MÄRKTE USA/Nahost-Eskalation blastet Wall Street

DOW JONES--Die Rekordserie an der Wall Street lief am Mittwoch aus. Ein Ende des Iran-Kriegs schien wieder in weite Ferne gerückt zu sein, nachdem sich die Streitkräfte von USA und Iran neue heftige Gefechte geliefert hatten. Kuwait meldete, dass der internationale Flughafen von einem iranischen Raketen- und Drohnenangriff getroffen worden sei, bei dem ein Zivilist getötet und Dutzende weitere verletzt worden seien. Die vereinbarte Waffenruhe zeigte sich als brüchig, auch wenn die USA vom Halten des Waffenstillstands sprachen. "Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu. Anleger werden der Versprechungen des Weißen Hauses über ein baldiges Abkommen mit dem Iran zunehmend überdrüssig", erläuterte der leitende FxPro-Marktanalyst Alex Kuptsikevich.

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Der Dow-Jones-Index sank um 1,2 Prozent auf 50.687 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gaben um 0,7 bzw. 0,9 Prozent nach. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 707 (Dienstag: 1.502) Kursgewinner und 2.062 (1.239) Kursverlierer. Unverändert schlossen 44 (73) Titel. Mit der Eskalation im Nahen Osten zog der Ölpreis an, das Barrel Brentöl verteuerte sich um 2,1 Prozent. Zudem hatten sich die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht deutlicher verringert als gedacht.

Mit dem Ölpreis stiegen die Inflationssorgen, was wiederum am Anleihemarkt die Renditen nach oben trieb. Die Zehnjahresrendite kletterte um 3 Basispunkte auf 4,49 Prozent. "Wir haben die Aufgabe, die Inflation wieder auf 2 Prozent zu bringen, und das werden wir auch tun", machte Fed-Gouverneur Michael Barr klar. Untermauert wurden die gestiegenen Renditen durch starke Konjunkturdaten: Laut Arbeitsmarktdienstleister ADP wurden mehr Stellen als erwartet geschaffen. Auch der Auftragseingang der Industrie im April sowie der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe im Mai fielen stärker als veranschlagt aus. Der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank spielte keine Rolle.

Der Dollar verzeichnete mit höheren Marktzinsen Zulauf; der Dollarindex zog um 0,3 Prozent an. Gold gab angesichts des festeren Dollar und der gestiegenen Marktzinsen nach. Der Preis für die Feinunze sank um 0,9 Prozent.

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Am Aktienmarkt standen Fondsbetreiber unter Druck. Der schweizerische Vermögensverwalter Partners Group hatte Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt, um den Kapitalabzug zu bremsen. Blackstone verloren 4 Prozent, KKR 4,1 Prozent, Ares 4 Prozent und Blue Owl 3,8 Prozent. Marvell Technology verteuerten sich um weitere 3,7 Prozent, nachdem sie am Vortag einen Sprung von über 30 Prozent gemacht hatten. Die Titel profitierten weiter von Aussagen des Nvidia-CEO Jensen Huang. Er traut dem Unternehmen einen Börsenwert von 1 Billion Dollar zu.

Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen gewannen Gamestop 6,1 Prozent. Für Palo Alto Networks ging es hingegen um 5,6 Prozent abwärts, obwohl das Cyber-Sicherheitsunternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Allerdings hatte sich der Kurs der Aktie seit Mitte April in etwa verdoppelt. Nach Quartalsausweis büßten Ulta Beauty 4,7 Prozent ein. Die Aktien von Applied Aerospace & Defense feierten ihr Börsendebüt, der Kurs fiel um 5 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.687,07 -1,2 -620,72 51.307,79

S&P-500 7.553,68 -0,7 -56,10 7.609,78

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NASDAQ Comp 26.853,98 -0,9 -239,93 27.093,90

NASDAQ 100 30.571,24 -0,3 -89,36 30.660,60

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,08 +0,03 4,10 4,05

5 Jahre 4,21 +0,03 4,23 4,18

10 Jahre 4,49 +0,03 4,50 4,45

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 21:17

EUR/USD 1,1597 -0,3 -0,0034 1,1631 1,1631

EUR/JPY 185,63 -0,2 -0,3600 185,99 185,9800

EUR/CHF 0,9185 +0,3 0,0029 0,9156 0,9155

EUR/GBP 0,8641 +0,1 0,0004 0,8637 0,8633

USD/JPY 160,04 +0,1 0,1500 159,89 159,9000

GBP/USD 1,3415 -0,4 -0,0050 1,3465 1,3470

USD/CNY 6,7692 +0,1 0,0070 6,7622 6,7622

USD/CNH 6,7801 +0,3 0,0187 6,7614 6,7627

AUS/USD 0,7129 -0,7 -0,0049 0,7178 0,7180

Bitcoin/USD 65.700,45 -2,7 -1.792,19 67.492,64 67.131,64

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,03 +2,4 2,27 93,76

Brent/ICE 98,02 +2,1 2,02 96,00

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.445,07 -0,9 -39,52 4.484,59

Silber 73,27 -2,5 -1,84 75,11

Platin 1.859,10 -4,0 -77,65 1.936,75

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 16:09 ET (20:09 GMT)