MÄRKTE USA/Nächster Erholungsversuch - Kursdebakel bei Bed Bath & Beyond

NEW YORK (Dow Jones)--Mit moderaten Gewinnen sind die Indizes an der Wall Street in den letzten Septembertag gestartet. Weil damit zugleich ein neues Quartal beginnt, könnten im Handelsverlauf Positionsanpassungen für zusätzliche Bewegung sorgen, heißt es.

Der Dow-Jones-Index klettert kurz nach der Startglocke um 0,3 Prozent auf 34.500 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,5 Prozent, die an den beiden Vortagen zurückhängenden Nasdaq-Indizes holen wieder auf und kommen um bis zu 0,8 Prozent stärker voran. Am Anleihemarkt herrscht relative Ruhe, die zuletzt stark gestiegenen und für Unsicherheit an den Aktienmärkten sorgenden Zinsen verharren auf ihren Niveaus.

Während die Ruhe am Anleihemarkt hilfreich ist, beim neuerlichen Versuch einer Erholung nach den derben Verlusten vom Dienstag, kommen aus China von neuen Einaufsmanagerindizes unter dem Strich gemischte Signale.

Im US-Haushaltsstreit zeichnet sich dagegen eine Lösung ab. Um eine drohende Haushaltssperre in letzter Minute doch noch abzuwenden, will der US-Senat über eine Übergangsfinanzierung der Regierung bis Anfang Dezember abstimmen. Das Votum werde am Donnerstagvormittag (Ortszeit) stattfinden, teilten die Demokraten mit. Ohne eine Übergangslösung käme es zum sogenannten "Shutdown".

Keinen wesentlichen Impuls setzen vorbörslich veröffentlichte US-Konjunkturdaten. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge erhöht sich wieder Erwarten, das BIP stieg dafür im zweiten Quartal in dritter Lesung auf das Jahr hochgerechnet um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem bei der zweiten Lesung ein Plus von 6,6 Prozent genannt worden war.

Dollar behauptet jüngste Gewinne

Die Dollar behauptet die jüngsten Gewinne. Sorgen über die hohe Inflation und die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sowie die Erwartung, dass die US-Notenbank im November mit der Drosselung der Wertpapierkäufe beginnen werde, stützten den Dollar, sagt Ricardo Evangelista, Analyst bei Activtrades.

Die Ölpreise geben den dritten Handelstag in Folge nach. Am Montag hatten sie noch den höchsten Stand seit drei Jahren markiert. "Es hat den Anschein, dass der Markt Angst davor hat, dass die Opec bei ihrem Treffen in der nächsten Woche die Produktion über die geplanten 400.000 Barrel pro Tag hinaus erhöhen könnte", sagt Peter Cardillo von Spartan Capital.

Bed Bath & Beyond brechen ein

Die Papiere von Virgin Galactic schießen um 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen des Milliardärs Richard Branson hat grünes Licht für weitere Weltraumflüge erhalten. Die US-Flugaufsicht FAA habe nach einem Sicherheitscheck das Anfang September verhängte Startverbot aufgehoben, erklärte das Unternehmen.

Dagegen brechen Bed Bath & Beyond um 26 Prozent ein. Der Inneneinrichter ist im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf einen Rückgang bei den Kundenzahlen im August, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, aber auch Probleme in der Lieferkette.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.500,24 +0,3% 109,52 +12,7%

S&P-500 4.381,33 +0,5% 21,87 +16,7%

Nasdaq-Comp. 14.627,70 +0,8% 115,26 +13,5%

Nasdaq-100 14.875,28 +0,8% 122,40 +15,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,29 0,0 0,29 17,6

5 Jahre 1,02 2,3 1,00 65,7

7 Jahre 1,35 2,5 1,32 69,6

10 Jahre 1,54 2,2 1,52 62,4

30 Jahre 2,09 2,5 2,06 43,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Uhr Mi, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1594 -0,0% 1,1604 1,1614 -5,1%

EUR/JPY 129,61 -0,2% 129,76 129,96 +2,8%

EUR/CHF 1,0830 -0,1% 1,0830 1,0843 +0,2%

EUR/GBP 0,8595 -0,5% 0,8631 0,8650 -3,8%

USD/JPY 111,77 -0,2% 111,92 111,89 +8,2%

GBP/USD 1,3487 +0,4% 1,3438 1,3427 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4571 -0,3% 6,4727 6,4731 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 43.249,26 +4,9% 43.561,01 42.234,51 +48,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,44 74,83 -1,9% -1,39 +53,5%

Brent/ICE 77,81 78,64 -1,1% -0,83 +52,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.739,55 1.726,40 +0,8% +13,15 -8,3%

Silber (Spot) 21,82 21,13 +3,3% +0,70 -17,3%

Platin (Spot) 961,80 953,85 +0,8% +7,95 -10,1%

Kupfer-Future 4,09 4,20 -2,6% -0,11 +16,0%

