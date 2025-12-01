DAX23.581 -1,1%Est505.649 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -7,3%Nas23.263 -0,4%Bitcoin73.950 -5,1%Euro1,1632 +0,3%Öl63,36 +0,3%Gold4.239 +0,5%
MÄRKTE USA/Schwacher Start in Dezember erwartet - Ölpreise klettern

01.12.25 14:49 Uhr
DOW JONES--Der Start in den Dezember dürfte der Wall Street zum Handelsbeginn Abgaben bescheren. Der Aktienterminmarkt lässt am Montag eine leichtere Eröffnung am Kassamarkt vermuten. Der "Black Friday", der wichtigste Einkaufstag des Jahres in den USA, liefert wenig Kaufargumente für die Börse. Zwar deuten erste Daten von Mastercard Spending Pulse auf einen Anstieg der Umsätze um rund 4 Prozent auf Jahressicht hin, doch bereinigt um die noch immer hohe Inflation sieht es weniger rosig aus.

Zudem ziehen die Rohölpreise an, was die Geldbörsen der Konsumenten tendenziell ebenfalls belastet. Im Markt wird auf ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Erdölindustrie verwiesen. Zudem wird am Markt befürchtet, es könne zu einem US-Militärschlag gegen Venezuela kommen. US-Präsident Donald Trump hatte Fluggesellschaften angewiesen, sie sollten den venezolanischen Luftraum als geschlossen betrachten. Angriffe auf Venezuela könnten die Ölexporte des Landes beeinträchtigen. An anderer Stelle heißt es, die Gruppe Opec+ wolle die Ölfördermengen zunächst nicht weiter erhöhen. Letztlich kommen die Ölpreise aber von den Tageshochs schon wieder zurück.

Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen am langen Ende des Marktes - die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,05 Prozent. Äußerungen des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, wonach die japanische Zentralbank auf der nächsten Sitzung eine mögliche Zinserhöhung erörtern werde, belasten Anleihen weltweit. Im frühen Handel könnten zudem Einkaufsmanagerindizes für Zinsspekulationen in den USA sorgen.

Der Dollar fällt im Vorfeld der Daten, der Dollar-Index um 0,4 Prozent - der Euro steigt auch ein Zweiwochenhoch. Es verdichten sich laut Händlern Hinweise, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden wird. Nach Einschätzung von Analysten gilt Hassett unter den Hauptanwärtern für die Nachfolge Powells als derjenige, der der Trump-Regierung am nächsten steht. Daher sei es bei ihm am wahrscheinlichsten, dass er die Zinsen aggressiv senken würde.

Der schwache Dollar und die Hassett-Spekulation stützen den Goldpreis. Eine lockerere Geldpolitik in den USA wäre inflationstreibend.

Ein erneuter Kursrutsch belastet am Aktienmarkt Titel mit Bitcoin-Bezug. Coinbase Global geben vorbörslich 4,6 Prozent ab, Strategy um 4,6 Prozent und Robinhood Markets um 3,5 Prozent. New Fortress Energy haussieren um 27 Prozent, Regulierungsbehörden in Puerto Rico hatten einen Vertrag mit dem umstrittenen Flüssiggaslieferanten genehmigt. Coupang sinken um 3,6 Prozent nach einem massiven Datenleck beim Einzelhändler in Südkorea.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 18:08 % YTD

EUR/USD 1,1643 +0,4% 1,1599 1,1598 +12,0%

EUR/JPY 180,20 -0,5% 181,06 181,19 +11,1%

EUR/CHF 0,9323 -0,0% 0,9327 0,9321 -0,7%

EUR/GBP 0,8778 +0,2% 0,8765 0,8762 +5,9%

USD/JPY 154,76 -0,9% 156,11 156,22 -0,7%

GBP/USD 1,3264 +0,2% 1,3231 1,3236 +5,7%

USD/CNY 7,0669 +0,1% 7,0588 7,0591 -2,1%

USD/CNH 7,0656 -0,1% 7,0698 7,0688 -3,6%

AUS/USD 0,6561 +0,3% 0,6541 0,6548 +5,8%

Bitcoin/USD 85.690,70 -6,1% 91.249,80 91.047,25 -3,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,12 58,55 +1,0% 0,57 -18,8%

Brent/ICE 62,97 62,38 +0,9% 0,59 -16,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.261,90 4.235,51 +0,6% 26,39 +61,4%

Silber 57,65 56,42 +2,2% 1,23 +95,4%

Platin 1.453,24 1.436,82 +1,1% 16,42 +64,0%

Kupfer 5,22 5,19 +0,6% 0,03 +26,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mpt

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 08:50 ET (13:50 GMT)

