MÄRKTE USA/Schwächer - Zinsanstieg belastet Technologiewerte

NEW YORK (Dow Jones)--Am letzten Handelstag der Woche machen die Anleger an den US-Börsen Kasse. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,8 Prozent auf 33.723 Punkte. Der S&P-500 verliert 1,3 Prozent. Mit dem Nasdaq-Composite geht es um 2,0 Prozent abwärts. Die wieder gestiegenen Anleiherenditen belasteten vor allem die zinssensitiven Technologiewerte, heißt es aus dem Handel.

Da die Bilanzsaison zum zweiten Quartal praktisch gelaufen ist und am Freitag auch keine Konjunkturdaten von Rang veröffentlicht wurden, rückt das Zinsthema wieder verstärkt in den Blick. Von Vertretern der US-Notenbank kamen widersprüchliche Signale. James Bullard, Präsident der Federal Reserve of St. Louis, hatte sich für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung im September ausgesprochen. Die Chefin der Fed-Filiale in Kansas City, Esther George, sieht hingegen noch Diskussionsbedarf, was das Tempo der Zinserhöhungen angeht. Am Freitag sagte der Präsident der Richmond-Fed, Tom Barkin, die Notenbank werde alles Notwendige tun, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Und in der kommenden Woche findet in Jackson Hole das jährliche Notenbankertreffen statt, auf dem neben Fed-Chairman Jerome Powell auch andere Notenbankchefs sprechen werden.

Für Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor, steht fest, dass die Eindämmung der Inflation für die US-Notenbank oberste Priorität hat. Dabei sei die Fed sich des Risikos bewusst, dass sie damit die Wirtschaft "aus der Spur" bringen könnte. "Der Markt preist für September noch immer eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ein, doch die Bedenken nehmen zu, dass es zu einem weiteren 75-Basispunkte-Zinsschritt kommen könnte", so Hunter. Am Markt werde damit gerechnet, dass der Leitzins in der Spitze bei 3,5 Prozent liegen werde. Und mehrere Fed-Vertreter hätten signalisiert, dass es noch ein langer Weg sei, bis die Inflation unter Kontrolle gebracht werde.

Deere nach Zahlenvorlage unter Druck - Foot Locker haussieren

Unter den Einzelwerten zeigen sich Applied Materials 2,8 Prozent schwächer. Die Geschäftszahlen des Ausrüsters der Halbleiterindustrie waren besser ausgefallen als erwartet, doch kann sich die Aktie der allgemeinen Schwäche des Sektors nicht entziehen. Der Kurs von Deere gibt in Reaktion auf die durchwachsenen Zahlen des Landmaschinenherstellers um 1,9 Prozent nach. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal habe sich mit den Erwartungen gedeckt, der Gewinn sei jedoch schwächer ausgefallen, heißt es dazu. Für das enttäuschende Abschneiden macht Deere die gestiegenen Kosten verantwortlich. Kleiner Trost für die Anleger: Das Unternehmen rechnet mit einer ungebrochen hohen Nachfrage im kommenden Jahr.

Geradezu euphorisch reagieren die Aktien von Foot Locker (+20%) auf die überraschend guten Zahlen des auf Sneakers spezialisierten Schuheinzelhändlers. Rückläufige Nutzerzahlen drücken den Kurs der Aktienhandelsplattform Robinhood Markets um 8,7 Prozent. Mit der "Meme"-Aktie Bed Bath & Beyond geht es um rund 40 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen RC Ventures des aktivistischen Investors Ryan Cohen wie angekündigt seine Beteiligung an dem Einrichtungsspezialisten abgestoßen hat. GM legen um 1,2 Prozent zu. Der Autohersteller wird nach einer Pause von zwei Jahren erstmals wieder eine Dividende zahlen.

Anleiherenditen und Dollar im Aufwind

Zinserhöhungsspekulationen treiben den Dollar weiter nach oben. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nochmals an. Gold ist mit der Erwartung steigender Zinsen nicht gefragt. Daneben lastet der feste Dollar auf dem Edelmetall.

Die Ölpreise haben leicht ins Plus gedreht, liegen aber auf Wochenbasis im Minus. Im Lauf der vergangenen Tage lastete die Erwartung auf dem Preis, dass es zu einem Iran-Atomabkommen kommen könnte und damit der Markt mit zusätzlichem Öl versorgt werden könnte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.722,77 -0,8% -276,27 -7,2%

S&P-500 4.229,93 -1,3% -53,81 -11,3%

Nasdaq-Comp. 12.709,00 -2,0% -256,34 -18,8%

Nasdaq-100 13.248,61 -1,9% -257,38 -18,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,25 +6,3 3,19 252,1

5 Jahre 3,11 +8,0 3,03 185,0

7 Jahre 3,06 +9,8 2,97 162,5

10 Jahre 2,98 +10,2 2,88 147,3

30 Jahre 3,22 +8,4 3,14 132,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0046 -0,4% 1,0081 1,0137 -11,7%

EUR/JPY 137,67 +0,4% 137,36 136,93 +5,2%

EUR/CHF 0,9634 -0,2% 0,9661 1,0488 -7,1%

EUR/GBP 0,8503 +0,6% 0,8467 0,8441 +1,2%

USD/JPY 137,01 +0,8% 136,30 135,09 +19,0%

GBP/USD 1,1814 -1,0% 1,1906 1,2010 -12,7%

USD/CNH (Offshore) 6,8379 +0,5% 6,8208 6,7956 +7,6%

Bitcoin

BTC/USD 21.334,43 -8,7% 22.762,79 23.419,99 -53,9%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,93 90,50 +0,5% +0,43 +27,1%

Brent/ICE 96,71 96,58 +0,1% +0,13 +29,9%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 248,00 239,00 +3,8% +9,00 +234,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.749,65 1.758,84 -0,5% -9,20 -4,4%

Silber (Spot) 19,12 19,55 -2,2% -0,43 -18,0%

Platin (Spot) 892,25 914,50 -2,4% -22,25 -8,1%

Kupfer-Future 3,65 3,63 +0,4% +0,02 -17,7%

YTD zu Vortagsschluss

