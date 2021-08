MÄRKTE USA/Schwacher Start nach uneinheitlichen Daten

NEW YORK (Dow Jones)--Nach neuerlichen Rekorden am Vortag sind die Indizes an der Wall Street am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert 0,8 Prozent auf 35.328 Punkte, der S&P-500 gibt 0,7 Prozent nach und der Nasdaq-Composite 1 Prozent. Bereits vor der Börsenglocke wurden enttäuschende Daten zum Einzelhandel im Juli publiziert, während die Industrieproduktion stärker ausfiel als erwartet. Allerdings werden Daten zur Zeit oft gegenläufig gelesen, weil gute Daten zugleich die Sorge vor einer baldigen geldpolitischen Straffung verstärken - und umgekehrt. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 hatten am Montag den fünften Handelstag in Folge zugelegt, während die Nasdaq-Indizes im Minus geschlossen hatten.

Bei verhaltenen Umsätzen hatten sich Anleger ermutigt von den Fortschritten der Anti-Covid-Impfkampagnen gezeigt, doch bleiben Sorgen wegen der Ausbreitung der Deltavariante. Sie gefährde die Erholung, wenn sie sich weiter im aktuell raschen Tempo ausbreite, heißt es am Markt. Zudem ängstigen sich Investoren vor einer möglicherweise bevorstehenden Wende in der Geldpolitik der US-Notenbank. "Die Delta-Variante hat das Vertrauen des Durchschnittsamerikaners erschüttert, so dass wir die Auswirkungen auf die Wirtschaft im Auge behalten müssen", sagt David Donabedian, Chief Investment Officer bei CIBC Private Wealth: "Dies wird ein chronisches Problem sein, das eine gewisse Volatilität an den Märkten verursachen wird."

Dennoch gingen Anleger weitgehend davon aus, dass etwaige Marktturbulenzen nur von kurzer Dauer sein würden, fügt er hinzu. "Die Wirtschaft hat sich deutlich erholt, die Unternehmensgewinne sind höher als erwartet, die Anleiherenditen sind niedrig geblieben, und die US-Notenbank Fed denkt laut über eine Änderung ihrer Politik nach, hat dies aber noch nicht getan", so Donabedian.

US-Notenbanker nehmen Tapering ins Visier

Wie das Wall Street Journal am Montag berichtete, nähern sich die US-Notenbanker einer Vereinbarung, ihre Politik des lockeren Geldes in etwa drei Monaten zurückzufahren, wenn die wirtschaftliche Erholung andauert. Der Präsident der Bostoner Fed, Eric Rosengren, sagte in einem Interview, er erwarte bis zur Septembersitzung ein ausreichendes Beschäftigungswachstum, um die Kriterien für eine Reduzierung der Anleihekäufe zu erfüllen.

Tesla fallen um weitere 2,2 Prozent. Am Montag war die Aktie um 4 Prozent gesunken, da die US-Regierung eine Untersuchung des Autopilot-Systems des Elektrofahrzeugherstellers eingeleitet hat, weil es zu mehreren Zusammenstößen mit Rettungsfahrzeugen gekommen war.

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet, beim Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche jedoch die Analystenerwartungen verfehlt. Die Aktie verliert 3,8 Prozent.

Walmart hat die Prognosen bei Ergebnis und Umsatz übertroffen. Allerdings hat sich das Online-Wachstum verlangsamt. Die Aktie fällt um 0,8 Prozent.

Die Aktie des Videospieleanbieters Roblox verliert 6,1 Prozent. Zwar wurde die Zahl der Nutzer kräftig gesteigert, sie fiel aber dennoch unter den Erwartungen der Analysten aus. Endeavor steigen dagegen um 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche seinen Umsatzausblick für das Jahr erhöht hat.

Dollar fest

Am Devisenmarkt präferieren die Anleger den Dollar, weil er in einem unsicheren Umfeld Sicherheit verspricht. Der Dollarindex klettert um 0,3 Prozent. Auch Gold ist als sicherer Hafen leicht gesucht, die Feinunze notiert um 1.790 Dollar, gebremst von der festen US-Devise. Ähnlich sieht es bei Anleihen aus, deren Notierungen zulegen. Das möglicherweise bald anstehende Tapering sei bereits zur Genüge in den Kursen eingepreist, heißt es von der HSBC. Die Ölpreise geben mit den Konjunktursorgen leicht nach.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.327,57 -0,8% -297,83 +15,4%

S&P-500 4.446,23 -0,7% -33,48 +18,4%

Nasdaq-Comp. 14.645,02 -1,0% -148,75 +13,6%

Nasdaq-100 14.990,31 -1,0% -150,46 +16,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,20 -0,8 0,21 8,0

5 Jahre 0,75 -1,3 0,76 39,0

7 Jahre 1,03 -1,8 1,05 38,5

10 Jahre 1,25 -2,0 1,27 33,7

30 Jahre 1,93 -0,4 1,93 27,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1733 -0,4% 1,1790 1,1796 -3,9%

EUR/JPY 128,43 -0,2% 128,97 129,50 +1,9%

EUR/CHF 1,0702 -0,4% 1,0796 1,0808 -1,0%

EUR/GBP 0,8529 +0,2% 0,8511 0,8512 -4,5%

USD/JPY 109,46 +0,2% 109,37 109,79 +6,0%

GBP/USD 1,3757 -0,6% 1,3853 1,3858 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4922 +0,3% 6,4789 6,4799 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 46.469,01 +0,9% 47.310,01 46.274,76 +60,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,79 67,29 -0,7% -0,50 +38,6%

Brent/ICE 69,24 69,51 -0,4% -0,27 +35,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,92 1.787,53 +0,1% +2,40 -5,7%

Silber (Spot) 23,82 23,83 -0,0% -0,01 -9,8%

Platin (Spot) 1.017,65 1.026,85 -0,9% -9,20 -4,9%

Kupfer-Future 4,24 4,33 -1,9% -0,08 +20,3%

===

