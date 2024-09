MÄRKTE USA/Schwach - ISM-Index dämpft Zinssenkungshoffnung

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende geht es an den US-Börsen am Dienstag deutlich nach unten. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe lag deutlicher als erwartet im Kontraktion anzeigenden Bereich. Die Subkomponenten für Beschäftigung und Preise fielen jedoch höher aus als angenommen, was Zinssenkungshoffnungen dämpft. Der Dow-Jones-Index notiert gegen Mittag (Ortszeit New York) 1,0 Prozent niedriger bei 41.142 Punkten. Der S&P-500 gibt um 2,3 Prozent nach. Für den Nasdaq-Composite geht es um 2,3 Prozent nach unten. Technologiewerte leiden besonders unter den schwindenden Zinssenkungserwartungen, wie es heißt.

Auch in den kommenden Tagen stehen noch wichtige Daten an. Höhepunkt ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Er hat noch mehr das Potenzial, die Markterwartungen zu bewegen.

Dollar wenig verändert - Ölpreise geben nach

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollarindex nach dem enttäuschenden ISM-Index gut behauptet. "Solange keine neuen Erkenntnisse aus der US-Wirtschaft deutlich machen, dass die Federal Reserve die Zinsen eher um 25 Basispunkte als um 50 Basispunkte senken dürfte, wird die Erholung des [Dollar] wahrscheinlich begrenzt bleiben", so die Analysten von Unicredit. Der entscheidende Prüfstein seien die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Am Anleihemarkt geben die Renditen etwas nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 5,8 Basispunkte auf 3,85 Prozent.

Die Ölpreise geben erneut deutlich nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 4,4 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf andauernde Nachfragesorgen, vor allem mit Blick auf die verhaltende Wirtschaftsentwicklung in China.

Tesla mit Aufschlägen - US Steel geben nach

Unter den Einzelwerten steigen Tesla um 0,6 Prozent. Der Elektroautopionier hat im vergangenen Monat in China mehr Fahrzeuge abgesetzt dank höherer staatlicher Kaufprämien beim Ersatz älterer Fahrzeuge durch Elektroautos. Tesla plant offenbar, eine neue Variante seines beliebtesten Fahrzeugs in China zu produzieren. Der US-Elektroautohersteller wolle ab Ende 2025 in China eine Variante mit sechs Sitzen des Model Y produzieren, so Reuters unter Berufung auf informierte Personen.

Um 4,5 Prozent nach unten geht es für US Steel, nachdem sich die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gegen die 14,1 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Stahlherstellers durch die japanische Nippon Steel ausgesprochen hat. US Steel solle amerikanisch bleiben, so Harris.

Boeing sacken um 7,6 Prozent ab. Die Analysten von Wells Fargo haben die Aktie auf "Sell" abgestuft.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.141,54 -1,0% -421,54 +9,2%

S&P-500 5.571,06 -1,4% -77,34 +16,8%

Nasdaq-Comp. 17.306,22 -2,3% -407,41 +15,3%

Nasdaq-100 19.147,30 -2,2% -427,34 +13,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,88 -4,0 3,92 -54,4

5 Jahre 3,65 -5,1 3,70 -34,7

7 Jahre 3,74 -5,5 3,80 -22,8

10 Jahre 3,85 -5,8 3,91 -3,1

30 Jahre 4,14 -5,8 4,20 16,8

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:26 Mo, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1046 -0,2% 1,1057 1,1070 +0,0%

EUR/JPY 160,96 -1,0% 161,70 162,69 +3,4%

EUR/CHF 0,9390 -0,4% 0,9412 0,9424 +1,2%

EUR/GBP 0,8429 +0,1% 0,8430 0,8417 -2,8%

USD/JPY 145,74 -0,8% 146,23 146,97 +3,4%

GBP/USD 1,3106 -0,3% 1,3115 1,3153 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1217 +0,1% 7,1231 7,1165 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 57.900,40 -2,0% 58.931,25 58.708,25 +33,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,78 73,55 -3,8% -2,77 -0,3%

Brent/ICE 74,11 77,52 -4,4% -3,41 -1,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37 38,59 -4,1% -1,59 +16,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.487,68 2.499,79 -0,5% -12,12 +20,6%

Silber (Spot) 27,97 28,73 -2,6% -0,76 +17,6%

Platin (Spot) 911,16 930,03 -2,0% -18,87 -8,2%

Kupfer-Future 4,03 4,12 -2,8% -0,12 +2,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

