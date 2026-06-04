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MÄRKTE USA/Neigung zu Gewinnmitnahmen wächst - Lululemon vor Kursrutsch

05.06.26 13:43 Uhr
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Vorfeld der möglicherweise richtungweisenden Arbeitsmarktdaten für Mai, deuten sich zum Start an der Wall Street Kursverluste an - insbesondere im Technologiebereich. Zum einen scheint sich die Neigung zu verstärken, Gewinne mitzunehmen, zumal nachdem Broadcom am Mittwoch mit dem Ausblick enttäuscht hatte. Zum anderen werden der anstehende Börsengang von SpaceX und die Kapitalerhöhung von Meta in naher Zukunft in Summe wohl bis zu 160 Milliarden Dollar aufsaugen. Das Geld dürfte zum Teil auch durch den Verkauf anderer Technologieaktien aus den Portfolios aufgebracht werden müssen.

BMI, eine Einheit von Fitch Solutions, stellt sich mit Blick auf die geplanten Börsengänge von Anthropic, OpenAI und SpaceX dazu passend die Frage, ob der Markt so viele Mega-Listings in kurzer Zeit verkraften könne.

Noch vor dem Börsenstart stehen die monatlichen Jobdaten auf dem Programm. Sie haben immer das Potenzial, für einen starken Impuls zu sorgen, in die eine wie die andere Richtung. Sollten die Daten stark ausfallen, dürften sich die zuletzt gestiegenen Zinserhöhungserwartungen weiter verstärken und den Aktienmarkt möglicherweise bremsen. Schwache Daten könnten wiederum Sorgen vor steigenden Zinsen dämpfen.

Ökonomen prognostizieren ein verlangsamtes Stellenwachstum von 80.000 nach 115.000 im Vormonat. Bei den für die Inflationserwartungen interessanten durchschnittlichen Stundenlöhnen wird ein Plus von 0,3 (0,2) Prozent auf Monats- und eine Steigerung um 3,4 (3,6) Prozent auf Jahressicht vorausgesagt. Die US-Anleiherenditen zeigen sich zunächst noch wenig verändert. Im Zehnjahresbereich geht es um 1 Basispunkt auf 4,47 Prozent nach unten.

Ein Kursrutsch zeichnet sich bei Lululemon Athletica ab. Nachdem der Hersteller von Freizeitbekleidung seine Jahresprognose gesenkt hat, knickt die Aktie auf Nasdaq.com um knapp 13 Prozent ein. Docusign werden in der Vorbörse gut 4 Prozent tiefer gestellt. Hier enttäuscht laut den Analysten von Jefferies, dass bei dem Spezialisten für elektronische Signaturen die Wachstumsprognose für die jährlich wiederkehrenden Umsätze für 2027 weiterhin zwischen 8,25 und 8,75 Prozent liegt. Einige Anleger dürfte auch das Fehlen eines Zeitplans für die Rückkehr zu einem zweistelligen Umsatzwachstum enttäuschen.

Broadcom geben nach dem fast 13-prozentigen Rücksetzer vom Vortag um weitere rund 1,5 Prozent nach. Andere Branchenwerte mit KI-Bezug wie Lumentum, Nvidia, Intel, Marvell Technology, Micron Technology, Sandisk oder AMD werden vorbörslich ebenfalls mit Einbußen gesehen, sie liegen zwischen etwa 1,5 und 3,5 Prozent.

Almonty Industries verbilligen sich um etwa 10 Prozent, belastet von der Ankündigung des Bergbauunternehmens, gewinnverwässernde wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen zu begeben. Guidewire Software ist mit dem Ausblick für den jährlich wiederkehrenden Umsatz hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben. Die Aktie fällt um 14 Prozent.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,04 -0,01 4,05 4,03

5 Jahre 4,18 -0,01 4,19 4,16

10 Jahre 4,47 -0,01 4,48 4,46

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10

EUR/USD 1,1637 +0,2 0,0028 1,1609 1,1602

EUR/JPY 186,07 +0,2 0,2900 185,78 185,6400

EUR/CHF 0,9165 -0,0 -0,0002 0,9167 0,9173

EUR/GBP 0,8639 -0,1 -0,0007 0,8646 0,8640

USD/JPY 159,89 -0,1 -0,1200 160,01 159,9900

GBP/USD 1,3469 +0,4 0,0049 1,342 1,3426

USD/CNY 6,7655 -0,1 -0,0080 6,7735 6,7692

USD/CNH 6,7676 -0,1 -0,0090 6,7766 6,7765

AUS/USD 0,714 +0,1 0,0007 0,7133 0,7139

Bitcoin/USD 62.513,05 -1,7 -1.075,52 63.588,57 66.504,92

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,18 +0,2 0,14 93,04

Brent/ICE 94,93 -0,1 -0,10 95,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.463,39 -0,2 -10,50 4.473,89

Silber 72,63 -1,7 -1,24 73,87

Platin 1.887,00 -0,7 -13,25 1.900,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 07:44 ET (11:44 GMT)

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