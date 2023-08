MÄRKTE USA/Nasdaq führt Wall Street erneut an

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street knüpft am Dienstag an die Kursgewinne des Vortages an. Bis auf den Dow-Jones-Index hatte vor allem die Nasdaq deutliche Aufschläge verbucht. Nun hat die technologielastige Nasdaq erneut die Nase vorn: Der Dow-Jones-Index legt um 0,1 Prozent auf 34.501 Punkte zu, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,4 bzw. 0,6 Prozent. Die Hoffnungen des Aktienmarktes ruhen auf möglicherweise taubenhaften Aussagen auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, wo am Freitag US-Notenbankgouverneur Jerome Powell sprechen wird.

Die Rentennotierungen haben ihre Talfahrt wieder aufgenommen und ins Minus gedreht, die Abgaben fallen aber sehr gering aus. Die nun wieder ganz knapp steigenden Renditen bewegen sich weiterhin auf den höchsten Ständen seit knapp 16 Jahren. Aktienhändler hoffen, dass der Anleihemarkt seinen mittelfristigen Boden und die Renditen damit ihr aktuelles Hoch gesehen haben. Diese Sicht stützt die Börsen.

Der Blick auf den Technologiesektor wird aktuell auch vom Chipriesen Nvidia bestimmt, der am Mittwoch Geschäftszahlen vorlegen wird. Hier liegen die Erwartungen offenbar sehr hoch und Anleger verteilen Vorschusslorbeeren, die Titel hatten am Vortag 8,5 Prozent zugelegt und steigen nun um weitere 1,9 Prozent. Sollte der anstehende Geschäftsausweis offenbaren, dass der Hype um KI sich nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlage, könnte der bisherige Kurstreiber einen Dämpfer erhalten, heißt es auch mit Blick auf den Sektor. "Nvidia sollte besser ihre Umsatzprognose für das vergangene Quartal erfüllen, ansonsten besteht die Möglichkeit, dass wir eine erhebliche Abwärtskorrektur sehen werden", warnt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank.

Technologiesektor mit positiven Schlagzeilen

Mit Zoom Video Communications sorgt ein weiterer Techniktitel für Aufmerksamkeit, der Kurs verliert 2,8 Prozent. Der Anbieter von Software für Videokonferenzen übertraf zwar mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Markterwartungen. Der Umsatzausblick auf das laufende Quartal liegt aber einen Tick unter den Schätzungen des Marktes.

Die Papiere von Faraday Future Intelligent Electric klettern um 4,4 Prozent. Das Elektroauto -Startup hat den Verlust im zweiten Quartal verringert und erklärt, dass es in die Phase der Umsatzgenerierung eingetreten sei. Die Aktie von Nordson verliert dagegen 0,3 Prozent. Der Hersteller von Präzisionsanlagen zum Auftragen von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen meldete für das dritte Quartal einen Rückgang des Nettogewinns.

Lowe's werden 3,6 Prozent höher gehandelt. Der Einzelhändler hat einen um 1,6 Prozent gesunkenen flächenbereinigten Zweitquartalsumsatz berichtet, wohingegen Analysten einen stärkeren Rückgang um 2,6 Prozent befürchtet hatten. Die Baumarktkette bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

Mit dem Kaufhausbetreiber Macy's legte ein weiteres Einzelhandelsunternehmen besser als erwartet ausgefallene Zweitquartalszahlen vor. Wegen eines sehr vorsichtigen Ausblicks verliert der Aktienkurs jedoch 6,5 Prozent. Dick's Sporting Goods brechen dagegen um 23,6 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler die Prognose gesenkt und auch sonst schwache Geschäftszahlen präsentiert hat. Offenbar leide die Gesellschaft unter Diebstählen, heißt es im Handel.

Dollar zieht an

Der Dollar-Index zieht mit zulegenden Marktzinsen um 0,2 Prozent an. Mit Beginn des Gipfels der Bric-Staaten könnte nach Meinung von Analysten eine negative Stimmung für den Greenback entstehen. Denn hier werde es unweigerlich auch um die Frage gehen, ob und wie sich Staaten von ihrer starken Abhängigkeit vom übermächtigen Dollar verabschieden könnten, heißt es beispielsweise bei der DZ Bank.

Ob die terminierten Reden der US-Notenbankvertreter bzw. -vertreterinnen Tom Barkin (Richmond), Austan Goolsbee (Chicago) und Michelle Bowman (Gouverneurin) für Bewegung sorgen, gilt als unwahrscheinlich. Die DZ Bank ordnet Bowman eindeutig den Falken und Goolsbee klar den Tauben zu. Thomas Barkin sei eher im neutralen Lager anzusiedeln, so dass im Zweifel "für jeden etwas dabei" sei. Mehr Potenzial dürfte die Rede von Fed-Gouverneur Jerome Powell am Freitag aufweisen, heißt es im Handel.

Auch am Erdölmarkt tut sich aktuell wenig, der Goldpreis bewegt sich ebenfalls kaum.

