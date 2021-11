MÄRKTE USA/Schwächer - Anleger gehen wegen Omikron auf Nummer sicher

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Risikovermeidung heißt das Gebot der Stunde auch am US-Aktienmarkt. Nach der ersten Erholung am Montag auf den Omikron-Schreck vom Freitag dominiert am Dienstag wieder die Sorge vor einer zunächst möglicherweise nicht zu kontrollierenden neuen Virusvariante.

Maßgeblichen Anteil daran haben Warnungen von Moderna-Chef Stephane Bancel, wonach vorhandene Corona-Impfstoffe weniger wirksam gegen Omikron sein dürften und es Monate dauern könne, bis passende Impfstoffe in Massen produziert würden. Auch Biontech hatte zuletzt mitgeteilt, dass es von der Entwicklung bis zur Auslieferung 100 Tage dauern dürfte.

Am Aktienmarkt dürfte zunächst die Schwankungsanfälligkeit wieder zunehmen angesichts der potenziellen Impulse, die neue Informationen zu Omikron jederzeit bringen könnten. Marktstratege Mike Bell von JP Morgan Asset Management spricht von einer Art Wartemodus.

Die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes liegen bis zu 0,9 Prozent im Minus, wobei die technologielastigen Nasdaq-Indizes etwas weniger nachgeben. Moderna liegen auf Nasdaq.com vorbörslich 2,6 Prozent im Minus nach den jüngst starken Aufschlägen, Biontech 5,4 Prozent. Regeneron verlieren 1,4 Prozent. Das Unternehmen hat von einer geringeren Wirkung seines Antikörpers-Medikaments bei der neuen Corona-Variante gesprochen.

Die Verunsicherung ist auch deswegen groß, weil es weiter an konkreteren Erkenntnissen und Informationen über die neue Virusvariante fehlt. In diesem Umfeld geben Akteure sicheren Häfen wie Anleihen den Vorzug. Das belegt die US-Zehnjahresrendite, die aktuell mit 1,45 Prozent gut 5 Basispunkte tiefer liegt als am Vorabend. Auch Gold profitiert tendenziell von der Suche nach Sicherheit, daneben aber auch von den sinkenden Anleiherenditen, weil Goldanlagen damit relativ an Attraktivität gewinnen. Die Ölpreise geben mit den Sorgen um die Konjunktur um rund 3 Prozent kräftig nach.

Beim Dollar wird Zinserhöhungsfantasie ausgepreist

Daneben ist am Devisenmarkt der Yen als Fluchthafen gesucht. Der Dollar geht dagegen sehr schwach, der Dollar-Index verliert 0,6 Prozent. Der Greenback kämpft damit, dass die US-Marktzinsen sinken und der Markt wegen der Bedrohung der Konjunktur durch die Omikronvariante einen strafferen geldpolitischen Kurs in den USA nach und nach wieder auspreist. Dazu passen Aussagen von US-Notenbankchef Powell, wonach die Virusvariante neue Unsicherheiten für die Inflation und die Fortschritte am Arbeitsmarkt bedeuteten.

Im späteren Tagesverlauf dürfte der Markt wieder an den Lippen Powells hängen, wenn eine Anhörung zur Corona-Krise vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie städtische Angelegenheiten stattfindet.

Besonders unter Druck erwartet werden die Aktien von Unternehmen, die von den nun wieder drohenden verstärkten Lockdowns besonders betroffen wären. Dazu zählen an vorderster Front Fluggesellschaften und Unternehmen aus der Reise- und Freizeitbranche.

Bei den Einzelwerten wartete Unitedhealth mit einem Ausblick auf, der für 2022 gewinnseitig etwas unter den Erwartungen ausfiel und umsatzseitig etwas darüber. Nachbörslich hatte sich der Kurs der Aktie darauf am späten Vorabend zunächst kaum bewegt.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,47 -1,2 0,48 35,5

5 Jahre 1,10 -4,8 1,15 74,3

7 Jahre 1,34 -5,4 1,40 69,4

10 Jahre 1,45 -5,3 1,50 52,8

30 Jahre 1,82 -3,0 1,85 17,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Uhr Mo, 19:05 % YTD

EUR/USD 1,1360 +0,6% 1,1314 1,1272 -7,0%

EUR/JPY 128,21 -0,1% 128,10 128,20 +1,7%

EUR/CHF 1,0429 +0,1% 1,0426 1,0417 -3,5%

EUR/GBP 0,8517 +0,4% 0,8497 0,8471 -4,6%

USD/JPY 112,85 -0,7% 113,06 113,73 +9,3%

GBP/USD 1,3341 +0,2% 1,3323 1,3308 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3739 -0,2% 6,3750 6,3878 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 58.215,26 +0,2% 56.693,21 58.683,01 +100,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,67 69,95 -3,3% -2,28 +42,5%

Brent/ICE 71,00 73,44 -3,3% -2,44 +45,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,72 1.784,99 +0,4% +7,73 -5,5%

Silber (Spot) 22,88 22,93 -0,2% -0,05 -13,3%

Platin (Spot) 950,44 966,50 -1,7% -16,06 -11,2%

Kupfer-Future 4,30 4,34 -0,8% -0,03 +22,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2021 08:30 ET (13:30 GMT)