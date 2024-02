MÄRKTE USA/Pause nach Rekordjagd - S&P-500 knapp unter 5.000 Punkten

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen geben am Donnerstagmittag (Ortszeit) mehrheitlich leicht nach. Nachdem der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes zur Wochenmitte neue Rekordmarken erklommen haben, sei wohl erst einmal eine Verschnaufpause angesagt, heißt es aus dem Handel. Gleichwohl halten Beobachter es für möglich, dass der S&P-500 erstmals die Marke von 5.000 Punkten knacken wird, die er am Vortag nur knapp verfehlt hat.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,3 Prozent auf 38.561 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,1 Prozent. Dagegen legt der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent zu.

Unterstützung kommt dabei vom Anleihemarkt, wo sich die Renditen in den vergangenen Tagen stabilisierten. Eine Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch traf auf rege Nachfrage - nach Meinung von Marktteilnehmern ein Zeichen dafür, dass Anleger die Inflation nunmehr ebenso entspannt sehen wie den Umstand, dass es wohl noch etwas länger dauern wird, bis die US-Notenbank die Zinsen senken wird.

Erneut gibt die Bilanzsaison mit einer Fülle an Unternehmenszahlen die Richtung vor. An Konjunkturdaten wurden nur die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Sie zeugen von einer nach wie vor guten Beschäftigungslage. Demnach beantragten in der vergangenen Woche 218.000 Menschen in den USA erstmals Arbeitslosenhilfe. Das waren 9.000 weniger als in der Woche davor und 2.000 weniger, als Volkswirte vorhergesagt hatten.

Disney legen nach Zahlen zu - Paypal knicken ein

Positiv werden die Geschäftszahlen aufgenommen, die der Unterhaltungskonzern Walt Disney am späten Mittwoch veröffentlicht hat. Die Aktie legt um 11,7 Prozent zu. Disney übertraf nicht nur mit den Geschäftszahlen die Erwartungen, sondern kündigte auch den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung am Spieleentwickler Epic Games an, bekannt für "Fortnite".

Einen Satz um 57,1 Prozent macht die Aktie des Halbleiterkonzerns Arm Holdings. Dank des KI-Booms lagen Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen, dazu gab Arm einen optimistischen Ausblick.

Nicht in allen Punkten überzeugte dagegen Paypal (-11,4%). Der Zahlungsdienstleister hat zwar den Umsatz gesteigert und weiteres Wachstum in Aussicht gestellt, doch sank die Zahl der aktiven Kunden. Zudem rechnet Paypal mit einem Rückgang des Gewinns je Aktie im laufenden Jahr.

Under Armour verlieren 0,1 Prozent. Der Umsatz des Sportartikelherstellers ist zwar deutlicher zurückgegangen als angenommen, doch verdiente das Unternehmen mehr als erwartet. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr passte Under Armour leicht nach unten an, die Gewinnprognose je Aktie liegt jedoch über dem Analystenkonsens.

Der Tabakkonzern Philip Morris (-2,4%) meldete einen Gewinnrückgang und gab enttäuschende Ertragsziele aus.

Dollar mit leichter Erholung - Ölpreise steigen kräftig

Der Dollar zeigt sich nach den jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt etwas fester. Der Dollar-Index verbessert sich um 0,2 Prozent. Der Greenback erhält dabei Unterstützung durch die niedriger als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Erstanträge. Die Daten ließen die Märkte weitgehend im Unklaren darüber, ob die Fed sich sicher genug fühlt, um im Mai oder erst später mit einer Zinssenkung zu beginnen, heißt es.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen etwas an. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 2,2 Basispunkte auf 4,14 Prozent. Die Erstanträge würden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Fed die Zinsen im März weiter unverändert lässt und mit Zinssenkungen erst im Mai beginnen dürfte, so ein Teilnehmer.

Die steigenden Marktzinsen belasten wiederum den Goldpreis, der leichter tendiert.

Die Ölpreise legen deutlicher zu. Sie werden weiter gestützt vom Nahostkonflikt. Der Preis für die europäische Referenzsorte Brent klettert über die Marke von 80 Dollar je Barrel, nachdem Israel einen Vorschlag der radikalislamistischen Hamas für einen Waffenstillstand abgelehnt hat.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.561,28 -0,3% -116,08 +2,3%

S&P-500 4.989,47 -0,1% -5,59 +4,6%

Nasdaq-Comp. 15.792,44 +0,2% 35,80 +5,2%

Nasdaq-100 17.789,28 +0,2% 34,21 +5,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,45 +0,4 4,44 2,6

5 Jahre 4,10 +2,1 4,08 10,5

7 Jahre 4,14 +4,3 4,10 17,0

10 Jahre 4,14 +2,2 4,12 26,3

30 Jahre 4,37 +4,1 4,33 40,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0766 -0,1% 1,0786 1,0759 -2,5%

EUR/JPY 160,80 +0,8% 160,45 159,16 +3,3%

EUR/CHF 0,9412 -0,1% 0,9416 0,9389 +1,4%

EUR/GBP 0,8537 +0,1% 0,8539 0,8522 -1,6%

USD/JPY 149,37 +0,9% 148,76 147,94 +6,0%

GBP/USD 1,2611 -0,1% 1,2630 1,2625 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2158 +0,1% 7,2073 7,2117 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 45.207,55 +2,4% 44.497,48 43.099,88 +3,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,72 73,86 +2,5% +1,86 +4,9%

Brent/ICE 81,17 79,21 +2,5% +1,96 +5,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,74 28,26 -1,8% -0,52 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.029,76 2.035,38 -0,3% -5,63 -1,6%

Silber (Spot) 22,47 22,28 +0,9% +0,20 -5,5%

Platin (Spot) 890,10 882,50 +0,9% +7,60 -10,3%

Kupfer-Future 3,68 3,74 -1,4% -0,05 -5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

