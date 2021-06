MÄRKTE USA/S&P-500 auf Rekordhoch - Rally bei Nike

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Freitag mit leicht positiver Tendenz. Der US-Aktienmarkt marschiert auf das beste Wochenergebnis seit über zwei Monaten zu. Der Dow wird derweil von einer Rally bei Nike gestützt, der S&P-500 markiert ein weiteres Allzeithoch. "Wir befinden uns noch immer in einer Phase, in der die wirtschaftliche Aktivität weiter steigt. Es ist aber normal, dass man von Zeit zu Zeit auch mal eine gewisse Volatilität am Aktienmarkt beobachtet", sagt Fondsverwalter Hani Redha von PineBridge Investments. Doch die fundamentale Unterstützung mit sich bessernden Daten sei entscheidend. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,7 Prozent auf 34.446 Punkte, der S&P-500 um 0,3 Prozent. Nasdaq-Composite sinkt um knapp 0,1 Prozent.

Als ein Beispiel für sich bessernde Daten nennen Marktteilnehmer die Stimmung der US-Verbraucher. Denn die hat sich im Juni laut Revision deutlicher als gedacht aufgehellt. Gleichzeitig verringerten sich die Inflationserwartungen der Konsumenten. Die über allem schwebende Frage zum Zeitpunkt geldpolitischer Straffungen wird aber durch aktuelle Inflationsdaten wieder einmal nicht beantwortet. Der von der Fed zur Inflationsermittlung vorrangig verwendete PCE-Deflator zog an und kletterte in der Kernberechnung deutlicher über die Marke von 3 Prozent im Mai. Insgesamt stieg die Kennziffer auf Jahressicht um 3,9 Prozent und verbuchte den höchsten Anstieg seit 2008. Auf Jahres- und Monatssicht viel die Teuerung aber schwächer als gedacht aus. Händler sehen in den Daten keinen unmittelbaren Handlungsdruck für die Fed, zumal die Persönlichen Ausgaben niedriger ausfielen als erwartet.

Dollar volatil

Der Dollar gerät mit den niedrigen Persönlichen Ausgaben etwas unter Druck, erholt sich aber mit der sehr positiven Verbraucherstimmung wieder und notiert praktisch unverändert. Der Goldpreis befestigt sich etwas bei 1.787 Dollar für eine Unze. Die Ölpreise tendieren fester. Spekulationen über die nächsten Schritte der Gruppe OPEC+ laufen auf eine Förderausweitung hinaus. Damit dürfte die steigende Nachfrage aber nicht abgedeckt werden, heißt es.

Am Staatsanleihenmarkt dominieren Renditegewinne, die Zehnjahresrendite steigt um 4,2 Basispunkte auf 1,53 Prozent - getrieben von den hohen Inflationsdaten und der positiven Konsumstimmung. Es existiere weiter eine moderate Zinserhöhungsfantasie, heißt es.

Nike spurten nach Zahlenausweis davon

Mit einem Kursfeuerwerk werden die Viertquartalszahlen von Nike gefeiert. Die Aktie macht einen Satz um gut 13,9 Prozent nach oben. Der US-Sportartikelhersteller verdoppelte seine Umsätze gegenüber dem Vorjahr annähernd und kehrte in die Gewinnzone zurück. Ganz anders bei Fedex, wo es nach dem Geschäftsbericht um 4,4 Prozent nach unten geht. Bei dem Logistiker ist dem Markt gut offenbar nicht gut genug, denn Fedex hatte Rekordzahlen berichtet. Für das Kursminus ist laut Marktbeobachtern der verhaltene Ausblick verantwortlich.

Der Online-Marktplatz Ebay will die für dieses Jahr geplanten Aktienrückkäufe erhöhen. In diesem Jahr sollen Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden, im vorherigen Rückkaufplan waren es nur 2 Milliarden Dollar gewesen. Die Aktie legt 1,4 Prozent zu.

Der IT-Dienstleister Synnex steigerte Gewinn und Umsatz deutlich zum Vorjahr, der Kurs tendiert aber 0,9 Prozent leichter. Das Unternehmen stellte für das laufende Quartal niedrigere Umsätze in Aussicht. Progress Software zeigen sich nach dem Quartalsausweis 1,6 Prozent schwächer.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.445,76 +0,73% 248,94 +12,5%

S&P-500 4.278,55 +0,28% 12,06 +13,9%

Nasdaq-Comp. 14.361,57 -0,06% -8,14 +11,4%

Nasdaq-100 14.347,01 -0,13% -18,95 +11,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,27 0,5 0,26 14,9

5 Jahre 0,92 1,0 0,91 55,9

7 Jahre 1,28 3,3 1,25 63,1

10 Jahre 1,53 4,2 1,49 61,6

30 Jahre 2,15 4,8 2,10 49,9

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Do, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1938 +0,06% 1,1942 1,1932 -2,3%

EUR/JPY 132,26 -0,01% 132,34 132,23 +4,9%

EUR/CHF 1,0953 +0,01% 1,0956 1,0960 +1,3%

EUR/GBP 0,8586 +0,18% 0,8575 0,8579 -3,9%

USD/JPY 110,79 -0,07% 110,86 110,83 +7,3%

GBP/USD 1,3905 -0,11% 1,3934 1,3908 +1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,4591 -0,17% 6,4656 6,4722 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 32.234,14 -7,39% 35.179,76 34.403,01 +11,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,08 73,30 +1,06% 0,78 +53,2%

Brent/ICE 76,06 75,56 +0,66% 0,50 +48,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.777,58 1.775,48 +0,12% +2,11 -6,3%

Silber (Spot) 26,04 25,98 +0,25% +0,06 -1,3%

Platin (Spot) 1.112,00 1.096,25 +1,44% +15,75 +3,9%

Kupfer-Future 4,30 4,31 -0,37% -0,02 +21,8%

