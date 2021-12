MÄRKTE USA/Moderates Minus - Omikron-Sorgen verstärken sich wieder

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Verlusten dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Weiter geben die Nachrichten rund um die Omikron-Variante des Coronavirus die Richtung vor. Die Anleger warten auf weitere Daten über den Schweregrad der Variante und die Wirksamkeit der aktuellen Impfstoffe. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,4 Prozent.

Einige Pharmaunternehmen, darunter Biontech/Pfizer und Glaxosmithkline, hatten erklärt, dass ihre Impfstoffe und Antikörperbehandlungen in frühen Studien zu wirken scheinen. Die europäischen Regierungen haben dagegen aufgrund der Omikron-Variante ihre Beschränkungen verschärft und befürchten Rückschläge für die Konjunkturerholung. In einer japanischen Studie heißt es zudem, die neue Omikron-Variante sei viermal so übertragbar wie die Delta-Variante.

"Es gibt noch viel, was wir nicht wissen, wir warten auf weitere Details", so Arun Sai, Stratege bei Pictet Asset Management. Solange die Beschränkungen nur vorübergehend seien, dürften sie den Aufschwung nicht völlig zum Erliegen bringen, ergänzt der Teilnehmer.

Auf der Konjunkturagenda stehen lediglich die wöchentlichen Erstanträge. Diese gingen stärker zurück als erwartet und sind auf den niedrigsten Stand seit 52 Jahren gefallen. Jedoch rücken die US-Verbraucherpreise am Freitag bereits in den Fokus - auch mit Blick auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche, denn die Fed hatte zuletzt der Inflationsentwicklung deutlich mehr Beachtung geschenkt als dem Arbeitsmarkt und zudem signalisiert, die geldpolitische Straffung zu beschleunigen.

Ölpreise geben leicht nach - Dollar erholt

Die Ölpreise zeigen sich nach drei Gewinntagen mit Abgaben. Grund sind die von einigen Ländern beschlossenen Maßnahmen, um die Ausbreitung der Omikron-Variante einzudämmen. Doch würden die Verluste durch positive Kommentare von Impfstoffherstellern über die Wirksamkeit ihrer Wirkstoffe begrenzt.

Nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag zieht der Dollar wieder etwas an. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Die zwischenzeitliche Schwäche wird von der ING damit erklärt, dass der Dollar als sicherer Hafen nicht gesucht gewesen sei, nachdem Biontech und Pfizer verlautbart hatten, dass eine dritte Impfung mit ihrem Impfstoff die Corona-Virusvariante Omikron neutralisiert. Die Inflation der Verbraucherpreise in den USA dürfte sich nochmals beschleunigt haben, was der US-Notenbank ein weiteres Argument für eine Beschleunigung der eingeleiteten geldpolitischen Straffung geben würde, so die Spekulation im Handel.

Die Renditen am Anleihemarkt geben ihre Vortagesgewinne wieder ab. Teilnehmer verweisen auf die wieder zunehmenden Unsicherheiten durch die Omikron-Variante. Der Goldpreis gibt leicht nach, bewegt sich aber weiterhin in einer recht engen Handelsspanne.

Gamestop fallen nach Quartalszahlen

Bei den Einzelwerten verliert die Gamestop-Aktie vorbörslich 5,1 Prozent. Der Einzelhändler hat den Verlust im abgelaufenen Quartal deutlich ausgeweitet und zudem ein schwaches Umsatzwachstum verzeichnet.

Die Amazon-Titel zeigen sich kaum unverändert. Der Online-Händler soll in Italien eine Strafe von mehr als 1,13 Milliarden Euro zahlen, weil er seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt und Konkurrenten in der E-Commerce-Logistik geschädigt haben soll. Der US-Konzern kündigte an, die Entscheidung anzufechten. Die Strafe nannte er "ungerechtfertigt und unverhältnismäßig".

Für die Apple-Aktie geht es um 0,3 Prozent abwärts, obwohl der Technologie-Konzern in den USA einen wichtigen juristischen Sieg im Rechtsstreit mit dem Videospiel-Entwickler Epic Games errungen hat. Das Berufungsgericht setzte die Vollstreckung einer einstweiligen Verfügung aus, die Apple gezwungen hätte, bis zum 9. Dezember externe Zahlungsoptionen in seinem App Store zuzulassen.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,68 -0,4 0,68 56,3

5 Jahre 1,24 -2,8 1,27 88,1

7 Jahre 1,42 -4,1 1,46 76,7

10 Jahre 1,48 -4,5 1,52 56,2

30 Jahre 1,85 -4,5 1,89 20,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi,17:12 % YTD

EUR/USD 1,1318 -0,2% 1,1330 1,1334 -7,3%

EUR/JPY 128,29 -0,6% 128,59 129,06 +1,7%

EUR/CHF 1,0446 +0,0% 1,0432 1,0450 -3,4%

EUR/GBP 0,8568 -0,2% 0,8579 0,8576 -4,1%

USD/JPY 113,36 -0,3% 113,47 113,85 +9,8%

GBP/USD 1,3210 +0,0% 1,3208 1,3215 -3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3790 +0,5% 6,3407 6,3363 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 49.338,80 -1,7% 49.282,52 50.727,73 +69,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,40 72,36 -1,3% -0,96 +50,4%

Brent/ICE 74,93 75,82 -1,2% -0,89 +50,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,06 1.783,09 -0,3% -5,03 -6,3%

Silber (Spot) 21,91 22,43 -2,3% -0,52 -17,0%

Platin (Spot) 947,50 960,82 -1,4% -13,32 -11,5%

Kupfer-Future 4,31 4,39 -1,9% -0,08 +22,4%

