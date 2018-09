MÄRKTE USA/Neue Rekorde an Wall Street - Ausblick belastet Micron

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Gewinnen vom Donnerstag geht es zum Wochenausklang an der Wall Street weiter nach oben. Gleich nach der Startglocke haben Dow-Jones-Index und S&P-500 ihre Rekordstände vom Vortag durch neue abgelöst. Der Dow legt um 0,2 Prozent zu auf 26.719 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,3 Prozent nach oben. Der Nasdaq-Composite gewinnt ebenfalls 0,3 Prozent.

Die Voraussetzungen für weitere Kursgewinne sind im Grunde nicht schlecht: Zwar ist der Handelsstreit zwischen den USA und China noch nicht beigelegt, aber immerhin gibt es keine neuen schlechten Nachrichten. Stattdessen sind die US-Konjunkturdaten der jüngsten Zeit überwiegend gut ausgefallen. Am Freitag können die Markit-Einkaufsmanagerindizes für verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe weitere Hinweise dazu geben, ob die breite US-Wirtschaft trotz der Handelskonflikte immer noch gut läuft.

In einzelnen Branchen zeitigt der Zollstreit allerdings schon erste negative Folgen. So hat der Halbleiterhersteller Micron am Donnerstag nach Börsenschluss darüber geklagt, dass der Konflikt das Geschäft beeinträchtige, und einen enttäuschenden Ausblick auf sein laufendes erstes Geschäftsquartal gegeben. Dass Micron im vierten Geschäftsquartal Rekordumsätze verbuchte und überraschend gut verdiente, tritt darüber in den Hintergrund. Die Micron-Aktie verliert 3,4 Prozent.

Großer Verfall mit Unsicherheit behaftet

Im weiteren Verlauf der Sitzung birgt der Große Verfall am Freitag einige Unwägbarkeiten. Zu diesem Termin, auch Vierfacher Hexensabbat genannt, verfallen Futures und Optionen auf Indizes und Einzelaktien. Dabei dürfte es turbulent zugehen, und die Kursentwicklungen könnten verzerrt sein.

Am Devisenmarkt gerät das Pfund mit Aussagen der britischen Premierministerin unter Druck. Theresa May sieht die Brexit-Verhandlungen in einer Sackgasse, nachdem die EU den Plan der britischen Regierung zur Gestaltung der künftigen Handelsbeziehungen abgelehnt hat. Auch sei kein Deal einem schlechten Deal vorzuziehen. Das Pfund fällt auf 1,3070 Dollar und notiert damit etwa 2 US-Cent unter seinem Tageshoch. Auch der Euro kommt zum Dollar zurück. Er steht aktuell bei etwa 1,1740 Dollar. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,1803 Dollar.

Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag geht es zum Wochenausklang mit den Ölpreisen wieder nach oben. Im Blick steht eine Konferenz der Opec am Wochenende, an der auch Nicht-Mitglieder wie Russland teilnehmen werden. Dabei soll erörtert werden, wie der Wegfall des iranischen Angebots kompensiert werden soll, wenn im November die neuen US-Sanktionen gegen das Land in Kraft treten. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 1,0 Prozent auf 70,99 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verteuert sich um 1,2 Prozent auf 79,65 Dollar.

Der Goldpreis sackt um 1,2 Prozent ab auf 1.193 Dollar. Händler rätseln zunächst, welche Gründe dahinter stecken.

Am Anleihemarkt halten sich die Kursbewegungen ebenfalls in Grenzen. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 3,08 Prozent.

Unter den Einzelwerten an der Börse verlieren Adobe 0,2 Prozent, nachdem die Gesellschaft die bisher größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte angekündigt hat. Der US-Software-Konzern will den Marketing-Software-Spezialisten Marketo für 4,75 Milliarden Dollar übernehmen.

Ferner kündigte Medtronic den Kauf von Mazor Robotics für 1,64 Milliarden Dollar an. Metronic zeigen sich knapp behauptet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.718,98 0,23 62,00 8,09

S&P-500 2.939,69 0,31 8,94 9,95

Nasdaq-Comp. 8.051,57 0,29 23,34 16,63

Nasdaq-100 7.598,21 0,39 29,17 18,79

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,81 0,1 2,81 160,6

5 Jahre 2,96 0,9 2,95 103,8

7 Jahre 3,04 1,5 3,02 79,0

10 Jahre 3,08 1,2 3,06 63,1

30 Jahre 3,21 1,4 3,20 14,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1737 -0,35% 1,1778 1,1753 -2,3%

EUR/JPY 132,33 -0,11% 132,86 132,21 -2,2%

EUR/CHF 1,1240 -0,47% 1,1295 1,1296 -4,0%

EUR/GBP 0,8981 +1,21% 0,8884 0,8872 +1,0%

USD/JPY 112,75 +0,22% 112,83 112,48 +0,1%

GBP/USD 1,3070 -1,52% 1,3256 1,3247 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 6.728,46 +5,2% 6.549,40 6.435,05 -50,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,99 70,32 +1,0% 0,67 +21,6%

Brent/ICE 79,65 78,70 +1,2% 0,95 +24,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.193,50 1.207,58 -1,2% -14,09 -8,4%

Silber (Spot) 14,23 14,31 -0,5% -0,08 -16,0%

Platin (Spot) 825,85 834,50 -1,0% -8,65 -11,2%

Kupfer-Future 2,81 2,72 +3,2% +0,09 -16,0%

