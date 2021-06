MÄRKTE USA/Schwächerer Einzelhandelsumsatz dämpft Kauflaune

NEW YORK (Dow Jones)--Überwiegend enttäuschende Konjunkturdaten dämpfen am Dienstag die Kauflaune an den US-Börsen. Vor allem die überraschend deutlich gesunkenen Einzelhandelsumsätze lasten auf der Stimmung. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent auf 34.303 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,1 Prozent, ebenso der Nasdaq-Composite.

Viele Anleger halten sich auch wegen der am Dienstag beginnenden Sitzung der US-Notenbank zurück. Das Ergebnis der zweitägigen Beratungen wird am Mittwoch bekannt gegeben. Die Zeit bis dahin können sich die Anleger mit einer Fülle von Konjunkturdaten vertreiben. Am Dienstag wurden der Empire State Manufacturing Index für Juni und die Mai-Daten zu Erzeugerpreisen, Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion veröffentlicht. Etwas später folgen die April-Daten zu den Lagerbeständen.

Schwächere Einzelhandelsumsätze könnten Inflationsängste lindern

Wie schon die in der vergangenen Woche veröffentlichten Verbraucherpreise sind auch die Erzeugerpreise im Mai stärker gestiegen als erwartet. Der Empire-State-Index sank im Vergleich zum Vormonat unerwartet deutlich. Die Industrieproduktion stieg wiederum etwas stärker als erwartet. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den Einzelhandelsumsätzen. Ihr Rückgang befeuert auf der einen Seite Zweifel am für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum, könnte aber auch als Zeichen dafür verstanden werden, dass die Amerikaner sich keine Sorgen wegen steigender Verbraucherpreise machten, meint Sebastien Galy, Makro-Stratege bei Nordea Asset Management. Der Umsatzrückgang könnte bedeuten, dass sich die US-Haushalte nicht gezwungen sähen, Anschaffungen aus Angst vor der Inflation vorzuziehen.

In den zurückliegenden Monaten hat die Inflation merklich angezogen. Ursächlich waren die Erholung der Wirtschaft von dem pandemiebedingten Einbruch und Lieferengpässe. Die US-Notenbank beharrt jedoch darauf, dass der Preisauftrieb nur vorübergehend sei - eine Meinung, die auch viele Marktteilnehmer teilen. Sollte die Inflation jedoch länger auf hohem Niveau verharren und die Fed ihre Unterstützung der Märkte durch geldpolitische Straffungen zurückfahren, könnte dieses Vertrauen erschüttert werden, heißt es.

Freeport-McMoran schwächeln im Sog des Kupferpreises

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Nach der Schlussglocke wird Oracle über den Verlauf seines vierten Geschäftsquartals berichten. Aktuell gibt die Aktie um 0,8 Prozent nach. Allerdings hatten Technologiewerte am Montag überdurchschnittlich zugelegt.

Die Aktien des Bergbaukonzerns Freeport-McMoran brechen um 5,6 Prozent ein. Hier belaste der drastische Rücksetzer des Kupferpreises von rund 4 Prozent, heißt es.

Die Ölpreise legen derweil weiter zu, gestützt von der Hoffnung auf eine wieder steigende Nachfrage. "Die indirekten Verhandlungen zwischen Iran und den USA tragen bisher keine Früchte, und Beobachter glauben nicht an eine schnelle Einigung", so Ricardo Evangelista vom Brokerhaus Activtrades zur Wiederbelebung des Atomabkommens. Eine Einigung könnte dagegen zu einer schnellen Aufhebung der Ölexport-Beschränkungen führen.

Am Devisenmarkt zieht der Dollar leicht an. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zeigt sich kaum verändert.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.302,75 -0,26 -91,00 12,08

S&P-500 4.251,27 -0,09 -3,88 13,18

Nasdaq-Comp. 14.154,93 -0,14 -19,22 9,83

Nasdaq-100 14.112,16 -0,11 -16,04 9,50

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,17 0,8 0,16 4,8

5 Jahre 0,79 0,3 0,78 42,6

7 Jahre 1,20 0,9 1,19 55,4

10 Jahre 1,51 1,2 1,50 59,1

30 Jahre 2,20 2,1 2,18 55,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:41 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2119 -0,01% 1,2125 1,2127 -0,8%

EUR/JPY 133,47 +0,05% 133,54 133,39 +5,9%

EUR/CHF 1,0901 -0,03% 1,0901 1,0904 +0,8%

EUR/GBP 0,8605 +0,18% 0,8597 0,8591 -3,7%

USD/JPY 110,14 +0,06% 110,06 110,00 +6,6%

GBP/USD 1,4085 -0,19% 1,4114 1,4116 +3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4074 -0,00% 6,4013 6,4081 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 40.280,76 -0,00% 40.355,37 40.686,00 +38,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,89 70,88 +1,4% 1,01 +48,2%

Brent/ICE 73,69 72,86 +1,1% 0,83 +43,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.865,06 1.866,25 -0,1% -1,19 -1,7%

Silber (Spot) 27,66 27,88 -0,8% -0,22 +4,8%

Platin (Spot) 1.154,38 1.168,50 -1,2% -14,13 +7,9%

Kupfer-Future 4,36 4,53 -3,8% -0,17 +23,5%

===

