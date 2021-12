MÄRKTE USA/Neue Rekorde - Biogen mit Übernahmefantasie fest

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Wie bereits am Vortag blieb die technologielastige Nasdaq zurück. Der Dow-Jones-Index verzeichnete auf Schlusskursbasis wie der S&P-500 ein Rekordhoch. Er schloss 0,2 Prozent höher bei 36.489 Punkten, der S&P-500 gewann 0,1 Prozent, der technologielastige Nasdaq-Composite verlor dagegen 0,1 Prozent. Dabei gab es insgesamt 1.897 (Dienstag: 1.819) Kursgewinner und 1.464 (1.537) -verlierer. Unverändert schlossen 127 (143) Titel. Die Umsätze waren stark ausgedünnt, denn viele Marktteilnehmer nutzen die Zeit "zwischen den Jahren" zu einem Urlaub.

Übergeordnet sei die Stimmung jedoch gut, hieß es aus dem Handel. Viele Anleger blickten dem neuen Jahr zuversichtlich entgegen. Basierend auf jüngsten Erkenntnissen wird die aktuell grassierende Omikron-Variante des Coronavirus keine derart strengen Einschränkungen notwendig machen, wie sie während der vorigen Pandemiewellen angeordnet wurden. Somit dürfte auch die Wirtschaft weniger leiden, sondern vielmehr ihren Erholungskurs fortsetzen. Bei den Unternehmen werde sich das in höheren Gewinnen niederschlagen.

Gute Zahlen und Aktienrückkauf beflügeln Victoria's Secret

Unter den Einzelwerten an der Börse fielen Tesla um 0,2 Prozent. Tesla-Chef Elon Musk hat sich von weiteren Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Dollar getrennt und außerdem Optionen auf 1,55 Millionen Aktien des Elektroautoherstellers ausgeübt.

Um 5,4 Prozent abwärts ging es mit der Aktie des Eierproduzenten Cal-Maine Foods. Wegen höherer Kosten hat das Unternehmen in seinem zweiten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verbucht.

Victoria's Secret verbesserten sich um 12,2 Prozent. Der Einzelhändler zeigt sich zufrieden mit dem vierten Quartal und hat seine Ertragsziele bekräftigt. Überdies plant das Unternehmen einen beschleunigten Aktienrückkauf im Volumen von 250 Millionen Dollar.

Enttäuschende Viertquartalszahlen ließen Fuelcell um knapp 13 Prozent einbrechen. Das Unternehmen hat überraschend einen Umsatzrückgang vermeldet, der es stärker als angenommen in die roten Zahlen drückte.

Die Biogen-Aktie profitierte von Übernahmefantasie und stieg um 9,5 Prozent. Die Korea Economic Daily berichtet von Kaufinteresse von Samsung. Biogen sei in Gesprächen mit den Koreanern.

Dank der nachlassenden Omikron-Sorgen waren Staatsanleihen nicht gefragt. Im Gegenzug stiegen die Renditen deutlich an.

Der Dollar kam zurück. Dabei bremste der Umstand, dass Fluchtwährungen wie der Dollar in Zeiten einer erhöhten Risikoneigung weniger gefragt sind. Übergeordnet stützen jedoch die für 2022 angekündigten Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Gold wurde ebenfalls gemieden. Die anstehenden US-Zinserhöhungen machen das zinslos gehaltene Edelmetall vergleichsweise unattraktiv.

Die Ölpreise tendierten volatil. Nach den offiziellen US-Lagerbestandsdaten der staatlichen Energy Information Administration sprangen sie ins Plus. Sowohl bei Rohöl als auch bei Benzin und Destillaten wiesen die Daten einen beträchtlichen Rückgang auf. Zudem ist die Nachfrage nach Benzin auf den höchsten Stand seit Ende Juli gestiegen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.488,63 +0,2% 90,42 +19,2%

S&P-500 4.793,06 +0,1% 6,71 +27,6%

Nasdaq-Comp. 15.766,22 -0,1% -15,51 +22,3%

Nasdaq-100 16.491,01 +0,0% 2,35 +28,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,75 -0,8 0,76 63,3

5 Jahre 1,30 5,0 1,25 93,6

7 Jahre 1,47 6,3 1,41 82,0

10 Jahre 1,55 6,9 1,48 63,6

30 Jahre 1,96 6,1 1,90 31,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:54 Uhr Di,17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1348 +0,4% 1,1305 1,1314 -7,1%

EUR/JPY 130,50 +0,5% 129,88 129,79 +3,5%

EUR/CHF 1,0381 +0,1% 1,0373 1,0375 -4,0%

EUR/GBP 0,8414 +0,0% 0,8419 0,8423 -5,8%

USD/JPY 114,99 +0,2% 114,89 114,73 +11,3%

GBP/USD 1,3487 +0,4% 1,3422 1,3430 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3685 -0,1% 6,3723 6,3739 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 47.235,71 -1,0% 47.784,17 48.421,61 +62,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,49 75,98 +0,7% 0,51 +61,6%

Brent/ICE 79,19 78,94 +0,3% 0,25 +56,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.804,73 1.806,38 -0,1% -1,66 -4,9%

Silber (Spot) 22,84 23,03 -0,8% -0,19 -13,5%

Platin (Spot) 972,48 978,58 -0,6% -6,10 -9,2%

Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,4% -0,02 +25,5%

