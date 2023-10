MÄRKTE USA/Renditeschub drückt Aktien

NEW YORK (Dow Jones)--Etwas leichter ist die Wall Street am Montag in den Handel gegangen. Der Dow-Jones-Index verliert 0,5 Prozent auf 32.970 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite fallen um jeweils 0,4 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen lag am Montag vorübergehend erstmals seit 2007 über 5 Prozent, womit Aktien unter einer starken Konkurrenz zu leiden haben. Die Renditen werden auch davon gestützt, dass eine Ausweitung des Nahostkriegs am Wochenende nicht erfolgt ist. Bislang ist die große Bodenoffensive Israels im Gazastreifen ausgeblieben, zudem hat die Hamas zwei US-Geiseln freigelassen. Und schließlich wird auf den vermehrten Geldbedarf der US-Regierung aufgrund des Nahostkriegs verwiesen, aber auch der Ukrainekrieg verschlingt weiter große Geldsummen.

Bereits in der Vorwoche war die Rendite mit einem kräftigen Anstieg in die Nähe der 5 Prozent gestiegen, nachdem Fed-Chef Jerome Powell eine weitere Zinserhöhung nicht gänzlich ausgeschlossen hatte. Zudem hatten gute Einzelhandelsdaten die Anleihen belastet.

Im Übrigen konzentrieren sich die Anleger in dieser Woche auf die Berichtssaison. So berichten im Lauf der Woche unter anderem Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon. Vorab agieren die Teilnehmer vorsichtig.

Öl und Gold leichter

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg der jüngsten Zeit nicht fort. Auch hier nennen Teilnehmer als Grund die ausgbeliebene Ausweitung des Nahostkriegs. Dasselbe gilt für den Goldpreis, der im Zuge des Nahostkriegs angezogen hatte. Aktuell gibt er leicht nach.

Beim Dollar zeigt sich wenig Bewegung, der Dollarindex verharrt auf dem jüngsten Niveau. Im Wochenverlauf steht jedoch eine Reihe von US-Daten auf der Agenda. Unter anderem werden die Einkaufsmanagerindizes für Oktober und das US-BIP für das erste Quartal veröffentlicht. Die Daten dürften wahrscheinlich "im Großen und Ganzen gut sein, aber nicht ausreichen, um die Erwartungen einer weiteren Straffung der Federal Reserve zu verstärken", so die Unicredit.

Unter den Einzelwerten fallen Troika Media um 21 Prozent. Das Marketing- und Kommunikationsunternehmen teilte mit, es bestünden erhebliche Zweifel an einer Fortführung des Geschäfts. Das Unternehmen vermeldete außerdem für das zweite Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang um 31 Prozent auf 58,7 Millionen Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.969,58 -0,5% -157,70 -0,5%

S&P-500 4.208,08 -0,4% -16,08 +9,6%

Nasdaq-Comp. 12.937,32 -0,4% -46,48 +23,6%

Nasdaq-100 14.521,32 -0,3% -39,56 +32,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,10 -0,4 5,11 68,1

5 Jahre 4,90 +2,9 4,87 89,8

7 Jahre 4,96 +2,6 4,93 99,1

10 Jahre 4,96 +3,4 4,93 108,0

30 Jahre 5,11 +2,3 5,09 114,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:12 Uhr Fri, 17:30Uhr % YTD

EUR/USD 1,0598 +0,0% 1,0575 1,0595 -1,0%

EUR/JPY 158,95 +0,1% 158,56 158,74 +13,2%

EUR/CHF 0,9473 +0,2% 0,9463 0,9437 -4,3%

EUR/GBP 0,8716 +0,1% 0,8703 0,8717 -1,5%

USD/JPY 149,93 +0,1% 149,93 149,82 +14,3%

GBP/USD 1,2157 -0,0% 1,2152 1,2155 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3162 -0,1% 7,3264 7,3231 +5,6%

Bitcoin

BTC/USD 30.551,55 +2,6% 30.755,89 29.595,23 +84,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,35 88,08 -0,8% -0,73 +13,0%

Brent/ICE 91,24 92,16 -1,0% -0,92 +11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.976,99 1.981,23 -0,2% -4,24 +8,4%

Silber (Spot) 23,11 23,37 -1,1% -0,25 -3,6%

Platin (Spot) 896,95 900,70 -0,4% -3,75 -16,0%

Kupfer-Future 3,57 3,56 +0,3% +0,01 -6,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

