MÄRKTE USA/Niedrigere Marktzinsen stützen Aktien - Alphabet auf Rekordhoch

DOW JONES--Nach der jüngsten Durststrecke ist die Wall Street am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Unterstützung kam von sinkenden Marktzinsen. Der Dow-Jones-Index fiel zwar um 0,1 Prozent auf 45.271 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite kletterten jedoch um 0,5 und 1,0 Prozent. Die Zahl der Kursgewinner an der Nyse betrug nach vorläufigen Angaben 1.441 (Dienstag: 893). Ihnen standen 1.323 (1.885) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 54 (65) Titel.

Zuletzt hatten die beharrlich hohe Inflation und steigende Staatsverschuldungen über einen Anstieg der globalen Rentenrenditen für Störfeuer am Aktienmarkt gesorgt. Am Mittwoch fiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 7 Basispunkte auf 4,21 Prozent. Marktteilnehmer machten dafür die sich eintrübende Lage auf dem Arbeitsmarkt verantwortlich, was Zinssenkungsspekulationen neue Nahrung gab. Die Zahl der offenen Stellen war im Juli um 176.000 niedriger als im Juni, wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik meldete. Mehr Informationen über die Beschäftigungslage sind in den kommenden Tagen zu erwarten. Am Donnerstag werden der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP für August und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Am Freitag folgt der offizielle Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat.

Auch das am Mittwoch veröffentlichte "Beige Book" der US-Notenbank zeugte von einer kaum verbesserten Wirtschaftsaktivität und von Konsumzurückhaltung aufgrund der gestiegenen Preise. Derweil gingen die Auftragseingänge der Industrie im Juli im erwarteten Rahmen zurück. Die Daten gaben dem Aktienmarkt keine Impulse.

Daneben verunsicherten weiter Bedenken über die Unabhängigkeit der US-Notenbank die Anleger. US-Finanzminister Bessent will sich laut informierten Kreisen am Freitag zur Suche nach einem Kandidaten für den nächsten US-Notenbankgouverneur äußern. In der Zwischenzeit geht das Warten weiter, ob die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch US-Präsident Trump rechtmäßig erfolgte. Eine Entscheidung könnte am Donnerstag fallen. Der Dollar kam nach den Vortagesaufschlägen etwas zurück, der Dollar-Index büßte mit Zinssenkungsfantasie 0,1 Prozent ein.

Die Erdölpreise fielen deutlich. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt die Opec+ eine Erhöhung der Fördermenge.

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 1 Prozent auf ein neues Rekordhoch, gestützt von den niedrigeren Anleiherenditen und dem etwas leichteren Dollar. Indien kaufe aktuell große Mengen des Edelmetalls, zudem nähmen die fiskalischen Sorgen in den USA zu und auch Inflationssorgen machten wieder verstärkt die Runde, nannten die Analysten von SP Angel als weitere Gründe für den Preisanstieg.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien der Google-Mutter Alphabet um 9,1 Prozent auf ihren bisher höchsten Stand, nachdem das Unternehmen einer Zerschlagung entgangen war. Im Kartellrechtsfall von Google hat der Konzern einen wichtigen juristischen Erfolg eingefahren. Der Suchmaschinenriese muss seinen Chrome-Webbrowser nicht verkaufen und darf auch die Kooperation mit Apple aufrechterhalten. Allerdings muss Google Auflagen erfüllen. Für die Apple-Aktie ging es mit der Nachricht um 3,8 Prozent nach oben. Google darf den iPhone-Hersteller weiterhin üppig dafür bezahlen, dass er Google zum Standard-Suchanbieter auf seinen Geräten macht.

Zscaler wurden überraschend 1,5 Prozent tiefer gehandelt. Das Cybersicherheitsunternehmen verzeichnete einen weiteren Umsatzsprung im Quartal. Dazu übertraf die Jahresprognose die Erwartungen. Risiken im Zusammenhang mit der Verbreitung von KI treiben bei Zscaler die Nachfrage. HealthEquity zogen um 7,6 Prozent an. Das Finanztechnologieunternehmen übertraf im zweiten Quartal mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten und hob die Gewinnprognose an. Comerica zeigten sich 0,2 Prozent niedriger; laut Wall Street Journal hat sich der aktivistische Investor HoldCo Asset Management mit dem Vorstand angelegt und sich für einen Verkauf der Regionalbank ausgesprochen.

Die Aktien von Macy's sprangen um 20,6 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hatte Quartalsergebnisse über den Analystenerwartungen vorgelegt und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Bruker knickten um 11,7 Prozent ein. Der Hersteller von wissenschaftlichen Instrumenten hat eine Kapitalerhöhung um 600 Millionen Dollar angekündigt. Figma legten um 4 Prozent zu. Das Design-Softwareunternehmen wird nach Handelsende erstmals seit dem Börsengang am 31. Juli Quartalszahlen vorlegen.

