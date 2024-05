MÄRKTE USA/Rally könnte in die dritte Runde gehen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rally an der Wall Street könnte sich am Montag auf drei Sitzungen ausdehnen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Eröffnung des Kassamarktes schließen. Der zuletzt schwächer als gedacht ausgefallene Arbeitsmarktbericht hält die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen am Leben, ohne jedoch echte Konjunkturängste zu streuen. Diese Kombination stützt den Aktienmarkt weiter. Händler sprechen daher auch von einem Idealzustand am Aktienmarkt.

"Die jüngsten Arbeitsmarktdaten, die hinter den Schätzungen zurückblieben, haben bewiesen, dass der Arbeitsmarkt in den USA nun enger wird, was die Hoffnung auf eine taubenhaftere Haltung der Fed wiederbelebt hat. Dies wiederum stellt für Aktienkäufer eine Erleichterung dar", sagt Analyst Pierre Veyret von ActivTrades. Der Zinsterminmarkt preist nun wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 50 Prozent eine Zinssenkung im September ein, zum Wochenschluss hatte dieser Wert noch bei rund 66 Prozent gelegen. Neuen Schwung könnte die Zinsdebatte von den Reden der Fed-Vertreter John Williams aus New York und Thomas Barkin aus Richmond im Tagesverlauf erhalten.

Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Dollarindex zeigt sich praktisch unverändert. Die Renditen am Rentenmarkt bleiben unter Druck und geben weiter nach - getrieben von wieder entfachten Zinssenkungsfantasien bedingt durch die schwächeren Konjunkturdaten vom Freitag. Einige wenige Marktteilnehmer verweisen mit Blick auf eine mögliche israelische Offensive im Gaza-Streifen auf Käufe von Staatsanleihen als vermeintlich sicheren Hafen.

Geopolitik wieder stärker im Bewusstsein

Daher steigen auch die Erdölpreise leicht. Die jüngsten Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas hätten kaum Fortschritte gezeigt, heißt es. Damit rückten am Erdölmarkt Transport- und Versorgungsprobleme wieder ins Bewusstsein der Investoren. Zudem hat Saudi-Arabien die Preise ab Juni angehoben.

Zinssenkungsfantasien, Sorgen um eine Eskalation des Nahostkrieges und Meldungen über geplante Übungen russischer Truppen mit nicht-strategischen Atomwaffen nahe der Ukraine stützen derweil den Goldpreis. Zudem erweitern Zentralbank wie jene in China weiterhin ihre Goldreserven. Laut Bank of America ist dies ein Schritt, um sich vom US-Dollar zu lösen.

Die Investmentholding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat im ersten Quartal 2024 einen Anstieg des Betriebsgewinns um 39 Prozent nach Steuern auf einen Rekordwert erzielt. Berkshire verringerte außerdem seinen massiven Anteil an Apple im ersten Quartal um etwa 13 Prozent. Die B-Aktie von Berkshire Hathaway steigt vorbörslich um 1,3 Prozent - Apple verlieren dagegen 0,6 Prozent.

Perficient schießen um 53,1 Prozent in die Höhe. Der IT-Berater wird EQT für rund 3 Milliarden US-Dollar übernehmen. Luminar Technologies streicht 20 Prozent der Stellen, der Kurs verliert 7,1 Prozent. Vistra steigen am Mittwoch in den marktbreiten Index S&P-500 auf, der Kurs gewinnt 3,1 Prozent. Biontech stehen nach den Zahlenausweis 2,9 Prozent unter Druck. Die Mainzer Biopharmagesellschaft hat bei einem Umsatz von knapp 188 Millionen Euro einen Nettoverlust von 315 Millionen eingefahren.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,79 -2,9 4,82 37,0

5 Jahre 4,46 -4,5 4,50 45,8

7 Jahre 4,46 -4,5 4,51 49,1

10 Jahre 4,47 -4,1 4,51 59,3

30 Jahre 4,63 -3,8 4,67 66,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:45 Fr, 18:15 % YTD

EUR/USD 1,0786 +0,2% 1,0765 1,0764 -2,3%

EUR/JPY 165,56 +0,6% 165,53 164,51 +6,4%

EUR/CHF 0,9752 +0,1% 0,9749 0,9740 +5,1%

EUR/GBP 0,8567 -0,1% 0,8572 0,8583 -1,2%

USD/JPY 153,51 +0,4% 153,79 152,82 +9,0%

GBP/USD 1,2589 +0,3% 1,2557 1,2542 -1,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2012 +0,1% 7,2178 7,1971 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 63.476,13 -0,5% 64.283,35 61.735,42 +45,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,81 78,11 +0,9% +0,70 +8,7%

Brent/ICE 83,52 82,96 +0,7% +0,56 +9,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,54 30,07 +4,9% +1,47 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.325,67 2.301,75 +1,0% +23,92 +12,8%

Silber (Spot) 27,25 26,56 +2,6% +0,69 +14,6%

Platin (Spot) 967,42 958,68 +0,9% +8,74 -2,5%

Kupfer-Future 4,64 4,57 +1,3% +0,06 +18,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2024 09:02 ET (13:02 GMT)