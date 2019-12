MÄRKTE USA/Neue Rekorde - Boeing mit CEO-Wechsel gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Gewinnen präsentiert sich die Wall Street zu Beginn der Weihnachtswoche. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite haben ihre bisherigen Rekordhochs leicht übertroffen. Für etwas Entspannung sorgt, dass China die Importzölle auf insgesamt 850 Produkte gesenkt hat, darunter gefrorenes Schweinefleisch, Medizin- und einige Hochtechnologiekomponenten. Peking setzt damit einen Teil des Kompromisses aus den "Phase-1"-Handelsgesprächen mit den USA um. Im Unternehmensbereich stehen die Aktien von Boeing mit dem CEO-Wechsel im Blickpunkt.

Insgesamt dürften die Umsätze jedoch recht niedrig bleiben, da sich viele Teilnehmer bereits in den Weihnachtsferien befänden, heißt es.

Der Dow-Jones-Index klettert gegen Mittag New Yorker Ortszeit um 0,4 Prozent auf 28.566 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,2 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite verbessert sich um 0,3 Prozent.

US-Auftragseingänge überraschend schwach

Für eine negative Überraschung sorgten die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für den November. Diese fielen gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent, während Ökonomen mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet hatten. Der Hauptgrund war ein großes Orderminus bei Rüstungsgütern. Auch die Neubauverkäufe für November blieben etwas hinter den Prognosen zurück. An den Märkten sorgten die Daten indes nicht für größere Irritationen.

Boeing-Aktie legt mit CEO-Wechsel deutlich zu

Die Krise um die Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max hat nun auch personelle Konsequenzen bei dem US-Flugzeughersteller. Mit sofortiger Wirkung räumt Dennis Muilenburg seinen Platz als CEO. Wie der Konzern mitteilte, wurde Chairman David Calhoun mit Wirkung zum 13. Januar 2020 zum CEO ernannt. Mit der Maßnahme soll das Vertrauen wieder hergestellt werden, begründete Boeing den Schritt. Nach zwei Abstürzen der Maschinen vom Typ 737 Max will Boeing die Produktion der Maschinen ab Januar vorübergehend aussetzen, da sich die Wiederzulassung durch die US-Luftfahrtbehörde weiter verzögert. Die Boeing-Aktie steigt um 2,6 Prozent.

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat am Freitag nach Börsenschluss zwei Zukäufe bekannt gegeben. Es wurden jedoch keine Einzelheiten zu den beiden Übernahmen genannt. Die Aktie von Johnson & Johnson gibt leicht um 0,1 Prozent nach.

Die Sarepta-Aktie schießt um 7,8 Prozent nach oben, nachdem sich der Schweizer Pharmakonzern Roche die Nutzungsrechte für ein künftiges Medikament sich außerhalb der USA gesichert hat. Sarepta Therapeutics erhält dafür vorab 750 Millionen US-Dollar in bar und 400 Millionen Dollar in Aktien. Bei einem Erfolg des noch in der Entwicklung befindlichen Medikaments sollen zusätzlich Meilenstein-Zahlungen und Umsatzbeteiligungen fließen, so Roche.

Für die Apple-Aktie geht es um 1,5 Prozent auf 283,68 Dollar nach oben. Die Analysten von Wedbush haben das Kursziel auf 350 von 325 Dollar erhöht. Die "Outperform"-Einstufung wurde bestätigt.

Ölpreise wenig verändert - Meldungen aus Saudi-Arabien im Fokus

Die Ölpreise zeigen sich zu Wochenbeginn recht volatil, nach zwischenzeitlichen Verlusten geht es nun wieder leicht nach oben. Gebremst werden die Preise von einer Meldung zur arabischen Halbinsel. Nach Angaben informierter Kreise stehen Saudi-Arabien und Kuwait vor der Beilegung ihres fünfjährigen Streits um gemeinsam genutzte Ölfelder. Damit könnte die Produktion einer halben Million Barrel Öl täglich zurück auf den Markt kommen. Der Preis für einen Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,1 Prozent auf 60,44 Dollar, für Brent geht es um 0,2 Prozent auf 66,24 Dollar nach oben.

Kaum Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Der Euro notiert unter der Marke von 1,11 Dollar weiterhin seitwärts. Unter diesem Niveau dürfte die Gemeinschaftswährung nach Einschätzung der Danske Bank auch in den kommenden ein bis drei Monaten bleiben. Die Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht. Vielmehr dürften Erwartungen auf der Gemeinschaftswährung lasten, dass die Geldpolitik weiter gelockert werde. Die fehlende Unterstützung von der Zinsseite deckele den Euro, heißt es.

Der Goldpreis legt nach den leichten Abgaben zum Wochenausklang moderat zu. Das Edelmetall habe wieder den Sprung über die wichtige Widerstandsmarke bei 1.480 Dollar geschafft, heißt es. Teilnehmer verweisen allerdings auf dünne Umsätze in der Weihnachtswoche. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.483 Dollar.

Die US-Anleihen zeigen sich kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 0,3 Basispunkte auf 1,92 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.566,28 0,39 111,19 22,46

S&P-500 3.226,45 0,16 5,23 28,71

Nasdaq-Comp. 8.953,34 0,32 28,38 34,94

Nasdaq-100 8.708,01 0,34 29,52 37,57

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,64 1,3 1,63 44,2

5 Jahre 1,73 0,2 1,73 -19,0

7 Jahre 1,85 0,4 1,84 -40,1

10 Jahre 1,92 0,3 1,92 -52,6

30 Jahre 2,34 -0,4 2,34 -72,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:27h Fr., 17:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1092 +0,13% 1,1083 1,1084 -3,3%

EUR/JPY 121,30 +0,03% 121,24 121,35 -3,5%

EUR/CHF 1,0893 +0,10% 1,0875 1,0887 -3,2%

EUR/GBP 0,8583 +0,71% 0,8521 0,8496 -4,6%

USD/JPY 109,36 -0,09% 109,40 109,48 -0,3%

GBP/USD 1,2922 -0,59% 1,3007 1,3046 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0096 +0,13% 7,0078 7,0001 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 7.540,51 +1,86% 7.491,76 7.148,76 +102,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,50 60,44 +0,1% 0,06 +24,4%

Brent/ICE 66,24 66,14 +0,2% 0,10 +19,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.483,20 1.478,36 +0,3% +4,84 +15,6%

Silber (Spot) 17,42 17,20 +1,2% +0,21 +12,4%

Platin (Spot) 935,00 914,40 +2,3% +20,60 +17,4%

Kupfer-Future 2,80 2,81 +0,1% +0,00 +5,8%

