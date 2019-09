MÄRKTE USA/Ruhiges Geschäft nach Anschlägen und vor Zinsentscheid

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Verlusten dürfte die Wall Street am Dienstag starten. Das Thema das Vortags, die Attacken auf die saudische Ölindustrie, verliert an Gewicht, zumal US-Präsident Donald Trump versichert hat, keinen Krieg gegen den Iran führen zu wollen. Auch am Ölmarkt selbst ist wieder Ruhe eingekehrt.

Zugleich halten sich die Anleger wegen der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück, die am Mittwoch bekanntgegeben wird. Am Markt wird mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Spannend wird es bei den begleitenden Aussagen der Fed werden, die im Licht der jüngsten Entwicklungen in Saudi-Arabien, aber auch beim Handelskonflikt mit China zu sehen sind.

Noch vor Handelsbeginn werden neue Wirtschaftsdaten zur Industrieproduktion im August publiziert. Experten rechnen mit einem Monatsplus von 0,2 Prozent.

Ölpreis hält Gewinne

Am Ölmarkt geht es nach dem Preissprung am Vortag nun etwas abwärts, das Gros der Gewinne kann aber gehalten werden. Frühe Hoffnungen, dass in Saudi-Arabien das alte Produktionsniveau rasch wiederhergestellt werden kann, haben sich in Zweifel verwandelt, wie Schwellenländer-Chef Yerlan Syzdykov von Amundi sagt. In den nächsten Wochen könne wohl nur ein begrenzter Teil wiederaufgebaut werden, die komplette Restaurierung werde Monate benötigen.

Gold bewegt sich nach den Gewinnen des Vortags seitwärts und pendelt um 1.500 Dollar je Feinunze. Einen Impuls könnte die US-Notenbank am Mittwoch liefern.

Dagegen rücken Anleihen weiter vor. Die Zehnjahresrendite gibt um 3 Basispunkte auf 1,83 Prozent nach.

Im Euro-Dollar-Paar bewegt sich aktuell noch wenig. Der Euro notiert knapp über 1,10 Dollar, am Montag hatte er die Marke kurzzeitig unterboten. Damit hält der Dollar die kräftigen Vortagsgewinne, auch zum Yen bleibt er auf dem erhöhten Niveau. Teilnehmer sahen den Greenback am Vortag als Gewinner der Krise am Persischen Golf.

Corning stürzen ab

Am Aktienmarkt sackt die Aktie von Corning vorbörslich um 11,5 Prozent ab, nachdem der Spezialglas-Hersteller die Prognosen für Umsatz und Absatzmenge gesenkt hat.

Die Fedex-Aktie könnte davon profitieren, dass das Unternehmen als erster großer Logistik-Konzern die Preiserhöhungen für das kommende Jahr bekannt gegeben hat. Diese betragen im Schnitt 4,9 Prozent und liegen damit auf dem Niveau der Vorjahre.

KLA legen nochmals 0,2 Prozent zu, nachdem sie am Vortag auf Rekordniveau geschlossen hatten. Das Unternehmen erhöht die Dividende und stellt eine zusätzliche Dollar-Milliarde für Aktienrückkäufe bereit. KLA bestätigt überdies die eigene Gewinnprognose.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,74 -2,4 1,76 53,5

5 Jahre 1,67 -3,0 1,70 -25,3

7 Jahre 1,75 -2,8 1,78 -49,6

10 Jahre 1,81 -3,3 1,85 -63,2

30 Jahre 2,28 -3,7 2,32 -78,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:35 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1024 +0,21% 1,1013 1,1000 -3,8%

EUR/JPY 119,20 +0,23% 119,06 118,76 -5,2%

EUR/CHF 1,0967 +0,40% 1,0919 1,0925 -2,6%

EUR/GBP 0,8878 +0,30% 0,8864 0,8857 -1,4%

USD/JPY 108,15 +0,03% 108,17 107,97 -1,4%

GBP/USD 1,2416 -0,09% 1,2421 1,2419 -2,7%

USD/CNY 7,0969 +0,42% 7,0899 7,0674 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 10.159,00 -1,26% 10.201,50 10.136,75 +173,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,07 62,90 -1,3% -0,83 +29,2%

Brent/ICE 68,16 69,02 -1,2% -0,86 +23,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.501,13 1.499,25 +0,1% +1,88 +17,0%

Silber (Spot) 17,88 17,85 +0,2% +0,03 +15,4%

Platin (Spot) 936,10 938,75 -0,3% -2,65 +17,5%

Kupfer-Future 2,60 2,62 -1,0% -0,03 -1,8%

===

