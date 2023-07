MÄRKTE USA/Schwache Einzelhandelsdaten belasten leicht

NEW YORK (Dow Jones)--Leicht im Minus tendieren die US-Aktienfutures am Dienstag, wobei sie sich aber in der Nähe von 15-Monats-Höchstständen halten. Der vorbörslich veröffentlichte Einzelhandelsumsatz für Juni blieb recht deutlich unter den Erwartungen, das drückt etwas auf die Stimmung. Die Daten dürften indes nicht ausreichen, um die Zinserwartungen am Markt größer zu bewegen. Daneben wird ein Reigen weiterer Konjunkturdaten veröffentlicht, unter anderem die Industrieproduktion.

Außerdem kommt die Gewinnsaison für das zweite Quartal mit einer Reihe von Berichten am heutigen Dienstag und an den kommenden Tagen in Gang. Am Berichtstag stehen vor allem Finanzunternehmen auf dem Programm. Die Anleger hoffen, dass die Zahlen und die Prognosen einen Markt rechtfertigen, der sich auf dem höchsten Niveau seit April 2022 befindet. S&P-500 und Nasdaq-Composite sind im bisherigen Jahresverlauf um 17,8 bzw. 36,1 Prozent gestiegen. Die Stimmung wurde durch einen Rückgang der Renditen befeuert verbunden mit der Hoffnung, dass mit einer Abkühlung der Inflation die US-Notenbank die Zinsen weniger aggressiv anheben muss. In der Tat sind einige Analysten der Meinung, dass die Geldpolitik nach wie vor der Haupttreiber der Märkte ist.

Bankenwerte nach Zahlen gesucht

Unter den Einzelwerten laufen Bank of America vorbörslich um 0,8 Prozent nach oben. Die Bank steigerte den Gewinn um knapp ein Fünftel und übertraf die Erwartungen der Analysten. BNY Mellon hat ebenfalls die Prognosen übertroffen, die Aktie steigt um 0,4 Prozent. Morgan Stanley steigern sich nach Zahlen um 0,3 Prozent, obwohl höhere Kosten der Bank trotz steigender Erträge einen Gewinnrückgang beschert haben. Das Ergebnis fiel dabei aber besser aus als von Analysten erwarten. Charles Schwab verteuern sich nach Zahlen um 1,8 Prozent. FB Financial reagieren mit einem Satz um knapp 16 Prozent nach oben auf die Vorlage der Quartalszahlen. Die Muttergesellschaft von Firstbank hat einen Gewinnanstieg berichtet und zudem eine stärkere Kapitalbasis in der Bilanz ausgewiesen.

Lockheed Martin gewinnen 0,8 Prozent. Der Flugzeughersteller hat die Erwartungen geschlagen und die Prognose erhöht.

Leichte Gewinne verbuchen die Ölpreise, hier dürften die Bewegungen im Vorfeld der Öllagerbestandsdaten verhalten bleiben. Der Dollar knüpft an die Schwäche der vergangenen Wochen an und gibt etwas weiter ab. Grund ist, dass Teilnehmer eine baldige Zinswende der Fed vorwegnehmen. Die schwachen Einzelhandelsdaten stützen etwas die Staatsanleihen.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,72 -1,7 4,74 30,1

5 Jahre 3,97 -4,9 4,02 -3,0

7 Jahre 3,87 -4,8 3,92 -10,1

10 Jahre 3,77 -4,4 3,81 -11,4

30 Jahre 3,90 -3,3 3,93 -7,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Uhr Mo, 18:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1237 -0,0% 1,1247 1,1233 +5,0%

EUR/JPY 155,48 -0,3% 155,76 156,13 +10,8%

EUR/CHF 0,9646 -0,2% 0,9660 0,9666 -2,5%

EUR/GBP 0,8586 -0,1% 0,8594 0,8591 -3,0%

USD/JPY 138,40 -0,2% 138,48 138,98 +5,6%

GBP/USD 1,3087 +0,1% 1,3086 1,3076 +8,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1821 +0,1% 7,1786 7,1806 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 29.845,56 -1,3% 30.066,25 30.206,75 +79,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,32 74,15 +0,2% +0,17 -6,4%

Brent/ICE 78,74 78,50 +0,3% +0,24 -5,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,85 25,10 +3,0% +0,75 -68,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.965,22 1.955,13 +0,5% +10,09 +7,8%

Silber (Spot) 24,87 24,88 -0,0% -0,01 +3,8%

Platin (Spot) 983,08 980,50 +0,3% +2,58 -8,0%

Kupfer-Future 3,80 3,84 -1,0% -0,04 -0,5%

===

