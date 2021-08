MÄRKTE USA/Schwache Daten aus China und USA animieren zu Gewinnmitnahmen

NEW YORK (Dow Jones)--Im Verlauf machen die US-Börsen am Montag etwas Boden gut. Gegen Mittag (Ortszeit New York) verliert der Dow-Jones-Index noch 0,2 Prozent auf 35.434 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben 0,4 bzw 0,9 Prozent ab. Neben der steigenden Zahl von Corona-Infizierten in zahlreichen Ländern belasten enttäuschende Daten aus China. Unter anderem fielen dort die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion schwächer aus als erwartet. "Die Abkühlung ist nun für alle klar zu sehen. Die Delta-Variante und die Rückkehr zu Schließungen sind natürlich nicht hilfreich", sagt Analyst Arne Petimezas von AFS mit Blick auf China.

Hinzu kommt noch die geopolitische Unsicherheit mit der Eroberung Afghanistans durch die islamistischen Taliban-Truppen. Im Hintergrund schwelt weiter die Sorge, dass die US-Notenbank in Bälde mit dem Tapering, dem Reduzieren der Anleihekäufe, beginnen dürfte. Und schließlich bewegen sich die US-Indizes aktuell auf Rekordniveau, was Gewinnmitnahmen provozieren kann. Derweil zeigte sich der Empire State Manufacturing Index schwächer als prognostiziert.

Dollar legt zu

Am Devisenmarkt legt der Dollar leicht zu, der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Die Suche nach Sicherheit und die Erwartung einer in Bälde gestrafften Geldpolitik stützen die US-Devise. Der Goldpreis legt mit den schwachen US-Daten etwas zu und und hält damit die kräftigen Gewinne aus der Vorwoche. Die Ölpreise stehen wie auch andere Rohstoffe mit den Konjunktursorgen massiv unter Druck. Anleihen als "sicherer Hafen" sind gesucht.

Die Aktien von AgeX Therapeutics geben nach der Vorlage des Geschäftsausweises um 11,5 Prozent nach. Compass Minerals notieren nach Zahlen 0,3 Prozent höher. Das Papier des Gesundheitsdienstleisters Bright Health verbessert sich um 9,6 Prozent, nachdem über eine Mitteilung an die Börsenaufsicht bekannt geworden war, dass der Unternehmenschef und frühere GE-CEO Jeff Immelt jüngst nach der Vorlage des Zweitquartalsberichts für rund 1 Million Dollar Aktien von Bright Health erworben hat.

Tesla verbilligen sich um 4,5 Prozent. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht das Autopilot-System von schätzungsweise 765.000 Tesla-Fahrzeugen, nachdem es zu mehreren Zusammenstößen mit Rettungsfahrzeugen gekommen ist.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.433,51 -0,2% -81,87 +15,8%

S&P-500 4.450,89 -0,4% -17,11 +18,5%

Nasdaq-Comp. 14.691,15 -0,9% -131,75 +14,0%

Nasdaq-100 15.001,87 -0,9% -134,81 +16,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,20 -0,8 0,21 8,4

5 Jahre 0,74 -3,1 0,77 38,3

7 Jahre 1,03 -3,7 1,07 38,1

10 Jahre 1,26 -2,7 1,28 34,0

30 Jahre 1,91 -2,1 1,93 26,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1777 -0,1% 1,1790 1,1796 -3,6%

EUR/JPY 128,70 -0,5% 128,97 129,50 +2,1%

EUR/CHF 1,0745 -0,6% 1,0796 1,0808 -0,6%

EUR/GBP 0,8503 -0,0% 0,8511 0,8512 -4,8%

USD/JPY 109,28 -0,3% 109,37 109,79 +5,8%

GBP/USD 1,3851 -0,1% 1,3853 1,3858 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4758 -0,0% 6,4789 6,4799 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 46.305,01 -1,2% 47.310,01 46.274,76 +59,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,67 68,44 -1,1% -0,77 +40,4%

Brent/ICE 69,88 70,59 -1,0% -0,71 +37,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,76 1.779,86 +0,3% +5,90 -5,9%

Silber (Spot) 23,80 23,75 +0,2% +0,05 -9,8%

Platin (Spot) 1.022,90 1.033,00 -1,0% -10,10 -4,4%

Kupfer-Future 4,32 4,39 -1,5% -0,07 +22,6%

===

