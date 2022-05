MÄRKTE USA/Sehr fest - Anleger greifen nach Durststrecke wieder zu

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der längsten Verlustserie seit 1932 mit acht Wochen in Folge, in denen der Dow-Jones-Index jeweils ein Minus aufwies, schöpfen die Akteure an der Wall Street zum Wochenstart neuen Mut und treiben mit Käufen die Indizes kräftig nach oben. Am für Aktien insgesamt eher ungünstigen Umfeld mit steigenden Zinsen, dem Krieg in der Ukraine und Lockdowns und Lieferkettenproblemen in China hat sich derweil nichts geändert.

Zur New Yorker Mittagszeit schießt der Dow um 2,2 Prozent nach oben auf 31.942 Punkte, der S&P-500 legt um 1,9 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes um bis zu 1,6 Prozent.

Einige Händler sehen die verbesserte Stimmung auch im Zusammenhang mit Aussagen von US-Präsident Joe Biden, der offenbar die von seinem Vorgänger Donald Trump verhängten Strafzölle gegen China auf den Prüfstand stellen will. Neil Wilson, Chefmarktanalyst von Markets.com, spricht von einem "flüchtigen Optimismus" und mahnt, dass mehr nötig sein dürfte, um dem Bärenmarkt zu entfliehen.

Etwas Rückenwind kommt von der Währungsseite, wo der Euro deutlich zum Dollar zulegt. Die allgemein gestiegene Risikobereitschaft, vor allem aber Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, treiben den Euro nach oben. Sie erwartet bis September zwei EZB-Zinserhöhungen. Der Euro klettert um knapp 1 Prozent auf über 1,0660 Dollar, fast gleich stark sackt der Dollar-Index ab.

Anleihen sind mit der verbesserten Stimmung für Aktien nicht gefragt, die Renditen ziehen entsprechend kräftig an, wozu auch die weiter stark steigend erwarteten US-Leitzinsen beitragen. Das Gold (+0,2%) legt im Spannungsfeld höherer Anleiherenditen und eines schwächeren Dollar leicht zu.

Broadcom und VMware im Fokus

Am Aktienmarkt ist das angebliche Interesse des US-Chipherstellers Broadcom am Softwareherstellers VMware das Tagesthema. Kreisen zufolge soll man sich in fortgeschrittene Verhandlungen befinden. VMware, erst vor gut sechs Monaten aus Dell (+2,1%) ausgegliedert, hat einen Marktwert von 40 Milliarden Dollar. Broadcom kommt auf etwa 222 Milliarden. Broadcom verlieren 2,6 Prozent, VMware machen einen Satz um gut 21 Prozent nach oben.

Mit 3,6 Prozent legt die Apple-Aktie klar stärker zu als der Dow. Kreisen zufolge hat Apple einige seiner Vertragshersteller informiert, dass man die Produktion außerhalb Chinas steigern wolle - unter anderem wegen der strengen Anti-Covid-Politik Pekings. Indien und Vietnam sollen demnach zu den Ländern gehören, die als Alternativen in Betracht kommen.

Take-Two Interactive Software gewinnen 4,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss der rund 11 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Zynga mitgeteilt hat. Dabei handelte es sich um eine der größten Übernahmen in der Videsospielebranche jemals.

Die in den USA gelistete Aktie von Xpeng verliert 6,5 Prozent, nachdem der chinesische Hersteller von Elektroautos eine pessimistische Umsatzprognose abgegeben hat. Dass der Verlust im ersten Quartal geringer ausfiel als befürchtet, fällt nicht ins Gewicht.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.925,50 +2,1% 663,60 -12,1%

S&P-500 3.973,02 +1,8% 71,66 -16,6%

Nasdaq-Comp. 11.533,78 +1,6% 179,16 -26,3%

Nasdaq-100 12.027,35 +1,6% 191,73 -26,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,61 +4,6 2,57 188,2

5 Jahre 2,88 +7,7 2,80 162,1

7 Jahre 2,89 +8,0 2,82 145,5

10 Jahre 2,86 +7,8 2,78 135,1

30 Jahre 3,05 +6,7 2,99 115,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:02 Uhr Mo, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0672 +1,1% 1,0598 1,0682 -6,1%

EUR/JPY 136,48 +1,0% 135,47 136,45 +4,3%

EUR/CHF 1,0310 +0,1% 1,0298 1,0319 -0,6%

EUR/GBP 0,8486 +0,4% 0,8440 0,8495 +1,0%

USD/JPY 127,90 +0,0% 127,51 127,74 +11,1%

GBP/USD 1,2573 +0,7% 1,2547 1,2575 -7,1%

USD/CNH (Offshore) 6,6606 -0,5% 6,6646 6,6564 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.426,88 +1,5% 30.172,40 30.374,87 -34,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,60 110,28 +0,3% 0,32 +52,0%

Brent/ICE 113,26 112,55 +0,6% 0,71 +49,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.850,96 1.846,60 +0,2% +4,36 +1,2%

Silber (Spot) 21,78 21,71 +0,3% +0,07 -6,6%

Platin (Spot) 963,02 953,16 +1,0% +9,86 -0,8%

Kupfer-Future 4,34 4,27 +1,6% +0,07 -2,5%

===

