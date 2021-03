MÄRKTE USA/Rekordjagd geht weiter - Fed-Sitzung im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rekordjagd an der Wall Street setzt sich zu Wochenbeginn fort. Nach dem Start markierte der Dow-Jones-Index bei 32.931 Punkten ein neues Allzeithoch. Allerdings zeigt sich der Gesamtmarkt wenig bewegt. Die Technologiewerte bleiben mit der weiter in der Nähe ihres Jahreshochs stehenden Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen tendenziell unter Druck. Der Sektor reagiert hier besonders sensibel, auch weil die Unternehmen meist hohe Investitionen stemmen müssen.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,4 Prozent auf 32.905 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite zeigt sich wenig verändert.

Die Blicke des Marktes sind schon auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Einige Marktteilnehmer sind besorgt, dass das große Fiskalpaket der US-Regierung im Volumen von 1,9 Billionen Dollar zu einer deutlich höheren Inflation führen könnte, und zwar für einen längeren Zeitraum. Das könnte die Fed dazu zwingen, die Zinsen früher anzuheben als vom Markt erwartet.

Fed-Mitglieder hatten zuletzt aber wiederholt versucht, solche Ängste zu beschwichtigen, und bekräftigt, dass die Geldpolitik für die absehbare Zukunft locker bleiben werde, um die Erholung des Arbeitsmarktes zu unterstützen. "Die Notenbank-Sitzung wird entscheidend und wesentlich sein, um die Märkte weiter darüber aufzuklären, was die Fed vorhat", so Carsten Brzeski, globaler Leiter des Makro-Research bei ING.

Empire State Index besser als erwartet

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn übersichtlich. Es wurde vorbörslich nur der Empire State Manufacturing Index für März veröffentlicht. Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat sich dabei stärker verbessert als erwartet und ist auf den höchsten Stand seit Juli geklettert.

Der Dollar legt leicht zu, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Die Experten von Unicredit gehen aber davon aus, dass die Anleger aktuell wenig Bereitschaft zeigen, die US-Devise in eine Richtung zu treiben. Der Markt warte auf die Ergebnisse der Fed-Sitzung.

Nach Rekordständen von fast 62.000 Dollar am Wochenende kommt es beim Bitcoin am Montag zu einer kräftigen Gegenbewegung, mit einem Rückfall auf 57.000 Dollar. Spezielle Gründe gibt es nicht; im Handel wird auf das Risiko zunehmender Regulierung verwiesen. CMC verweist darauf, dass vor allem Privatanleger für die jüngste Hausse verantwortlich gewesen seien. Ein Teil der Gelder aus dem jüngsten US-Konjunkturprogramm könnte direkt in Bitcoins angelegt worden sein, heißt es. Bitcoin-Fans setzen darauf, dass die Kryptowährung bald die Marke von 100.000 Dollar knacken wird.

Genmark-Aktie schießt mit Roche-Übernahmegebot nach oben

Für die Aktien von Genmark Diagnostics geht es um 29 Prozent auf 23,84 Dollar nach oben. Der Schweizer Pharmakonzern Roche übernimmt das Unternehmen für 1,8 Milliarden Dollar. Es werden 24,05 Dollar je Aktie gezahlt. Das entspricht einem Aufschlag von rund 43 Prozent auf den Schlusskurs am 10. Februar - dem letzten Handelstag, bevor Spekulationen über einen möglichen Verkauf aufkamen.

Die Aktien der beiden Pharmakonzerne Gilead Sciences (+1,1%) und Merck & Co (+1,7%) reagieren positiv auf die Absicht, gemeinsam eine Langzeittherapie gegen HIV zu entwickeln.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.905,12 0,39 126,48 7,51

S&P-500 3.947,98 0,12 4,64 5,11

Nasdaq-Comp. 13.332,51 0,09 12,65 3,45

Nasdaq-100 12.940,71 0,03 3,42 0,41

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 0,4 0,15 3,2

5 Jahre 0,83 -0,6 0,84 47,3

7 Jahre 1,27 -1,7 1,29 62,2

10 Jahre 1,61 -1,5 1,63 69,5

30 Jahre 2,36 -1,5 2,38 71,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Fr, 17:52 % YTD

EUR/USD 1,1929 -0,16% 1,1933 1,1954 -2,3%

EUR/JPY 130,25 -0,06% 130,35 130,10 +3,3%

EUR/CHF 1,1083 -0,20% 1,1104 1,1093 +2,5%

EUR/GBP 0,8572 -0,10% 0,8573 0,8586 -4,0%

USD/JPY 109,18 +0,09% 109,24 108,83 +5,7%

GBP/USD 1,3917 -0,05% 1,3919 1,3923 +1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,5041 +0,06% 6,5084 6,4950 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 57.012,50 -5,26% 58.150,30 57.402,00 +96,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,69 65,61 -1,4% -0,92 +32,9%

Brent/ICE 68,41 69,22 -1,2% -0,81 +32,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.734,50 1.728,01 +0,4% +6,49 -8,6%

Silber (Spot) 26,26 26,06 +0,8% +0,20 -0,5%

Platin (Spot) 1.223,95 1.205,70 +1,5% +18,25 +14,4%

Kupfer-Future 4,15 4,15 +0,0% +0,00 +17,9%

===

