3 Prozent ab.

MillerKnoll verbuchten im vergangenen Quartal zwar höhere Umsätze, der designierte Interims-CEO Jeff Stutz sagte jedoch, das Unternehmen sei mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Anleger folgen seiner Meinung - der Kurs gibt 6 Prozent ab. Passage Bio sinken um 16,7 Prozent, das Pharma-Unternehmen fusioniert mit Remix Therapeutics per Aktientausch.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,16 +0,02 4,16 4,14

5 Jahre 4,19 +0,01 4,20 4,18

10 Jahre 4,41 +0,01 4,42 4,40

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 19:00 Uhr

EUR/USD 1,1334 -0,2 -0,0023 1,1357 1,1360

EUR/JPY 183,51 -0,1 -0,2400 183,75 183,7300

EUR/CHF 0,9215 -0,1 -0,0010 0,9225 0,9220

EUR/GBP 0,8613 -0,1 -0,0011 0,8624 0,8623

USD/JPY 161,89 +0,1 0,1200 161,77 161,7500

GBP/USD 1,3153 -0,1 -0,0012 1,3165 1,3170

USD/CNY 6,7976 -0,2 -0,0130 6,8106 6,8106

USD/CNH 6,8045 -0,1 -0,0079 6,8124 6,8138

AUS/USD 0,6891 -0,1 -0,0008 0,6899 0,6900

Bitcoin/USD 61.189,27 +0,5 288,36 60.900,91 59.831,91

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,77 -0,8 -0,57 70,34

Brent/ICE 72,79 -1,3 -0,95 73,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.975,41 -0,6 -25,01 4.000,42

Silber 56,99 -0,8 -0,45 57,44

Platin 1.581,03 +0,2 2,78 1.578,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 08:13 ET (12:13 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Bio-Techne und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
11:46Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
08:31Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:06Micron Technology OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
09.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:46Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
08:06Micron Technology OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
08.04.2026Micron Technology BuyUBS AG
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:31Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen